東北亞秩序「規範失調」

南韓總統尹鍚悅4月下旬訪美一周，與美國總統拜登簽署《華盛頓宣言》；旋即又於周日（7日）重啟韓日兩國中斷了十二年的首腦「穿梭外交」，確實為東北亞國際形勢帶來了一股絕無冷場的「韓劇風格」：

他在白宮高歌「美國派」，在國會山莊頌讚麥克阿瑟的軍事天才，及美韓經過戰火洗禮的肩並肩友情。對於近年陷入各種內憂外患的白宮和國會來說，無異於及時雨般的打氣和加持。

韓日兩國首腦重啟穿梭外交（美聯社）

他把糾結於對日本的二戰強迫勞工賠償問題一筆勾銷，對官邸外反日及反美團體的示威視若無睹，與夫人金建希無微不至地招待了到訪的日揆岸田文雄夫婦，並特意請喜好日本清酒的來賓，一嚐韓國的「慶州法酒」，把酒當歌，互換共同價值。

尹鍚悅「韓劇版藥方」

韓國總統的盛情所為哪般？只要究其本質即茅塞頓開：中美沿第一島鏈的實力對比正在此消彼長，北京稱之為百年變局，白宮則回之以脫勾斷鏈。這使得東北亞面臨二戰後秩序的「規範失調」，也就是說，舊秩序一天比一天行不通了，各國都必須走出習以為常的外交和安全戰略「暖水區」，迎接不確定的未來。

尹鍚悅對美日的百般友好，實則就是對此「障礙症」的「韓劇版藥方」，在杯觥交錯和友誼高歌之中，他需要為新時期的韓國安全與經濟產業求取「戰略自主」：

例如他年初就已經開始為朝核危機布局，公開表示如果來自朝鮮的威脅加劇，韓國就應發展自身的核武。他還特別提到：「不該把韓國命運全部寄託於美國的核保護傘」。當時韓媒指出，這是歷來韓國總統首次公開提出自主擁有核武。

尹錫悅夫婦在官邸宴請岸田夫婦（美聯社）

對於韓國來說，即使在美國主導的安全框架下，韓國自主擁核暫時尚無可能，那麼退而求其次，美韓共同擬訂朝鮮半島的核反制計劃，並建立聯合指揮機制又如何？至少這樣一來，韓方可以洞悉美軍對半島核戰略戰術的內容，並促使其決策更有利於韓國安全。

尹鍚悅在鞏固美韓同盟的同時，還憑借拜登政府要求建立「共同價值的供應鏈」，回過頭來迫使日本在晶片原料供應問題上讓步及合作，為韓國搶奪晶片業主導地位掃清障礙。如果種種努力獲得白宮投桃報李，韓國還免不了有機會把七國集團（G7）擴大成G8，屆時指控他「媚外」的一切國內反對派恐怕就只能鴉雀無聲了。

針對韓日關係，韓國總統室發言人李度運本周一（8日）透露了兩國首腦酒酌之間的底蘊。他說，尹錫悅對二戰擄日勞工受害者賠償問題作出的果斷決定，首先令韓國把握了韓日關係中的主導權；進而撬動韓美關係結構，促成《華盛頓宣言》的發表；將來不排除在宣言的「核諮商小組」（NCG）框架下，討論是否讓日本加入。

尹錫悅訪美尋求擴大韓國戰略自主（美聯社）

韓國主導韓日關係？

換言之，韓國總統室將尹錫悅的外交成果歸納為，他提升了韓美關係中韓國的戰略自主地位，以及在美韓日三國同盟中，引領日本的主導地位。可見得，親兄弟還要明算帳，尹錫悅的盛情是需要美、日有所回報的，而後者若要回禮，恐怕還真的不那麼容易。

在談笑風生過後，《華盛頓宣言》雖然承諾美國在半島部署核武前充分諮詢韓國，但所用字眼仍然小心翼翼將韓國排除在美軍有關核部署的決策和指揮架構外。宣言同時還指，美軍即將派出一艘核戰略潛艇訪問半島，而明眼人必然質疑，此類潛艦在半島周邊出現，真正的目標怎會是朝鮮？

再看尹錫悅為韓日關係擺脫歷史包袱而護航之時，盛情難卻的岸田在歷史遺留問題上卻並未忘記斟字酌句。只聽他針對日本曾殖民統治半島說:「我自身對於當時嚴峻環境下，給很多人帶來非常痛苦和悲傷的記憶感到痛心。」請留意，是他「自身」，而不是「日本」或「日本政府」，甚至不代表自民黨。

韓媒形容此次會面彰顯尹錫悅的「價值外交」，而日媒則採用以往兩國「穿梭外交」的傳統字眼。會後沒有發表「共同宣言」，也說明在晶片供應鏈等重要經濟產業合作問題上，雙方縱使共同價值爆標，亦仍舊需要從「生意歸生意」的角度來深化討論一切共識。而在此友好氣氛下，岸田反過來在福島核污水排海問題上，爭取韓國的支持……

美國將向朝鮮半島派遣核潛艇（資料圖片）

中韓關係需留有餘地

回歸本文最初的論點，韓國尹錫悅政府的外交大動做，是東北亞秩序「規範失調」的產物。如果地區秩序持續陷入混亂，各方回應就可能一日三變，甚至導致意外結果。

日韓固然仍試圖緊握美國的軍事保護傘，但對美軍主力可能從第一島鏈後撤的現實預期，又給了兩國拓展自主空間的無窮可能，雙方固然可以發展基於共同價值的合作，但產生矛盾的可能性亦並不低。另一方面，朝核問題何去何從，始終是東北亞重建地區秩序繞不開的議題。

因此對於東北亞各國而言，消除區域爭端火頭的當務之急，是謀求建立各方接受的新秩序和行為準則。從中韓角度而言，這既要求中方充分理解韓國在安全、產業等領域的各種擔憂；同時也要求韓方在追求美韓日共同價值的同時，為中韓關係留有餘地，擴大北京協助化解朝核問題的空間。