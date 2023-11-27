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27/11/2023

米萊裝瘋，但阿根廷卻可能真休克

#大國博弈 #阿根廷 #米萊 #休克治療 #左右翼對立
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　阿根廷候任總統米萊出身傳媒，深明「語不驚人死不休」的硬道理，在競選中以一頭捲毛形象，喊出「央行已死，美元當立」的驚世口號，結果跑贏左派執政黨競逐者「一個馬位」，阿根廷的求存之路忽然又從左轉到了右。

 

米萊透過瀲進經濟政策贏得選民支持（美聯社）


　　米萊的勝出，反映了阿根廷公眾的絕望—該國經濟已經在ICU手術台上搶救多年，但在投票前一周，通脹率仍飆升至143%，已經「只有出的氣，沒有進的氣」。左派政府中那些穿戴整齊，頭髮平整，講話平鋪直敘，行事一馬平川的內閣和央行高官們已經喪失說服力，公眾現在渴求像米萊這樣的曠世奇才，為阿根廷打一劑痛快的興奮劑，哪怕是藥效退卻宿命重演，無非也就是再唱一次「別為我哭泣」，以前又不是沒唱過，誰怕？
　
阿國選民想食快效藥
　
　　更何況，米萊真人並非如他的表演般瘋狂，在競選過程中他沒有大撒金錢為自己造勢，反而在書店裏推出了自己的治國著作，並配合以立場鮮明而又接地氣的演講，百年孤寂的拉美，於是從石頭裏爆出個曠世奇才，焉有不選他的道理？而他提出的那些所謂「驚人」主張，在阿根廷右派選民，尤其是商界眼中，其實是直面現實。
　
　　例如放棄本幣採用美元：這在通脹如失控野馬的阿根廷，早就已經是公眾日常生活一部分。每當出糧之時，阿根廷人首先要做的事情，就是盡量把現金兌換成物資和美元。阿根廷黑市本來就有大量美元流通，米萊採用美元，無非是想把這筆錢從黑市手中擠出來，直接用於穩定市場價格。
　

左翼政府未能控制通脹而喪失民心（美聯社）


　　為了拆除美元自由流動的障礙，於是就有了廢除央行之說。沒有了統一的利率政策，又會把穩定金融市場和物價的責任，推給了地方政府、商界和商業銀行。這個思路和採用美元是一脈相通的，就是中央政府試圖給予地方政府和民間企業最大的市場自由度，激活區域資本流通。各地想活命，就要自己想辦法，從地方至中央，由下而上穩經濟。
　
　　米萊上面兩個措施為外資創造了極為寬鬆的準入條件，有助於他走下關鍵的一步棋：就是爭取華爾街資本進入阿根廷市場，這就是他在競選過程中，對加入金磚及對中國和巴西合作保持距離的原因。一待當選後，他就急不可待與美國和以色列接洽，安排訪問兩國，由此看得出他對華爾街資本的重視。照此邏輯，他還會和日、韓等潛在投資國打得火熱，並為此不時向中、巴等國展示黑臉。
　
米萊版「休克治療法」
　
　　米萊的政策雖然激進，但並不新鮮，早在上世紀九十年代，俄羅斯就推行過「休克治療法」，結果眾所周知。米萊版本的「休克治療法」會給阿根廷帶來歡樂還是眼淚，至少取決於以下兩大問題：
　
　　一、經濟政策大幅度由左向右轉，會否導致本來就已奄奄一息的國民經濟斷崖式崩潰？阿根廷國內一直存在左和右兩大派的緊張對立，這回米萊在大選中以56%的得票，領先左派競逐者約16個百分點，說明左派仍舊有相當民意基礎。如果米萊親商界的休克治療失敗，非但無助於擺脫國民的通脹之苦，反而會激化左右對立，令國家陷入嚴重的政治、經濟和社會動盪。
　
　　二、美國是否有足夠的實力與意願來支持米萊的休克治療計劃？米萊倒向美國，對於拜登政府來說，是具有地緣政治價值的：它一方面撕裂了拉丁美洲的左派執政國家，尤其是阿根廷與巴西的團結；另一方面有機會阻延中國在拉美的經濟合作進度。
　
　　但與此同時，拜登政府在財政上已經面對國內的債務，歐洲的援助烏克蘭，和中東以巴衝突擴大等問題，明年陷入經濟衰退的陰霾一直困擾華爾街。是以拜登在米萊當選後雙方通電話時，雖然話講得很動聽，但並沒有直接回應後者在經濟上的激進訴求，而且在米萊日內訪美期間，兩人似暫也不會見面。

 

休克治療恐引發左右翼對立加劇（美聯社）

　
　　米萊就算是孫悟空再世，講到裝瘋扮傻，在拜登面前也還嫌嫩了。由於他還沒正式就任，拜登拒見合情合理，若要爭取美國支持，還看你拿甚麼來交換。米萊如果打算用前朝積賺下來的那一丁點戰略價值，也就是加入金磚的資格來換取拜登的關愛，同時提高對北京的議價能力，確是一步險棋，因為它可能高估了自己的本錢。
　
　　阿根廷能加入金磚，主要是出於巴西總統盧拉推動美洲南方國家同盟的需要。盧拉為了拓展南方統一市場，甚至很希望北京為阿根廷穩定幣值買單。米萊冷待金磚之後，巴基斯坦隨即表示欲獲得加盟資格。換言之，華爾街的熱錢會否到來是個問號，而金磚會不會等待阿根廷也是問號。米萊現在只是裝瘋，但阿根廷卻可能會真休克。

 

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