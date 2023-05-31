「淄博模式」能否跑贏「資本大灰狼」？

就在G7廣島峰會舉行的那個周末，我時隔三年頭一次去了趟深圳。因為只有短短半天時間，就近去了少年宮書城。從地鐵站的室內通道走進書城，但見店內人流絡繹不絕，尤其令人印象深刻的是，很多中、小學生席地而坐，在聚精會神「打書釘」。

清零結束後的蓮花山公園

從少年宮的天橋可以直接步行至蓮花山公園。三年前當地還在翻修，現在已經煥然一新。剛步入公園就見前方草坪上遊人如鯽，不乏一家大小拎著風箏競相奔跑。這是我很長一段時間來，對內地社會狀況最為近距離觸及的一幕。



相較我上次來，直觀感覺是公園的人流、活動都明顯增多了。在公園的入口處規劃了「地攤經濟」區，售賣風箏、零食等。而在公園內，除了過去較為常見的放風箏，翻新後的樹林地帶多了親朋好友鋪塊布，或是打開簡易桌子享受野餐。



與此形成對比的，是商場內食肆人流少了。這似乎應證了清零結束後一個引起關注的經濟話題：人流雖然增加，但消費動能不足。4月，中國的CPI按年增幅僅錄得0.1%，是2021年2月以來最低水平，從數據上反映了內地消費者的謹慎態度。經過三年緊縮的日子，如何為內經濟循環增速，就成為當前內地一個主要的話題。



淄博現象與大學生消費

市民在公園裏野餐

而每年5月，由於兩會剛結束不久，又迎來了五一長假期，恰巧是觀察各地施政、經濟及民生狀況的重要窗口期。以旅遊業為起跑點，各省市、地方都面對一場綜合大考。也正是在結束清零後的第一個五一長假期，異軍突起了「淄博燒烤」現象。



淄博是山東一座舊工業城市，曾靠礦業創下上萬億人民幣工業總產值，但隨著礦產資源枯萎，急需經濟轉型。而對疫情的處理手法，居然為當地帶來了意想不到的契機。據說在去年5月封控期間，當地接收了山東大學一萬名大學生，不僅期間照顧周到，而且市政府在結束隔離的告別宴，特別安排了燒烤，並約定大學生「來年春暖花開再來做客」。



到了今年3月初，果然有數千名大學生應約重遊，回味燒烤。消息一傳十，十傳百，結果演變成全國人民「赴淄趕烤」。故事講到這才入正章，因為真正值得關注的，在於淄博作為一個沒有傳統旅遊資源的城市，如何成功轉型為清零結束後，最為火熱的網紅旅遊城市？



根據傳統的粗放式旅遊業運作，當大批遊客湧入一個城市後，首先就會出現酒店房價的爆漲，為供需關係重新定價。當酒店業「食飽了」，也就意味著當地旅遊消費當量觸頂了。

打書釘的中學生

淄博則不同，市政府提前規定了酒店等各項旅遊消費設施的價格漲幅，並提升透明度，結果使得當地「打開大門」，盡情超收蜂擁而來的遊客，形成了「更廣泛」的供需市場。不僅市內外各區拚命滿足遊客的住宿需求，全市上千家燒烤店也通宵達旦把肉都烤光了，但還是沒能完全吸收如洪流般湧來的遊客。



淄博模式展示了一個特點，就是地方政府主動策劃全盤經濟活動的協作，避免因經濟效益向某個單一行業傾斜，而導致全市整體收益陷入樽頸。但是，淄博模式也帶出一些問題：首先是可持續性，一旦熱潮退卻，還能不能重演「赴淄趕烤」這一幕？



其次，淄博以燒烤打出名堂，人均消費不高，依賴遊客高密集進入而創收。換言之，從淄博政府的加班加點，到店舖的通宵達旦，都是一分一毫賺取辛苦錢。這種旅遊模式不僅非每一個城市都可以照搬，而且始終還面對一個問題，就是欠缺了中產消費層級的投入。



資本是「小綿羊」，還是「大灰狼」？

溫鐵軍認為旅遊業資本運作削弱了新興中產消費意欲（互聯網）



也就是在同一時間，內地著名經濟學家溫鐵軍也就旅遊業，以及中產階層消費問題發表了意見，並引起了民間討論。作為「三農問題」的提出者，溫鐵軍雖然較關注鄉村旅遊面臨的可持續性問題，但同樣觸及到資本營運與旅遊業樽頸之間的關係。



溫鐵軍認為，目前鄉村旅遊的最大問題，在於「背後很多都是旅遊產業資本在營運」。他說：「這些旅遊產業每到一個地方，就把一個村莊，或者一個古鎮全部包下，然後跟地方政府承諾，我給你創造多少GDP，給你拉動多少投資。」



結果，當地資源被旅遊產業資本包裝成「一個題材，裝進上市公司。」旅遊公司利用大巴，把遊客大規模集中到同一黃金景點消費。這卻導致了新興中產階層消費者的退避三舍，因為他們更需要從繁忙的城市壓力中放鬆，而不是被安排到一個人頭湧湧的地方。



溫鐵軍的意見引起了內地網民不少辯論。有的網民指出，溫鐵軍過去也主張「資本下鄉」，但他把資本當成了百依百順的「小綿羊」，結果現在才察覺，資本原來是破壞鄉村經濟可持續性的「大灰狼」。那麼，資本究竟是「羊」，還是「狼」？



如前所述，五一長假期的旅遊業表現，是觀察內地後疫情時代經濟加速的重要窗口期。而無論是舊工業城市轉型的「赴淄趕烤」，還是為求吸引新興中產消費者而提出的警惕「資本大灰狼」，其實都不約而同指向了政府「有形之手」的參與及策劃。



政府「有形之手」能否有效推動經濟走活，從接下來的數月直至十一黃金周，會迎來新的觀察窗口期。在此期間，考慮到全球形勢發展，尤其是G7廣島峰會已經確定進一步收緊對中國經濟產業的圍堵，中央政府在諸如通脹、財政支出等各方面的宏觀政策走向，仍會在很大程度上服從於國家戰略安全考量。這就使得地方政府在處理具體民生問題上，需要各自多動腦筋。



國家在戰略層面的「柴米油鹽」考量，與地方在民生層面的「衣食住行」需求，並非總是一致，彼此距離拿捏得準確，社會承受各種壓力的韌性就會更持久。借用內地說法，展望未來一段時間，困難不小，但總體可控。