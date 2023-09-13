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13/09/2023

波里活峰會與摩洛哥地震的平行時空

#大國博弈 #摩洛哥 #大地震 #印度 #G20峰會
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　北非國家摩洛哥的民眾在上周五（8日）深夜，被一場百年不遇的大地震驚醒。而就在發生大地震的次日，由印度主持的二十國集團（G20）首腦峰會，在新德里拉開了序幕。如是這場地震的災情導播，就一直伴隨著G20峰會的議程，在平行時空中行進。

 

 

莫迪在峰會上被冠以「全球南方國家」領袖地位（美聯社）　


　　當災區死亡人數增至800人時，拜登總統在新德里宣布了「印度—大中東—歐洲」經濟走廊計劃，以抗衡中國的「一帶一路」倡議。到了周日（10日），當各與會國勉強在俄烏戰爭的措詞上達成妥協，並發表峰會宣言時，大地震死亡人數已經增至2122人，而且還在攀升。
　
　　雖然此次峰會的主題是「一個地球，一個家園，一個未來」，但摩洛哥的災情似乎並沒有在會場激起多少漣漪。作為競選連任的主旋律，拜登繼續推進對中國的遏制；岸田文雄忙於爭取核透明水排海的支持；而歐洲則在俄烏戰爭即將迎來第二個冬季之前，執著於對宣言的咬文嚼字。
　
印度有個波里活峰會？
　
　　至於東道主印度，在峰會召開之前的一天，意即摩洛哥即將發生大地震之時，身處印度的美國記者妙筆生花，把峰會描繪成一幅波里活（Bollywood）電影般的場景：
　
　　「在全球最有權勢的領導人前往新德里參加G20領導人峰會之際，印度正全力以赴做好準備，他們在首都周圍部署了戰鬥機，在地下通道塗上精美壁畫，並把成群結隊的猴子從政府辦公區域先請出去。
　
　　幾個月來，印度官員想方設法「加固」德里，這座擁擠的城市有2000萬人口，污染比較嚴重，能看到古老莫卧兒時代遺留下來的堡壘，坑坑窪窪的公路上擠滿了巴士、小汽車和人力車。
　
　　會議場所輝煌無比。世界領導人將相會在裝飾一新的會展中心，比澳洲悉尼歌劇院還大，由國際公司Aedas設計，這家公司還設計了新加坡的濱海灣金沙。整個裝修歷時四年半，耗資270億盧比（3.26億美元）。
　
　　對許多印度人而言，G20峰會，雖然在目標上是抽象的，但這是令人振奮的證據，表明這個國家是不可忽視的世界事務塑造者。『主辦G20峰會是整個國家的責任』，莫迪上月末在演講中說道：『我們需要向世界展示，德里可以完美無缺地擔當這一責任。』」

 

印度軍警在G20峰會期間高調巡邏新德里（美聯社）

 

　
　　波里活場景雖然充滿異國情調，但如提煉其中的關鍵元素，卻是「權勢」、「猴子」、「污染」、「坑坑窪窪的公路」、「人力車」、「輝煌無比」和「抽象」。用一個擬人化的角度來看，印度被描述成一個耗盡家當，削尖腦袋想擠入上流社會的草根，卻被來賓嘲笑家中破破爛爛，猴群亂竄。
　
誰的地球，誰的家園，誰的未來？
　
　　這段美國記者的描述，其實就是G20的真實寫照。該組織雖始建於1998年亞洲金融風暴之後，但直至2008年華爾街金融海嘯才升級至國家首腦峰會。當年奧巴馬政府最初試圖以G2的虛名，引誘中國參與救市，但被北京察覺是個無底洞而予以婉拒。
　
　　奧巴馬眼見一計不成，於是改為升級G20，在華盛頓舉辦首次領導人峰會，演出一場全球主要經濟體共同救市的大戲。中國最終仍成為這場救市行動的主要參與國，從而擴大了在全球經濟體系中的角色，而美國的回報有目共睹，就是自2016年特朗普當選總統以來，對華推動全面脫勾，一路糾纏至波里活峰會。
　
　　雖然G20在美國推動下升級，但它終究不過是七大工業國（G7）的外圍組織。「唐頓莊園」雖好，但印度終有一日會察覺「他」和一眾草根終究只能守在大門的一邊，貴人們若要印鈔票，「他」就得搬自己的家當來兌換；若要灌透明水，「他」得吆喝「安全！」
　
　　這是躋身上流社會的規則，聽話的就給你一個代辦身份，例如充當「全球南方國家」的領導者。由於峰會的目標是為G7挑選代辦，諸如協助摩洛哥等第三世界國家救災，又如新冠疫情期間向發展中國家提供疫苗等問題，就成了平行時空的不相關議題。因此，當G20峰會提出「一個地球，一個家園，一個未來」的口號時，它需要首先回答：這是誰的地球？誰的家園？誰的未來？

 

 

摩洛哥民眾清理災場（美聯社）

　
美元更似一隻亂竄的猴子
　
　　正因為歐美以自上而下的眼光看待G20的「草根成員國」，使得這個組織的前景及影響力注定式微。2008年奧巴馬政府要求各國聯合救市的主要理據，是美國仍全球經濟的引擎，一旦引擎停轉，全世界都會崩塌。但時至今日，美元倒更似一隻在利率指桿上亂竄的猴子，鬧得各國疲於奔命，去美元化的呼聲此起彼伏，在新一屆G20峰會輪值主席國巴西，總統盧拉就是其中一位代表人物。
　
　　美國甚至已經不能向其最為核心的盟友圈讓利，華府堅持推動北約東擴，最終導致俄羅斯出兵烏東。歐洲爆發戰爭後，拜登政府非但沒有向盟國提供經援，反而縱容美國公司坐地起價，向歐洲出售昂貴天然氣，令德國等歐洲工業大國雪上加霜。
　
　　因此，美國媒體的「波里活」報道其實小看了印度。莫迪政府很清楚歐美現狀，對於加入這個權貴圈子，也許並沒有外間想象中那麼熱忱。印度，或者按照莫迪總理更傾向採用的國名「婆羅多」（Bharat），正在從俄烏戰爭及中美競爭中謀取最大利益，峰會的「輝煌無比」也不過是空手套白狼的設局。

 

北非連場天災並未引起G20峰會關注

 


　　但是，美國媒體的描述應該引起印度的警惕：「他」正被權貴們授以一個「全球南方國家領袖」的虛名，而這個名號其實還比不上15年前奧巴馬遞給中國的G2桂冠。如果印度想實質名歸地擁有這個大國地位，便需要在第三世界做更多實實在在的工作。例如，當摩洛哥發生地震之時，它會不會恰巧已經在這個國家推行了半個世紀的醫療援助？如果印度還沒有這麼做，你猜哪個國家有？
　
　　摩洛哥的死傷數字跟與會各國領袖的雄才大略相比似乎微不足道，但反過來對於發展中國家而言，如果一場峰會的議題僅僅是為了服務大國之間的博弈，而不是解決其燃眉之急，則峰會的價值同樣輕如鴻毛。因此，如何與弱小國家進行準確的價值互換，是任何大國永遠都需要時刻審視的問題。
　
　　就在摩洛哥發生大地震不久，另一個北非國家利比亞又遭颶風蹂躪，已造成至少5300人死亡，逾1萬人失蹤。曾經的卡達菲政權早已被推翻，誰來拯救這場災劫以凸顯一個地球？一個家園？一個未來？

 

 

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