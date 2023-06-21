來自聖彼得堡的隔空提醒

布林肯乘坐「空軍二號」專機前往北京的時候，普京也在他的故鄉聖彼得堡接見了以南非總統馬福薩為首的非洲和平代表團。

普京向非洲和平代表團展示俄烏和談文件（美聯社）

美國國務卿在北京踏上一條劃上紅線的道路，與非洲和平代表團現身俄羅斯舊都，哪一宗新聞更容易令國際社會和媒體聚焦，顯然並不難判斷。但大國政治之間的各種蝴蝶效應往往不易於察覺，而聖彼得堡的這場圓桌會其實不乏亮點。

相較於布林肯訪華的氣氛森嚴，普京「有朋自非洲來」的盛會卻是大門趟開，任由記者現場直播，活像一場由非洲元老們代表亞非拉國家，對普京的公開聆訊大會，而普京居然就當著記者們的鏡頭，像位苦主般抖出了一份文件。

普京自揭基輔撤軍之謎

普京與非洲代表舉行圓桌會議（美聯社）

他稱，這是去年3月俄烏在土耳其伊斯坦布爾舉行和談期間，由烏方代表提出，並已簽署的《烏克蘭安全保障和永久中立條約》草案。他拿起這份文件，一五一十向非洲來賓們解開了俄軍去年春季兵臨基輔城下，但又主動後撤之謎。

按照普京的說法，當烏方簽署文件之後，作為交換條件，俄軍自基輔外圍後撤。他的原話是：「在我們按照承諾從基輔撤軍後，基輔當局就像他們的主人通常做的那樣，把一切都扔到了歷史的垃圾堆裏」。

俄軍撤離基輔外圍的決定，導致普京遭到國內強硬派的痛斥，指他對西方存在的幻想，導致俄軍錯失速戰速決良機；而他倒也沉得住氣，直到迎來非洲朋友時，才把這份令他「上當受騙，雞毛鴨血」的一紙空文抖出來。

但在普京發言的時刻，最為影響俄羅斯周邊，以至全球政治格局變化的，卻是即將揭開帷幕的布林肯「北京一夜」。在接待非洲朋友的那幾個小時，克里姆林宮的主人、莫斯科的政治精英和輿論圈，又怎會看漏「空軍二號」正在飛往中國？

當普京在記者鏡頭前抖出那份白紙黑字的文件之時，他亦必清楚知道，美國的國務卿和北京的東道主，都會在關上會議大門之前，及時看到他表白的這一幕。因此從現實角度來說，普京的每一句發言，都是朝北京方向發出的隔空提醒：「布林肯在會場上吐出的每一個字都不可信。」

「他們已經沒有炮彈」

俄方分析認為布林肯訪京是為兩國衝突爭取時間（美聯社）



俄羅斯主流輿論觀點，也與普京的隔空提醒相呼應，認為中美關係已經回不了頭，布林肯訪京只是為部署對中國的進一步對抗爭取時間。莫斯科國立羅蒙諾索夫大學的國際關係專家費年科在受訪時如是說：「美中對抗已經走得太遠了。我認為，布林肯這次訪問的主要目的是，美國人為在台灣問題上的對抗爭取時間。」

費年科續指，布林肯需要為美國爭取時間，是因為華盛頓還沒能扶植出一支「可能與中國發生衝突的陸軍」。他預測：「美國人會爭取在這段時間內鼓動中國的某個鄰國，使之達到發生衝突的程度。理論上，這可能是越南或日本。」

這種觀點和俄烏戰爭爆發以來，莫斯科方面嘗試向中國傳達的訊息是一致的，烏克蘭戰場甚至被闡釋為保障中國安全的西線前沿。這種觀點認為，北約在亞歐大陸西線對俄羅斯發動消耗戰，只是在東線對中國發起總攻的前奏。如果俄羅斯倒下，中國亦難逃被美西方陣營逐個擊破的下場。

這種觀點進一步認為，由於俄羅斯反過來消耗了北約的實力，因而削弱了美西方在遠東進擊中國的可能。仍舊是在上周，普京召開記者會講解俄軍反制烏克蘭大反攻情況時，就意味深長地露了布林肯訪華時的底牌。他說：

「西方國家已經為烏克蘭掏乾了所有庫存武器，目前僅剩下韓國和以色列，但其庫存很快也會用完。」他續指：「這些庫存不是韓國的，也不是以色列的，實際上是美國的資產，可以取出並移交給烏克蘭，但這些庫存很快也會用完……」

想想北約是如何急於從韓國訂購彈藥；而台島那些花費巨款，原擬於武裝成刺蝟的軍火卻交付無期；這對於第一島鏈潛在爆發戰爭的影響是甚麼？而北京在決定中美關係走向時，又會如何看待來自聖彼得堡的隔空提醒？

「愛與不愛都是歷史的塵埃」

北京迎接布林肯規格反映中國對外政策走向（美聯社）

無巧不成書，親民主黨的美國「彭博社」此時也給了北京一個提醒，發表了名為《中國最好聽聽布林肯的話》的社論，結果引來華春瑩在推特反擊。她稱：「如果任何人想傷害中國而自己毫髮無損，那是幻想」；「美國在越南、伊拉克或阿富汗的戰爭中有沒有獲得任何一次勝利？」

華春瑩這番話又算不算是一併回應了聖彼得堡的提醒？可見得，普京在圓桌會上的發言，不一定只是說給現場來賓；而北京接待布林肯到來的每一個舉動，恐怕也不局限於處理中美這段感情。正如《北京一夜》歌詞裹面早就有唱：「不管你愛與不愛，都是歷史的塵埃」。

布林肯之所以來，而東道主願意讓他來，雙方早已經過各種磋商和計算，有幾分冷暖彼此再清楚不過。因此，無論是接待的禮儀，還是座位的安排，與其說是做給美國看，倒不如說是做給全世界看。

當北京上演這一夜之時，共同價值固然堅若磐石，但共同的夥伴、價值的盟友們能安睡否？誰有信心在中美雙邊的會議大門關上之後，一切利益的交換盡在他們掌握中？所以，在中美之間吹喇叭，打筋斗，以前不是，但現在卻肯定是在鋼線上挑戰極限魔法的危險行為，一不小心就會把自己變成歷史的塵埃。