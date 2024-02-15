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關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

15/02/2024

2024年且聽東洋風吟

#大國博弈 #拜登 #美斯 #邁爾密國際 #友誼賽 #亞洲 #岸田文雄 #美日 #台海
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

 

　　阿根廷足球明星美斯隨邁爾密國際來亞洲踢友誼賽，在中國香港緊繃著臉，比賽全程視球場草地為雷池，拒絕踏上半步。相反到了日本東京，他換了另一副面孔，傷患一掃而空，健康又愉快踢足半小時。

 

美斯以生龍活虎狀態在東京出場（美聯社）


　　不管是存在政治操盤，還是純屬個人行為，在香港苦苦維持全球金融中心和國際都市地位之際，美斯的兩副面孔確實產生了一種印象，聯想到此前恒指的下挫，與日股的屢創高潮，似乎正是鼓吹了日本「瓣瓣掂」，而香港卻「瓣瓣唔得」。

　　事實上，在有關日本「瓣瓣掂」的問題上，展望2024年中國東部沿海國際形勢時，美國的盟友如韓國在朝鮮半島受制於三八線南北軍事對峙；菲律賓在南海與中國局限於海警船的貓捉老鼠遊戲；似也只有日本能夠在政治、軍事和經濟上完成部署，協同美國對華發起多維度極限施壓。

政治：岸田實現自民黨大一統

　　在政治上，首相岸田文雄早前趁黨內政治黑金醜聞，以迅雷不及掩耳之勢，擊潰了最大門閥安倍派，實現了執政自民黨的「大一統」。已故首相安倍晉三生前推動務實的「日本優先」政策，一方面配合美國對華施壓，另一方面又試圖與中國加緊經貿合作，試圖左右逢源。

 

日本股市造好，為央行結束負利率創造條件（美聯社）

 


　　安倍遇刺身亡後，安倍派連同其他門閥經政治黑金一役作鳥雀散，導致日本政壇出現一個異象：在上周末進行的民調中，岸田內閣的民調支持率跌到自民黨2012年重新執政以來最低，只有17.1%。然而，岸田既無表達退意，也沒有遭遇來自黨內的逼宮壓力。

　　以岸田之弱勢卻能統領自民黨，並繼續為社會經濟動盪的日本掌舵，此異象必促使他快馬加鞭完成執政使命，在美國劃定的新冷戰秩序中分一杯羹：包括一、通過與北約等美國領導的軍事同盟接合，在亞歐兩端建構軍事聯網與軍工業互補，換取盟國支持日本突破《和平憲法》，實現國家正常化；二、協助美國推進友岸外包，加緊在科研及工業技術領域封鎖中國，鞏固包括日本在內的七國集團(G7)，在全球工業金字塔中的頂層地位。

軍事：首度以中國為假想敵模擬台海軍演

　　在軍事上，美日兩國於本月1日舉行為期8天的「利刃」(Keen Edge)聯合軍演，首次公開將中國列為假想敵，模擬台海一旦發生緊急軍事行動，美日同盟如何採取應對措施，並動用了中國地圖進行模擬作戰。

 

拜登積極支持岸田文雄執掌日本政壇（美聯社）

 


　　外媒普遍指出，此次軍演對北京發出明確訊號，既「美日同盟已做好充分準備，中國難以在台海取勝。」分析指，美日自1980年代以來應對中國的主要聯演目標，一般是釣魚島防衛，且不會指名道姓針對中國。而今年將目標轉往台海，顯示美日介入兩岸衝突的可能性上升。「利刃」軍演的變化，既反映美國在總統選舉年對中國的軍事施壓將升級，也反映了岸田時代的日本，在與中國軍事對抗的邊界上又走前了一大步。

　　與之相配合的是，日本更為積極推進對台島政治的影響。在台島1月13日選舉落幕後，自民黨台灣政策轉專案小組隨即於16日召開會議，討論一旦「台灣有事」的應對措施。繼而在本月7日，曾在安倍內閣出任日本歷來首位女防衛大臣的小池百合子，以東京都知事身份訪台2日，與台北市長蔣萬安會面之餘，亦拜訪了蔡英文、賴清德、吳釗燮。

經濟：日本央行接力聯儲局保持高壓

　　相對於岸田政府在政治及軍事上的對華排兵布陣，日本央行在貨幣政策上的轉變，對中國經濟的影響亦不容低估。目前一般認為，如果美聯儲局在今年中開始減息，將在一定程度上緩解中國經濟面對的各種壓力。但是，聯儲局減息之時，亦可能是日本央行改變負利率之際，日本金融市場無異於接力美國，繼續對海外資金形成引力。

 

美國深陷亞歐多個熱點，難全力支持日本抗華（資料圖片）

 


　　據日媒援引東京QUICK研究所的數據，今年年初從中國內地及香港股市流出了1.7萬億美元資金，轉往美國、日本和印度股市，其中單是美國股市就增長了1.4萬億美元。換言之，一旦美國進入減息周期，而日本央行結束負利率，則輪到日本接力對包括香港在內的中國金融市場維持高壓。

　　然而，中日關係進一步走向對抗，對於日本來說亦是危機重重。美國目前在東亞拉動日本重兵牽制中國，在歐洲動用北約9萬兵力威懾俄羅斯，其實最終目的仍可能是創造條件，打擊伊朗等軍事實力較弱的中東目標。換言之，日本若公然把中國列為假想敵，並不能指望美國成為其堅實後盾。

　　反觀中國，在已經明確美日等國對台海的意圖後，亦自會相應調整戰略部署。北京未來恐怕不會讓任何一個域內國家，產生既能參與操盤台海，又能置身事外的幻想。所以2024年，且聽東洋風吟。

 

 

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