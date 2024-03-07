面對國會暴亂刑責和大大小小民事訴訟的特朗普，在本周的大選年「超級星期二」勢如破竹，贏得加州、維珍尼亞、田納西、北卡羅來納州等十多個州的共和黨初選，一氣過取下三分之一的黨團代表票。簡言之，特朗普在黨內初選力拔頭籌，而總統拜登亦在民主黨一馬平川。經此一役，兩人在3月上旬就形成了總統選舉單打獨鬥之勢。



特朗普回歸白宮之路勢如破竹（美聯社）



特朗普形容這是「美妙而令人振奮的一天」。相比他的戰意昂揚，拜登老態龍鍾，誰勝誰負看似已無懸念。不少媒體分析文章，甚至開始以特朗普勝選為前提，討論美國未來的各種政策走向。但是，「特拜之爭」代表了美國面向未來的「路線鬥爭」，從各個方面都存在拜登仍能一戰的空間，現在就認定他必輸尚不成熟。



黑利苦等特朗普選情生變



就以「超級星期二」這天的選情來看，雖然另一位共和黨參選人黑利早被特朗普拋落十條街，但她卻仍然不肯退選，甚至截至目前只是暫停競選活動。黑利的戀戰固然具有長遠的政治目的，例如為參加2028年總統選舉奠定基礎；但同時也說明黑利及其幕後金主，認為特朗普面對國會暴亂刑事調查等官司，仍有可能被剝奪候選人資格。一旦特朗普選途生變，處於「候補」位置的黑利便能快速頂上。



既使特朗普能夠順利克服司法難關，不斷冒出來的司法訴訟官司，也嚴重削弱了他的競選財力。他的訴訟案每月花費數百萬美元，法官更裁定他需為一宗誹謗案支付5.4億美元罰金，這些資金本來都可投入競選活動。如果特朗普財力不繼，便可能在最後數個月的衝刺階段，被迫收縮競選活動範圍，從而被拜登團隊奪下主動權。



官司刑責與競選燒錢實力，還不是特朗普選情的最致命弱點，以下兩個點更可能影響民意走向，其一是意識形態對立，標誌事件是特朗普在國會暴亂中的角色。拜登團隊必將把特朗普定性為美國「反民主民粹運動」的黑手，而事實上支持特朗普的民粹團體和成員確也難以驅駕。這就使得相當一部分選民，甚至包括共和黨的溫和支持者，在最後關頭因為對民粹狂潮的恐懼，而可能投向拜登。

拜登有序有力推出經濟政策（美聯社）



以巴衝突必然打擊拜登民意？



反觀拜登在意識型態領域最大的危機，是他對以色列攻擊加沙的默許態度，引起了民主黨支持者，尤其是反戰派和年輕選民的不滿。但話說回來，美國總統對外開戰仍尋常事，克林頓出兵巴爾幹、小布殊出兵阿富汗和伊拉克、奧巴馬出兵利比亞，旨在成功連任。老布殊出兵伊拉克但拒絕推翻薩達姆政權，而特朗普甚至是唯一從未對外開戰的總統，兩者卻都只幹了一任就下台了。



更何況，拜登政府的對外政策力度很巧，並沒有直接捲入以巴和俄烏兩場衝突。所以認為白宮捲入對外戰爭就必然打擊民意支持度，這種邏輯關係值得商榷。即使是拿民調來看，雖然拜登的民調支持率一向在40%的低位徘徊，但以巴衝突近半年，也並沒有出現斷崖式滑坡。簡言之，特朗普和拜登，一個捲入國會暴亂，一個默許加沙覆滅，雙方都有意識型態死穴，鹿死誰手未為知。



相較於意識型態的第二個、甚至是最重要的因素，就是如何避免美國國力走向衰退。在這個領域，特朗普及其支持者的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動雖然為美國掙了「面子」，但拜登上台後卻贏了「裹子」：在俄烏戰場上，美國通過經援方式向烏克蘭售賣軍火，並向歐洲盟國高價出售天然氣，點燃了美國實現經濟軟著陸的引擎。



未來數月美國經濟欣欣向榮



針對美國的首要目標中國，拜登一上台就啟動數萬億美元的放水計劃，實施基建和晶片等關鍵科技產業的對華脫勾與友岸外包，逐步完成對華產業鏈絞殺。可見相對於特朗普在位時的「四處樹敵，揮拳就打」，拜登團隊旨在鞏固美國地位的全球戰略，其實更有層次和章法。

今次選戰結果將決定美國未來道路（美聯社）



在未來競選的關鍵階段，華爾街在人工智能等科技產業熱潮推動下欣欣向榮，美國聯儲局亦將宣布通脹受控，進入減息周期，中小企得以回血，從而又帶動就業上升。屆時缺乏競選經費的特朗普，及其引領的那些來自白人基層的所謂「鄉巴佬」（hillbillys）或MAGA追隨者，就會被經濟繁榮的美麗風景線「屏蔽」。



到時誰會是王者？相較於拜登團隊把國內矛盾有序有力地轉移至國外，特朗普卻寄望於透過控制政府開支、增加關稅改善國際收支平衡這類老掉牙的手段來令美國再偉大。真是「天若有情天亦老」，按照特朗普的方法，美國公眾要等到哪年哪月才盼得到偉大的果實？



當特朗普忙於守護國界線內的那個美國時，拜登政府的經濟女沙皇耶倫卻提出未來十年把國債提升至51萬億美元。按照這種思路，美元走多遠，美國就有多大。於是未來這場選戰，將決定美國公眾選擇哪一條道路。



由此可見，目前說拜登會輸還為時過早，但可以確定的是，無論是美國的治國精英還是普羅大眾，都尚未意識到任何強權都避不開的真理，那就是「人間正道是滄桑」。