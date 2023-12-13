  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政經范局
FOCUS政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

13/12/2023

南柯夢醒普京猶在

#大國博弈 #參議院 #共和黨 #拜登 #烏克蘭 #美墨邊境偷渡潮 #沙利文 #俄烏戰爭 #澤連斯基 #普京 #阿聯酋國家 #以巴衝突 #俄羅斯
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

 　　在參議院共和黨人阻撓下，拜登政府提供給烏克蘭的最新一筆約610億美元撥款，上周三（6日）被截停了。

 

　　華府官員曾警告，沒有了援助，烏克蘭軍隊將在新年前彈盡糧絕。然而，共和黨參議員們不為所動，堅持要拜登政府首先撥款防堵美墨邊境的偷渡潮。面對美國政客的冷漠無情，烏克蘭總統澤連斯基一怒之下，在會前取消了與參議員的視訊對話。

 

美國援烏的窗口正在關上

 

澤連斯基的華盛頓之行空手而回（美聯社）

 

　　過去兩年在歐美各個國會講壇上，贏來政要們無數掌聲的澤連斯基，已經體察到了熱力的減退。上月中，當白宮重新聚焦中東，全力支持以色列對哈馬斯宣戰後，白宮國家安全顧問沙利文就已經發出警告，稱美國援烏的「窗口正在關上」。

 

　　沙利文當時說：「我們的經援和時間都正在耗盡，那些拒絕支持烏克蘭的議員，等同於通過投票為普京解圍。」委內瑞拉總統馬杜羅講得更直白：「美國正在把澤連斯基當作不再需要的傀儡扔進垃圾堆里。」

 

　　乍看來，共和黨人要求「美國優先」，先處理好邊境偷渡問題再談其他，似也無可厚非。但話說回來，是誰扶植了澤連斯基？又是誰把烏克蘭推上今天的戰車？華府政圈雖有共和、兩黨之分，但美國只有一個，如果美國的外交政策總是今天的我打倒昨天的我，背信棄義就會重複上演。

 

　　遠的不提，就在2022年3月至5月間，俄烏雙方曾在土耳其總統埃爾多安調停下，幾乎達成停火。基於克里米亞半島歷史歸屬的複雜性，停火並維持現狀是最有利於雙方的決定，但白宮和唐寧街卻叫停了澤連斯基，要求他在北約支持下戰鬥至最後一人，用烏克蘭人的鮮血來拖垮俄羅斯。

 

　　拜登政府及美國為首的北約，推動烏克蘭打響全面戰爭，現在共和黨人卻截停了對烏經援，表面上是合情合理的兩黨政治，實則反映了美國對外關係的善變與滑頭：

 

　　民主黨上台，一夜之間結束了共和黨發動的阿富汗戰爭，可憐的是那些爬在美軍運輸機外，從九宵高空活生生摔死的阿人；輪到共和黨當道，特朗普已經預告他24小時就可以結束俄烏戰爭，這就意味著烏克蘭到時必須做出妥協。如果美國總統如旋轉門般更替，則其扶植的盟國政府和人士，就會在天旋地轉之中隨時傾覆。

 

中東國家待普京如上賓

 

普京宣布競選連任（美聯社）

 

　　同樣是在上周三這天，就在白宮準備安排澤連斯基親赴華盛頓爭取經援之時，普京的專機在4架蘇35戰機掛彈護航下，取道伊朗展開阿聯酋和沙特阿拉伯之旅。

 

　　在中東的天空中，歡迎來賓的阿聯酋國家飛行隊場與普京的戰機會師，並在空中噴射出俄羅斯國旗圖案。阿聯酋儀仗隊鳴放21響禮炮，而沙特王儲薩勒曼與普京見面時亦難掩快樂之情，雙方擊掌握手，與早前接待拜登時的不情不願差天共地。

 

　　不管烏東平原的凍土上有多少戰死的屍骨，都難掩美國媒體對此情此景滲透出的醋意。眼看著阿聯酋和沙特為普京安排盛大的歡迎儀式，有美媒酸溜溜地指出，中東國家仍舊待普京如上賓，說明美國和西方對他的制裁和通緝，已在該區失效。

 

　　拜登政府在以巴衝突中對內塔尼亞胡政府一面倒的支持，不僅導致了伊斯蘭世界對美國的空前疏遠，以及澤連斯基的被冷落，還促成了普京自出兵烏東以來的外交突圍。白宮對外政策顧此失彼，足見單邊主義已駛入迷航的深淵。

