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11/01/2024

米萊假休克真奪權？

#阿根廷 #米萊 #國際動態 #鐵腕手段 #拯救經濟 #示威浪潮 #昆特拉 #大國博弈
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　阿根廷總統米萊轉眼間已經執政一個多月，由於他上台前的各種出位言行，導致不少人仍抱著看戲的心態來看他表演，甚至是把他當成一個嘩眾取寵的「小醜」。其實，一個在媒體政圈打滾多年，登上總統寶座的人物，怎可能一無是處？就算他一無是處，支持他的幕後力量又怎會一無是處？

 

一名戴上米萊面具的示威者上街抗議（美聯社）

 
　　米萊以右翼網媒紅人資態進軍政壇巔峰，其長袖善舞的風格和另外一位政治明星高度相似，那就是烏克蘭總統澤連斯基。這麼多年來，歐美國家和烏克蘭極右翼政治勢力和經濟寡頭合作之下，透過扶植澤連斯基等演技派政客，成功封殺了親俄派政黨上台執政的可能。那麼，米萊的上台又會給阿根廷帶來甚麼？

　　從米萊上台後的施政來看，他的「休克」手術與其說是為了拯救經濟，倒不如說是癱瘓以在野黨和工會為主的左翼政治力量，或者說阿根廷國內的拉丁美洲南方力量。因此，打算坐看米萊匆匆下台的人，可能會先遭遇下面一種情況：休克治療固然加劇經濟動盪，並導致民怨四起，但米萊卻透過團結右翼政治力量，以鐵腕手段保住其執政地位。

「除非米萊和軍隊一同來」

　　當反對黨和工會上月在全國發起反對米萊的示威集會時，他們感受到了一絲令人不安的陰影與寒意 -- 米萊第一時間下令，準備隨時調動軍隊「介入」示威。從政府職能的角度來看，米萊若要對付示威浪潮，他動用的執法力量應該限於警察，而不是軍隊。因為在一般情況下，軍隊的職能在於維護國防安全，而不是平息國內政黨分歧。

 

米萊矢言鐵腕應對示威者（美聯社）


　　除非，政黨分歧已導致國家陷入動亂。如果米萊甫執政就出動軍隊來對付左翼，等同於把對方列為了國家安全威脅或公敵。考慮到阿根廷曾經歷軍人執政，並發生過大規模鎮壓左翼人士的「骯髒戰爭」，米萊調動軍隊的舉動尤其敏感。在1976年至1983年右翼軍人執政期間，有多達3萬名左翼人士遭到逮捕、拷打和殺害。自此以來，阿根廷社會一直未能撫平軍人統治留下的傷痕。

　　隨著阿國經濟與西方接軌後陷入持久動盪，左、右翼兩大力量矛盾加劇，軍隊的動向再度引起關注。左翼政治領袖顯然也注意到了米萊的算盤，其中一位重量級人物 -- 拉里奧省省長昆特拉（Ricardo Quintela），近日就對米萊的國有資源私有化政策表達了反對，並意味深長地警告說：「除非米萊和軍隊一同過來，否則哪怕是本地鋰礦的一塊石頭都休想取走。」

　　昆特拉的言論不僅是在試探米萊，是否真的有實力調動軍隊來打擊左翼，而且還明確指出了米萊所謂「休克治療」的動機。他說，米萊政府正透過緊縮對地方政府的開支，來勒索各省支持其政策。而這些政策一旦通過，米萊就會「集立法與行政權於一身，對不聽話的地方政府構成致命打擊。」

左右翼路線鬥爭

 

阿根廷通脹失控激化左、右翼矛盾（美聯社）


　　接下來的問題是，米萊奪取權力的目的是甚麼？就在去年底大選前，阿根廷的政治困境已非常突出，左、右翼輪流執政將導致該國難以維持穩定和持久的國家政策。一方面，金磚和拉美南方國家固然希望阿國左翼政府能繼續執政，為此還特別給予該國金磚成員國准入地位；可是另一方面，右翼又何嘗不期望盡快獲得歐美資本和美國的支持？

　　阿國左、右翼在意識型態上南轅北轍，水火不相容：左派主張加入金磚集團，掌握國有資源，扶助貧困人口，加強南方國家的經貿互惠。右翼則主張對歐美開放市場，強化與美國的政治經濟互動，推動私有化，減輕政府的財政負擔。

　　阿根廷的經濟和債務困境加劇了兩者間的「路線鬥爭」，通過競選輪流執政的方式既無法化解雙方的意識型態分歧，也無法解決該國各種困境。似乎，現在阿國面對一個現實的選擇，就是在未來相對長的一段時間，究竟是向左走，還是向右走。米萊上台前後所宣稱的全面擁抱美元，國有資產私有化，削減政府撥款，放棄金磚准入地位，實際上也是透過一系列經濟手段，達成阿國長期向右轉的既成事實，實現與歐美靠攏的政治目標。

　　米萊的奪權正面對來自左翼的阻力，在未來一段時間，他將遭遇從布宜諾斯艾利斯到各地政府、工會及民間的層層反抗。他目前在法院面對超過30項違憲訴訟，其中勞工法改革被法官叫停。如果米萊按照常規政治操作，他將離以擺脫與左翼政黨在國會、法院等各個機構程序的糾纏。如果採取激進手段掌控阿國未來的話，他是否會得到軍人支持？

 

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