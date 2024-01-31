世界的風浪有多大，台海的池水又能有多深？

如果台島選後的政治圖景是一幅水墨畫，那麼在傳統的藍綠營政治潑墨與渲染之間，現在多出了一片留白。台島的未來，似也寄託於這片留白的恰到好處。難就難在，政治本是大染缸，選舉的政治圖景更是一場集體創作。就算柯文哲堪當留白大師，他的黨友、同盟和對手，難道沒有在留白之處潑灑一番的豪情？

柯文哲領導的白色力量成功實現台島政治三方割據（美聯社）



競選政治最是講究斤斤計較，寸土必爭，容不得看破紅塵，因此左右台島未來的這片留白，必然會被塗上一筆筆黨派利益的色相。但話又說回來，左邊幾筆藍，右邊幾點綠都無所謂，重要的看點在於，白色力量能否在與藍綠的相互塗抹之間，勾勒出一幅全球局勢風高浪急之下，台島的避風塘風情畫。



台三方割據前景留白



回看選前，本欄曾就台島的政治走向作了以下幾點推斷：一、白色力量候選人柯文哲在政治歷練上「深築牆，廣積糧」多年後，終於有了「逐鹿中原」的機會。經此一役，不管他是否勝出，都完成了從地方進軍中央的使命，正式確定「藍白綠」三方割據時代。



二、針對傳統的藍綠之爭，國民黨雖然在2022年底的地方選舉大勝，但卻不見得能夠實現「下架民進黨」的政黨輪替目標。由於國民黨在台島政治中最重要的作用是促進兩岸對話，因此在這場選舉中應全力爭取得票率的最大化，以鞏固其政治發言權，避免在藍白綠的權力洗牌中被浪淘沙。



三、在競選中因所謂「統計學誤差」而導致的「藍白合」破局，為台島的黨派選舉政治現狀揭開了一個巨大盲點，就是在當前的全球緊張局勢下，只見政黨利益爭執，卻不見面向全體社會的跨黨派利益和共識是甚麼。

白色力量走向將影響台島政治未來（美聯社）



台選舉結果意料之中



台島的選舉結果大概如此，居首的綠營賴簫配得票40.05%，藍營侯趙配得票33.49%，白色力量柯吳配得票26.46%，三個政治色系形成拉據：綠營得票不過半，急獨勢力受到制肘；藍營雖然因為「統計學」競選策略失算，但好歹位居次席，仍具備一定程度民意代表性；而柯文哲奠定「逐鹿中原」地位，成為藍綠皆需爭取，並因此隨時左右台島政治風向的第三力量。



按照多頭政治的生存邏輯，民眾黨現階段料會與國民黨維持合作，借力擴大白色力量在核心至地方的影響力；但眼見台北市長蔣萬安有可能復克柯文哲的崛起之路，並與韓國瑜及韓粉等等合流，形成國民黨中興，並不排除民眾黨會在未來，尤其是在接近選舉之時，轉借綠營的強大競選機器逆襲藍營。



競選立法院長的韓國瑜對白禮遇有加，以及賴清德表示他的內閣不限於任用黨友，皆屬藍綠爭奪白的前哨戰。但如前所述，柯文哲的左右逢源，並非台島未來政治的關鍵看點，而是他能否應用「留白」，有效促成跨黨派整體利益或共識，把台島建成避風港。

以巴衝突有持續在中東擴大的風險（美聯社）



白宮重新聚焦中東



與全球的大風大浪相比，台海畢竟仍只是一池淺水。就在台島選舉的這段日子，俄烏戰火未休，以巴衝突又起。如果我們在戰亂迭起的全球大氣候背景下，看中國周邊及鄰近區域局勢，多個火藥庫正面對被引爆的連鎖反應。



以中東為例，美國對伊朗發動某種打擊的可能性正在上升，跡象之一是紅海航運受阻和約旦美軍遇襲，拜登政府已定性是伊朗幕後策劃，且刺激華府鷹派進一步逼迫白宮採取強硬手段。例如共和黨重量級鷹派參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）說：「現在就打伊朗，狠狠地打。」



跡象之二，是拜登政府其實也在為中東軍事行動創造條件，例如在歐洲發起多達9萬人參加、冷戰後最大規模北約聯合軍事演習，並持續至5月，以嚇阻俄羅斯在今春解凍期間在東線發起大規模軍事行動。與此同時，美軍三艘核動力航母在朝鮮半島集結，表面上威懾平壤，其實面向中國。



美軍重兵牽制中俄，接下來打擊軍事實力較弱的伊朗雖變得易如反掌，但反過來說，一旦軍事調動失誤，卻也可能在東歐、中東、朝鮮半島、台海和南海等區域點燃新的火頭。簡言之，以拜登行事之迂腐，及美國內政外交之混亂，意外觸發地區衝突及戰爭，甚至引發連鎖反應的風險正在上升。

沙利文與王毅會面期間著重伊朗問題（美聯社）



北京力求周邊穩定



正因為如此，確保中國周邊局勢穩定，顯然已成為北京當前要務。白宮安全顧問沙利文上周在曼谷急會外長王毅，美方重點討論中東，要求北京「規勸」伊朗。這實際上，也是試探北京對伊朗的態度，而中方卻強調反台獨和維護台海和平穩定。這說明，拜登政府在其任期尾聲難逃被中東糾纏的宿命，而中方則更關注台海不受全球動盪大氣候的干擾。



此時從島內眺望大陸，只見東北一江之隔的朝鮮，正在不時發射巡航導彈向美國航母示威；在西南端的緬甸，軍政府剛才把緬北一眾梟雄押送到昆明；巴基斯坦和伊朗互相空襲了對方的俾路支分離組織；而美國則糾結於德州的非法移民問題，和是否武力攻打伊朗。



此時的台海就像處於暴風眼，裏面風平浪靜，外圍卻已狂風暴雨。島內各大政治色系，接下來如何潑墨？怎生留白？