走了基辛格，來了紐森？

美國前國務卿基辛格以百歲高齡去世，引起中美兩國輿論高度關注，是個值得探討的現象：



它一方面說明，基辛格在冷戰高峰期間推動尼克遜政府對華相向而行，放下意識型態鬥爭實現關係正常化，即使是在冷戰結束近半個世紀後，中美關係高度緊張的當下，兩國輿論對此仍然給予高度肯定。



紐森在訪問北京期間登上長城（美聯社）



另一方面，在美國把中國列為頭號「鬥爭對象」的當前，它又發出了一個警號，即這位美國「現實主義權力平衡大師」的去世，是否預示著在美國牽引對華交往的火車頭上，一副最主要的蒸汽機從此熄火，兩國關係前方軌道將更難更險？



紐森全面考察中美合作領域



就在基辛格去世前不久，民主黨籍加州州長紐森率領州代表團訪華，為我們提供了從現象來探討中美關係走向的機會。開門見山，這個現象就是，紐森在為期一周的訪問中，坦率地向美國公眾表達了與中國保持合作交往的重要性，而他在此行結束後的人氣直線上升，迅速走到民主黨政治前台，成為未來問鼎白宮的頭號政治新星。

基辛格曾在百歲生日之際訪問北京（美聯社）



在美國媒體不斷渲染仇中情緒的政治氣氛下，紐森作為美國人口和經濟最大州的州長，必然清楚他的訪華之行，將處處觸犯國內民粹浪潮的鋒尖。因此，他此次訪華從美國黨派政治的角度而言，可謂「明知山有虎，偏向虎山行」。出乎意料的是，紐森在此次行程中態度鮮明，全然沒有兼顧「政治正確」的考量。



從10月23日起，紐森訪問團以粵港澳大灣區為起點，首站選擇香港，再乘車前往深圳、廣州。在試駕比亞迪電動車時，他在美國媒體鏡頭前對無人駕駛技術豎起大姆指；訪問團然後乘飛機前往北京，紐森獲國家主席習近平高規格接見，並登上長城，讚嘆這是史詩般的建築。

習近平在北京接見紐森（美聯社）



最後，訪問團改乘高鐵南下江蘇、上海，親身體會以高鐵為核心的中國基建水平，並參觀了江南的綠色保育項目和上海特斯拉車廠。紐森訪問團在一周時間內近距離考察了涉及中美政治、科技、經貿和社會來往的各個領域。連隨團記者都在報道時表示，搭完長途飛機抵達香港後隨即展開馬拉松式的行程，連記者都感到吃不消。



在北京訪問期間還發生了一個小插曲，紐森夫婦在參觀育英學校時，相繼走入籃球場展示球技。紐森與一群小學生切磋籃球時，因為穿著皮鞋而不慎滑倒，差點壓倒身邊一名小學生。只見他抱著這位小學生，迅速轉身自己先著地。這個動作引來了中、美兩國公眾的好感，認為紐森是位有愛心的政治領袖。訪問結束後，共和黨陣營急不待加以鞭撻，但美國公眾卻傾向正面看待紐森之行。



紐森與北京小學生打藍球（互聯網）



加州與佛州路線對決



尤其是在民主黨基層眼中，紐森在訪華行程中展示了該黨政治人物應該具備的領袖特質，並可望為中美關係帶來新方向。用他們的話來說，就是紐森代表的加州路線，和德桑蒂斯代表的佛羅里達州路線，將是未來民主黨與共和黨的主要交鋒前沿，前者代表開明與務實，後者代表排外與民粹。



由於紐森此次訪華，是在2024美國總統競選年揭開序幕前夕，顯然為民主黨在競選期間的對華政策定調，進行了一次火力偵察。而這次偵察的結果是，無論是從中方的接待，還是從美國國內反應等各方面來看，中美兩國仍存在關係回暖的基礎。



時隔大半個月後，國家主席習近平應邀訪美，與拜登舉行雙邊首腦會談時，前往機場接機的美方官員，一位是拜登的經濟總管耶倫，另一位就是紐森。這既說明了白宮對華政策的重點，也說明紐森在民主黨對華交往中扮演的角色，已經不限於州長級別。



紐森在美國政治前台的出現帶出了兩個現象：一個是華府政圈黨派鬥爭壓倒對外關係穩定的當前，中美關係的焦點改為向地方政府和民間發展；另一個較為引起美國國內公眾關注的問題是，紐森顯然已經成為民主黨問鼎白宮的政治新星，但他甚麼時間參選？



按照慣例，拜登既已入主白宮，民主黨應推舉他競選連任。因此一般認為，紐森會等到2028年才參選。但這個結論仍下得過早，從選舉程序來看，紐森目前仍有足夠的時間加入2024年民主黨初選。因此何時參選，既看他本人對個人政治前景的判斷，也看民主黨內對拜登競選連任勝算的判斷。



拜登的健康狀況路人皆知，不要說應付潛在對手特朗普的民粹式挑戰，就連能否有足夠精力穿州過省拉票都成問題。此外，美國在處理俄烏戰場和以巴衝突的問題上亦深陷泥潭，民主黨內要求拜登「賢讓」的呼聲早已四起。拜登早前在APEC峰會上演講時，曾公開讚賞紐森說：「他可以幹我的工作。」這句話事實上已經為未來的人事交接創造了契機。



從中美關係來說，雖然中美高層經近期互動再次出現回暖跡象，但以拜登之老邁，且華府內部指揮混亂，政出多門，恐難大幅度扭轉乾坤。中美兩國持續交惡，對雙方政治、經濟等領域的影響，已經由中短期逐步走向結構性變化。從近期中方的各種表態來看，北京仍願意等待華府回心轉意。如果紐森出戰2024年，則美國國內亦確有改變政治風向，與北京重塑合作互補關係的可能。若不然，中美關係再鬧四年？