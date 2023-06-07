  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政經范局
時事要聞娛樂情報FOCUS政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

07/06/2023

香格里拉對話恐成新加坡「燙手山芋」

#大國博弈 #新加坡 #中美防長 #安全對話 #結盟論戰 #美國 #日本 #菲律賓 #李尚福 #黃永宏 #東北亞局勢
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　日本廣島峰會結束半個月，亞洲又迎來新加坡年度香格里拉對話。由於後者有中美防長同場交峰，產生的熱量似乎不低於七國集團（G7）領袖早前在日本的圍爐取暖。一場「安全對話」能引發各國如此高層級的重視，說明已故資政李光耀及新加坡政府，早在2002年籌辦該峰會的遠見。

 

美國防長奧斯汀在峰會上主動與中國防長李尚福握手（美聯社）

 

　　但任何事物都有正反兩面：獅城打開大門辦這場「群英會」，本來是以東南亞為錨點，推進後冷戰地區安全與和平秩序，但「林子大了甚麼鳥都有」，從今年的會議情況可見，一些與會者不守外交禮儀，根本沒有把東道主促進對話的「主場宗旨」放在眼裏，令香峰對話的性質與方向變得難以駕馭。
　
由安全對話演變成結盟論戰？
　
　　例如在會場內，一些非東南亞國家的防長獲邀前來，卻公開利用會場商討軍火交易；又或者一些國家的防長高調舉行場邊四方會議，宣稱團結一致對中國推行「印太戰略」，甚至立下「包圍太平洋」的壯語。
　
　　會場外，美國海岸警衛隊、日本海上保安廳、菲律賓海岸警衛隊破天荒首次舉行聯合演習，地點就設在呂宋島對開，開章明義要「威懾中國海洋活動」。由於美菲日演習的時間安排，正好橫跨香峰會期，使得兩者間產生了相互配合的錯覺。
　
　　新加坡主辦「安全對話」，本意在於加強各方溝通，剔除地區衝突因素，顯然並不樂見它淪為場外列強刀光劍影，場內好事者走街串巷的「結盟論戰」大會。更何況，去年普京政府出兵烏東，俄羅斯作為遠東重要軍事大國，已經淡出今年峰會。
　
　　如果現在中國新任防長李尚福來到獅城，也鬧得似鴻門宴般，一旦不歡而散，就會削弱新加坡在地區潛在衝突中的斡旋空間。正是在此背景下，我們看到新加坡防長黃永宏在會上，著意將峰會基調拉回較平衡的位置。他在峰會尾聲罕有發表了一番極其坦率的講話。
　
　　例如他指出，相較於南海主權爭端，東北亞的局勢更讓他憂心。原因在於南海糾紛雖已持續一段時間，但越南、菲律賓、汶萊、馬來西亞和中國等涉事國家，依然努力維繫彼此關係，並存在讓局勢降溫的渠道；相比之下，東北亞因為既有中、日緊張關係，又有朝鮮半島核危機，存在的「火焰」大得多。

 

美日菲在峰會期間舉行聯合海上軍演（美聯社）

　
新加坡防長對日本三點要求說給誰聽？
　
　　黃永宏在會上更以東盟安全利益為出發點，明確對日本提出了三點要求：「在亞洲，日本能為東盟穩定所做的最重要一件事，就是改善與中國的關係；其次，日本應有更多作為，來讓其他國家對日本的軍事化和發展感到安心；再者就是繼續在多邊場合參與地區事務。」
　
　　這番話無疑是對日本在峰會期間場內外表現所做的回應，它的弦外之音是：「你們無需關心我們，我們也無意捲入與中國的對抗，你們要管就管好自己。」由於這番話指名道姓地點了日本的名，那麼當然也是不點名說給日本背後的「共同價值國家」聽，而且意思也很明確，就是東盟不歡迎冷戰式集團對抗，這與東北亞一些國家主動擁抱新冷戰的態度是截然不同的。
　
　　獅城防長為峰會「掌舵」的措舉，同時也說明面對中美兩國防長在會場上的「同框」，如何確保在兩者間拿捏得宜，求取平衡，是新加坡政府在此次峰會上的首要考量。在此背景下，甚至連與新加坡聯合主辦峰會的英國國際戰略研究所（IISS），也審慎處理了措辭。
　
　　例如該研究所的東南亞政治與外交高級研究員康納利（Aaron Connelly），在接受英國廣播公司（BBC）國際台記者採訪時，就試圖納入「中國威脅論」以外的看法：
　
　　「東南亞以至於更廣泛的太平洋地區，均對中國在南中國海與台海的行為感到憂慮；但相對地，也有人在憂慮美國及其盟友，透過建立這些我們常稱之為『小多邊機制』的動機又是甚麼，例如美、日、印、澳之間的Quad？還有美、英、澳之間的AUKUS？他們還會在此協約下建造核潛艇。」

 

美軍在李尚福發表峰會演講之際，發放解放軍船隻攔截美艦視頻（美聯社）

　
中美防長的握手與冷待
　
　　所以，只有清楚意識到新加坡及東盟才是香格里拉對話的主場，才能準確理解中美兩國防長在會場上的「身體語言」，究竟是在透露何種訊息。簡而言之，奧斯汀主動趨前與李尚福握手，並不代表美國對華政策的軟化；而李尚福拒絕與奧斯汀開場邊會，也並非僅僅是因為中美關係的陰晴圓缺。
　
　　奧斯汀的主動握手，與五角大樓在峰會期間發放中國戰機、軍艦在南海和台海攔截美軍機艦的目的是一致的，就是向與會東盟國家展示，解放軍正成為區域「麻煩製造者」，而美軍則是願意伸出和平之手的「仁義之師」。因此，東盟國家應緊跟美國建構多邊及立體的軍事圍堵網，對華發起「太平洋威懾」。以上意圖反映在奧斯汀上周六（3日）在會場發表的演講中，他的演講題目是：《美國在印太地區的領導》。
　
　　李尚福的冷待奧斯汀，則反映了中方認為域外國家不應插手南海事務的一貫立場。所謂春江水暖鴨先知，東盟與中國離得很近，與美國隔得太遠，究竟中國的綜合國力、軍事力量、經濟水平達到何種程度，對東盟有何利弊，其實東盟成員國自有判斷。
　
　　在此可以引用前文中新加坡防長的總結性發言，即東盟成員國與中國有處理主權糾紛的經驗，並具有為局勢降溫的渠道。這番話似乎也與中方的立場相互呼應，即東盟國家在處理對華關係時無需外部力量幫手。

 

新加坡需強化峰會章程以防由對話走向論戰（美聯社）

　
　　因此，相較於奧斯汀在演講中強調的美國領導地位，李尚福在會上則強調亞太命運共同體意識，而他的演講題目是：《中國的新安全倡議》。就此而言，李尚福只要做到在東盟的主場上恪守外交禮儀，協助東盟創造自主空間即可。因為只要東盟仍拒絕加入新冷戰，類似於菲律賓這類少數可能被美國拉入「太平洋威懾圈」的國家，就仍有可能受到東盟共同利益的約束。
　
　　東盟的共同利益是甚麼？就是在中美對峙的機遇下「悶聲發大財」。但要做到這一點，恐怕在東盟中最具外交博弈智慧的新加坡政府，就要考慮如何強化香格里拉對話的會議宗旨與規則，防止它進一步由「對話」兌變成「論戰」的燙手山芋。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多政經范局文章

你可能感興趣

#大國博弈 #新加坡 #中美防長 #安全對話 #結盟論戰 #美國 #日本 #菲律賓 #李尚福 #黃永宏 #東北亞局勢

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk