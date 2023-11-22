東盟防長坐看緬北剿匪

相比俄烏戰爭、以巴衝突，有一場對於中國普羅大眾來說更切身的戰鬥，正在國境之南上演；這就是以緬甸果敢民族民主同盟軍為首的武裝陣線，自上月27日舉起「打擊電詐」的旗幟，對盤據緬北老街鎮，以四大家族為首的匪幫發起清剿行動，並對其背後的保護傘—緬甸軍政府構成了軍事壓力。

果敢同盟軍剿匪行動勢如破竹（美聯社）



港人對「緬北」兩字是何含意再清楚不過，因此稱同盟軍此次行動為「剿匪」或「蕩寇」皆不為過。這些大大小小的家族匪幫以自治為名盤據緬北，操控及強迫數以萬計成員進行「流水作業」式電詐，在中國國內外受騙者傾家蕩產，甚至家破人亡的慘劇時有所聞。他們公然綁架、扣押、殘害華人，在諸如「某某工業園」內公然掩埋受害者屍體，受這類恐怖事件波及，連前往泰國等鄰近地區旅遊的人士都提心吊膽，生怕一去不回。



同盟軍剿匪勢如破竹



中國有關方面在過去很長一段時間，與緬甸軍政府或地方勢力交涉，但後者自恃有軍政府暗中撐腰，北京斷不敢跨越國境執法，結果行事變本加厲。上月內地網媒廣傳，一批遭老街明氏家族扣留的中國公民，在押解過程中逃跑不果，被集體屠殺埋屍，內地民眾稱之為「1020慘案」。



事發後才一個星期，同盟軍突然全副武裝走出叢林，一路勢如破竹向老街進軍。根據當地華人媒體報道，緬甸軍政府最初仍想為匪窩老街「提供保護」，派出政府軍王牌99機動師，與66機動師「重拳迎擊」。緬甸政府軍一向對少數民族叛亂出手狠辣，虐殺、強姦無惡不作，不料這回還沒發惡，99師師部先遭到無人機精確空襲，引爆彈藥庫，被吹噓為緬軍將星的師長昂覺倫被炸死。



緬軍自此節節潰敗，成建制的向同盟軍投降。緬甸最有戰鬥力的十二個機動師，電光火石之間就被重創了兩個。軍政府察覺事態不妙，態度一百八十度大轉彎，居然也剿起匪來。一時之間，老街匪幫前有同盟軍攻打，後有軍政府追捕，陷入沒頂之災。沒有了幕後保護傘，「1020慘案」主犯-明氏家族首先被剿滅，其他家族首腦亦等著伏法。



緬甸政府軍向同盟軍投降（互聯網）



同盟軍十多年來被政府軍四處追殺，一直躲在山區打游擊。這次戰鬥力超出抗戰神劇，內地民眾看了無不拍手稱快，國內外輿論亦紛紛猜測，同盟軍是不是背後獲得強有力支持？內地網民便調侃稱，肯定是緬北山區的樹上長出了不少無人機和槍枝彈藥，正巧被同盟軍摘了。



北京也一反過去的低調常態，非但不急於和同盟軍劃清界線，反而在本月12日，即同盟軍基本完成對老街外逃通道的封鎖後，由浙江溫州公安局對明氏家族四名成員發出了通緝令。發出通緝後才4天，明氏家族匪首明學昌就在被軍政府追捕時據稱「畏罪自殺」，屍體被移送中緬邊境，而另外被通緝的三名家族首腦明國平、明菊蘭、明珍珍亦束手就擒，一併被緬甸警方移送給中方。



緬甸缺席東盟防長會議



東南亞地區和更廣泛的國際間反應更令人感到奇怪：緬甸地處中南半島和印度次大陸交界，又是印度洋出海口，俱有重大地緣戰略價值。但從表面上看，緬北剿匪這麼大的動作，居然沒在國際間引起多大關注。先看與緬甸最接近的東南亞國家，在明氏家族伏法並被移送中國那幾天，正值東盟在印尼首都雅加達舉行防長會議。緬甸作為東盟成員國，卻缺席了這次會議。



也就是說，要麼東盟並不樂見緬甸防長前來告狀；要麼緬甸軍政府選擇了家醜不外揚，自行與北京溝通以解決問題。在是次會議上，東盟防長在聯合聲明中雖然呼籲緬北盡快結束衝突，但真正的重頭戲，卻是要求各方盡快通過《南海行為準則》相關文件。由於菲律賓總統小馬可斯近期提出放棄該準則另起爐灶，聲明說給誰聽不言諭。

緬甸缺席東盟防長會議（美聯社）



接下來在美國舉行的中美元首「習拜會」，和APEC峰會上，各與會國首腦似乎也沒有把緬甸局勢當成一回事，就像這場剿匪戰根本沒有發生過。一方面原因固然在於，軍政府過往與西方國家和東盟成員國要麼交惡，要麼保持距離，難以爭取國際間同情。



另一個極可能的原因是，基於北京不主張單邊外交的既定政策，在處理緬北涉及華人華僑的犯罪問題上，大概率已經與周邊受影響國家充分溝通過。換言之，即使是在中美高層會晤中，沒有把緬北問題擺上桌面，拜登政府恐怕也並不樂於沾到軍政府的污水；而在東盟層面，必然在一定程度上預先知悉中方立場。



東盟安全隱憂來自內部



緬甸政府軍鎮壓羅興亞人引發鄰國不滿（美聯社）



緬甸軍政府既得不到國際支持，老街匪幫也就無路可逃。只要同盟軍完成剿匪後及時收兵，不進一步擴大事態，事件就會告一段落。事實上，同盟軍肅清緬北並對軍政府構成制約，並不違背東南亞鄰國的整體安全利益。因為，這些國家目前面對的主要安全威脅，一是國內經濟發展停滯，而導致社會矛盾加劇，催生所謂的「顏色革命」。



二是宗教對立及宗教極端主義，引發群族衝突及恐怖主義活動，而社會矛盾和宗教衝突之間往往又交互影響。緬甸正好兩個火頭都有：軍政府和反對派間長期處於政治對立；以佛教為主流的民族主義政府，又因為鎮壓伊斯蘭教羅興亞移民，而刺激了東南亞穆斯林國家和回教徒的不滿。



果敢位置圖



因此，緬北剿匪也揭示出東盟國家的首要安全關注，是全力發展國內及區域經濟，以消除社會矛盾及宗教極端主義火頭。正因為如此，東盟防長會議在此時提出盡快落實《南海行為準則》，無疑表明了東盟並不視中國為安全威脅，盡早落實準則，對東南亞和平發展經濟更有利。這等同於告知縱容電詐集團的緬甸軍政府，和在南海激化主權爭議的菲律賓馬可斯政府—「不要再阻住地球轉」。