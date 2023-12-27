展望2024年：天下事分崩離析仍看美國

2023年歲末，俄烏殺戮未止，加沙戰事又興，全球形勢正經歷後冷戰時期美國單邊主義，向多極時代過渡的「乾坤大挪移」，並不斷因此發生地緣板塊的碰撞。展望未來一年，天下事是「分」還是「合」，最終仍要看中美關係走向。更為根本的是，由於美國進入總統競選年，如果「抗中民粹」佔據上風，則本已搖搖欲墜的後冷戰世界格局，將更逼近分崩離析的臨界點。

拜登多次要求中美高層對話，但並未改變對華施壓（美聯社）



基於美國在競選年對華政策不傾向於和緩，中國無論在政治及經濟上面對的困境都將是切身而嚴峻的。美國對中國經濟的一系列脫勾與堵塞，已經嚴重阻撓了中國的疫後復甦。尤其是原來與美國市場關係緊密的經濟大省或地區，現在面臨結構性轉型的焦慮。



極限施壓與極限抗壓



中央宏觀政策的「大數據與理性」，和地方經濟的「微觀與感性」差距擴大，國計民生的承壓極限受到考驗。改革開放之初的通脹浪潮，和加入世貿前的東北下崗，民間都熬過來了，在經濟起飛過程中成長、教育和生活水平都更高的新生代，現在又能否挺得住？



在政治上，中美領導人兩度舉行首腦峰會後，拜登政府都沒有改變對華極限施壓的態勢。中美關係何去何從，中國經濟所涉及的產業改良、金融穩定、市場供需等種種議題，都正在內地引發民間空前激烈的辯論。這種辯論的激烈程度說明，在選舉年美國對華政策不似會發生大幅度改變的預期之下，中國何去何從已經上升成為內地民眾最為關注的問題。



雖然北京顯然仍在等待中美建交後的「又一次握手」，但無論從政治和經濟角度而言，民間等待美方回心轉意的耐性正在喪失。北京來年在開闢經濟生命線、排除美方各種干預阻撓的問題上亦將更為強硬，中美兩強相互擠壓力度勢必上升。在此背景下，有必要從底線思維來看待兩國關係何去何從。



上述底線思維的第一點，就是從美方利益來說，中美交惡若真的導致「新冷戰」成為定局，與其說是早有預謀，倒不如說是華府戰略戰術失誤而遭來的後果。美國今天的經濟強勢，無論是科技產業，還是金融槓桿能力，都是建基於一極強權對全球市場和地緣政治格局的掌控之下。如果新冷戰導致全球各大地緣板塊脫勾，事實上標誌著美國對全球政治經濟掌控能力的消退。

以巴衝突導致美國在中東外交孤立（美聯社）



中美脫勾與全球大重置



就此而言，美國自特朗普時代對華發起的所謂「脫勾」是虛，對華發起經濟「閃電戰」是實，真正目的是要在短時間內迫使中國妥協，以完成全球秩序「大重置」(great reset)。證據在於，華府在所謂取代中國產業鏈的「脫勾」、「友岸外包」、「去風險化」、「國際分工重組」等不斷變化的口號下，並沒有展示出周全、有效、穩定及長遠的執行能力與決心。



諸如晶片生產線重組等工作推出時雷霆萬鈞，但進度一拖再拖，一變再變，如今已經變成商務部長雷蒙多在總統競選年到來之際，「見步行步」和「吃了上頓，沒有下頓」的臨場操作。換言之，美方「脫勾」之舉，實際上是拉住七國集團(G7)，重新掌握全球化的主控權。



失算的是，這場大重置在全球各個重大地緣板塊皆遭遇了阻力：在歐洲，華府急於推進北約東擴而引發俄烏戰火後，卻只敢對烏提供有限度援助，將之嚴控在代理人戰爭的當量內；在中東，華府推行大中東計劃半途而廢，轉戰亞洲再平衡，在權力真空下以巴衝突升級，美國在伊斯蘭世界陷入外交孤立。



巴西、南非等全球南方新興國家，和沙特阿拉伯等美國在中東傳統盟友，此時開始向金磚集團靠攏，而美國對華的極限施壓又打成了持久戰和消耗戰，恐怕皆在白宮預算之外。為防進一步失算，白宮對華策略實質上是務求「鬥而不破」，所以不斷要求中美雙方保持政治、軍事高層對話，以免發錯擦邊球。

民眾是否樂見中國變大號版阿根廷？（美聯社）



中國樂當大號版阿根廷？



底線思維的第二點，是從中國角度來看，雖然美國極限施壓帶來了痛苦，但換一個境遇來看，如果中國通脹達到143%，中方不斷乞求國際貨幣基金組織(IMF)放寬貸款條件，大量有價值的國有和民企資產被華爾街併購，又如何？



目前這個情況發生在阿根廷。其實除了理科之外，阿根廷精英和知識分子的教育水平並不比中國內地和中國香港差，國土資源也很豐富，為何落得今天的地步值得發展中國家引以為鑑。如果中國早年沒有美國的實力，卻跟從美國的經濟思維，喪失經濟主權，市場供需失控，就極有可能淪為一個大號版的阿根廷，甚至更差。



上月美國民主黨加州州長紐森訪華之後，財長耶倫對華喊話要求開放市場，指的就是一條阿根廷之路。其實，圍繞中美關係這麼多年來，從開放市場到購買美債，都離不開一個「錢」字。但從2008年華爾街金融海嘯之後，中國還能不能在經濟政策上無限度配合美國已成疑問，而中美關係的惡化在此時已有矛頭。



2035中國標準絕不言退

中國不會停止工業崛起（美聯社）



當時，中國既要面對中美關係必然會出現的困境，又要解決改革開放三十多年累積下來的結構性經濟問題。2013年，中央經濟工作會議提出中國經濟發展「新常態」。至2015年，中央提出供給側結構性改革，進一步為通訊、綠能、電動車、鋰電池等新興科技產業，及基建技術奠定基礎。這就意味著其階段性成果，至少要看2035年中國工業標準的普及狀況。



在此期間，美國都可能對華維持所謂的「激烈競爭」，以求瓦解中國的工業崛起。中國值得為這麼長遠的政策與美國僵持下去嗎？這一方面就要回到上述底線，即內地民眾是否樂見中國「升級」為大號版阿根廷。



另一方面也可以借鑑日本：已故日本前首相安倍晉三在東日本大地震後提出「安倍經濟學」，但是量化寬鬆的熱錢並沒有像美國那樣用於刺激國民消費，而是負利率撥給大企業作為海外投資之用。雖然安倍是以國民生活為代價，支撐大企爭奪海外市場，但他推出該政策後，任內很長一段時間都獲得高民望。相當一部分日本國民顯然認同安倍的思維，以短期民生代價，換取國家經濟形勢的長久改觀。



回看中美關係，「太平洋大得足以容得下中美兩國」這句話，其實是2013年希拉里卸任國務卿之時首先提出。美國不會樂見全球產業鏈脫勾，中國也不會放棄工業崛起。由於明年是美國總統競選年，華府的政治風向將更為多變，中美關係如何走，世界格局如何變，將在很大程度上，取決於美國政治精英及公眾的選擇。