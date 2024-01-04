日韓天災人禍，東亞新年躁動

還就在除夕夜時，在日本東京增上寺，遊人絡繹不絕前來聆聽跨年鐘聲；在橫濱的海邊，市民趕在天光前接踵而至，等待後疫情時代的第一次元旦日出。誰能料到，數個小時後就會有一場7.6級大地震，和數百次餘震，將伴隨著假日消費高潮的新年氣氛一掃而空？而東京羽田機場還會上演一場火光熊熊的飛機相撞災難？

日本在新年天災人禍不斷，羽田機場發生空難（美聯社）



在韓國首爾，最大在野黨黨魁李在明在新年鋪排了緊密的競選行程，準備先去釜山巡訪，再前往慶尚南道梁山市，拜會黨友及前總統文在寅，共商4月國會選舉大事。李在明在前年的總統選舉中，以不足1%之差輸給尹錫悅。現時後者民調支持率低迷，正是他率領在野黨在國會捲土重來的大好時機。他怎料到，會在釜山遭遇血光之災，被人當街利刃割頸？韓國國內本已繃緊的政治對立，又會走向何方？



日、韓兩國鬧別扭



日本元旦地震亂作一團，卻沒有鄰國為之打氣；羽田客機全員逃離火場堪稱奇蹟，也沒有贏得鄰國的鼓掌。這個新年，東亞各國之間無論是在政府還是民間，都被一股既冷漠又浮躁的氣氛籠罩。甚至是近來積極靠攏的日、韓兩國，居然也在應對震災問題上鬧起了別扭。

大批橫濱市民在海邊等待元旦日出（美聯社）



就在日本地震次日，尹錫悅政府向日方發出了「嚴正外交抗議」，原因是日本氣象廳在地震當天發出海嘯預警時，特別將「竹島」（韓稱獨島）標示在預警範圍內。韓方認為，日本此舉是借天災鞏固對該島的掌控。



韓外交部發言人任洙奭在記者會上稱，韓方已要求日本糾正錯誤。他強調，「獨島」在歷史、地理、國際法上都明顯是韓國的固有領土，不存在主權爭議。對於日方任何有關「獨島」的不當主張，韓方都將予以嚴正應對。



韓國總統尹錫悅上任後，積極配合美國在東亞圍堵中國的政策，推動國民「從大局出發」，與美日兩國建立穩固同盟關係。然而韓日存在根深柢固的主權糾紛及歷史遺留問題，尤其是在日本強推核污水排海之後，尹錫悅的親日表現已引發反對黨和民間的強烈對立情緒。眼見四月國會就要選舉，尹錫悅對日本亦開始變臉。



日本發生地震之際，韓日兩國已捲入連場糾紛。日本外交部上周四（28日）曾傳召韓國駐日外交官表達抗議，原因是韓國高院裁定日本製鐵、三菱重工、日立造船等日企，需對日本殖民統治期間強征的韓國勞工做出賠償。日本政府的立場是，有關問題在1965年雙方簽署的《日韓請求權協定》中已獲解決。日方還不忘提醒，尹錫悅政府重視對日關係，早前已承諾由韓國企業代為支付賠償金。



安倍遇刺翻版

日本在元旦日發生強震（美聯社）



至新年過後，韓國政府因獨島問題向日本抗議的同一天，李在明當街遇刺。基於韓國在野黨與尹錫悅政府高度對立的現狀，坊間立即傳出各種陰謀論。由於60歲金姓刺客被捕後仍在接受調調查，現在斷定其行兇動機仍為時過早；但是，李在明遇刺確有令人不寒而慄之處，因為其情節與去年日本前首相安倍晉三遇刺的一幕高度相似。



換言之，是有陰謀也好，還是個別行為也好，政治刺殺正在日、韓兩國的街頭上演。往後兩國的政治領袖在進行公開拉票時，都免不了要承受血光之災可能突然發生的陰影。這是否說明，兩國國內的政治對立和社會矛盾升級，正動搖其政治制度的穩定？



東亞的2024新年，天災難以博取同情，人禍又鬧得民心慌慌，猶如一幅「天有不測風雲，人有旦夕禍福」的亂世浮生景象。由於日、韓兩國現政府皆積極配合美國制華，早已導致中國民間不滿情緒上升。對於日本地震和日韓之間的鬧別扭，不少網民抱以冷眼旁觀的心態，甚至做出宣洩式回應。

韓國反對黨領袖李在明遇刺一刻（美聯社）



中國民間冷眼旁觀



海南一名電視台主播，在個人網頁稱日本地震是核污水排海的「報應」，結果被電視台暫停職務，接受調查，事件在內地網民之間炸開了鍋。有的質問他為何不能在個人網頁發言；也有的反問：「上月甘肅地震的時候，日、韓網民可以對我們惡言惡語，為甚麼我們現在不能回敬他們？」



上述現象反映了一個現實：既使北京仍試圖以一種較為長遠和理性的眼光，在東亞建構可持續的政治、經濟和外交框架；但隨著日、韓持續參與美國主導的對華圍堵，中國民間的不滿情緒將難以掩蓋。畢竟，對華的經濟、科技等各種封殺就是要奪人衣食，最苦的是百姓，長此下去民間對抗情緒必然滋長。



所以，中、日、韓三個東亞大國如能在今年上半年召開峰會的話，回歸理性與現實就變得刻不容緩。東亞各國的終極利益在於建立持久的和平環境，為整個地區締造前景，令民眾福祉更上層樓。要走上這條正軌，各國領袖都有責任為民間交往創造理性基礎，因為友情不能只靠一廂情願，而仇恨卻很容易像野火般燎原。