 

　　而普京的政治棋盤還不止是外交突圍。回到克里姆林宮，他接待了到訪的伊朗總統萊希，然後又和以色列總理內塔尼亞胡通了一番電話，重新確定了俄羅斯在中東問題上扮演的大國角色，接下來趁勢宣布參加明年三月的總統選舉。美國國會對烏克蘭的背叛，和對中東外交的突破等一連串勝利，使得他有了再度連任總統的底氣。

 

共和黨政客勸澤連斯基割地求和

 

普京中東之行取得外交突破（美聯社）

 

　　那邊廂，澤連斯基周一（11日）抵達華盛頓，但美國的政客們現在競相向內塔尼亞胡表達支持，看他一眼都嫌多。萬千烏軍陣亡將士的屍骨，居然只引來共和黨人的冷嘲熱諷，有的說澤連斯基來要美國納稅人的錢，是場最可恥的鬧劇，甚至赤裸裸地提出，烏克蘭應該考慮割地求和。

 

　　亦有的說，美國的參議院不會聽從澤連斯基的指令，因為他管不著美國人的利益。美國媒體如是報道，澤連斯基兩手空空回去了。在10月7日哈馬斯發動襲擊之初，澤連斯基還一度想訪問以色列，卻吃了閉門羹。近來他唯一能夠露臉的重要場合，只有阿根廷新總統米萊的就職儀式，而米萊和他同樣想獲得美元。

 

　　回想普京出兵之初，只出動了營級規模部隊，總數不過廿萬之眾。以這點兵力和火力配置，即使是兵臨基輔城下，其實也沒有攻城陷池的可能。也就是說，普京用「軍事語言」向西方發出了訊號，他只想製造一場小規模的衝突，目的在於提醒有意東擴的北約適可而止，及鞏固克里米亞半島的歷史歸屬。

 

　　然而白宮和唐寧街十號卻狠狠摑了他一記耳光，發動文宣吹捧烏軍戰力神話，一時之間「基輔幽靈」、「蛇島十三」的故事傳遍西方，攻破莫斯科活捉普京的呼聲喊遍美歐。當時西方民意顯然是傾向於相信，配合美歐對俄發動的「核彈級」金融和經濟制裁，普京政權很快就會在天怒人怨之下被推翻。

 

俄烏戰爭衝擊俄內部力量平衡

 

俄羅斯作為核大國需維持國內各方力量平衡（美聯社）

 

　　然而南柯夢醒普京猶在，反倒是北約指揮層年中強行迫令烏軍，向鋪滿地雷的俄軍防線發起自殺式大反攻，導致八萬烏軍傷亡。現在澤連斯基既無兵力，又無糧草彈藥。烏東戰場上屍骨累累，但歐美主流媒體只是草草一筆，已經懶得報道。用委內瑞拉總統馬杜羅的話說：「你失敗了一次，他們就會一腳踢開你。」

 

　　烏東土地遼闊，不缺埋葬屍體的空間，而新的停火契機卻可能一閃即逝。美國援烏之窗關上之時，俄烏和談的大門卻有可能再次打開，而普京要解決的問題卻恐怕更為長遠和艱難。在登上俄羅斯權力巔峰的24年來，他一直在國內的東正教保皇派、民族主義者、布爾什維克、親歐派之間周旋，成為平衡各方力量的權力核心。

 

　　俄烏戰爭衝擊了這種平衡：強硬派認為他在俄烏戰爭中過於軟弱，而親歐派則擔憂戰爭導致俄羅斯與西方疏離，在國際舞台上喪失戰略槓桿力。當親信普里戈津在陣前嘩變之時，普京的憤怒溢於言表，究其深層次原因就是，俄羅斯各派政治信仰和力量的鬥爭，就像一座活火山永不止歇。

 

　　由於選民很清楚意識到普京在各種政治勢力中的平衡作用，因此他料將順利連任。但是，後普京時代終會到來，如果各種對立力量之間喪失平衡，俄羅斯會變成怎樣？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多政經范局文章

你可能感興趣

#大國博弈 #參議院 #共和黨 #拜登 #烏克蘭 #美墨邊境偷渡潮 #沙利文 #俄烏戰爭 #澤連斯基 #普京 #阿聯酋國家 #以巴衝突 #俄羅斯

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk