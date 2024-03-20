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關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

20/03/2024

歐洲大和解取決於遠東

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　普京高票連任俄羅斯總統後，在勝利講話中並沒有突出與歐洲國家的敵對情緒，反而話鋒一轉，大篇幅宣示了未來中俄關係的更上一層樓。這說明，在俄烏戰爭進入第三年的背景下，普京已經意識到以中俄為核心建構遠東戰略腹地，是解決歐洲爭端的關鍵。
　　
　　普京在講話中不僅重申：「台灣是中國的一部分，任何在台灣周邊挑釁並實施制裁的企圖注定會徹底失敗。」還就兩國經濟合作指出：「在經濟和外交政策領域都有很多契合點和共同利益。我相信未來幾年，兩國關係將得到加強，實現共贏局面，造福兩國人民。」他特別指出習近平主席倡議的「一帶一路」重要性，並說：「中國經濟結構正在向創新型轉變，我們俄羅斯也面臨著同樣的任務。」

 

普京勝選後前往競選總部發表講話（美聯社）


久加諾夫：習近平主席在等著您

　　在普京發表勝利講話後另一個值得注意的動向是，俄羅斯媒體還詳細報道了俄共主席久加諾夫與普京的對話。久加諾夫不僅祝賀普京當選，而且建議他連任後首訪中國。久加諾夫說：「必須規範生活必需品和汽油價格、住房公共服務成本，中國就是這麼做的。」

　　久加諾夫續稱：「中國國家主席習近平在這方面做得非常出色，還在他擔任上海市委書記時，我和他就討論過這個問題。」最後，久加諾夫對普京說：「希望您首先訪問的是東方，而不是西方。習近平同志很高興地等著您，他非常熱愛我們的國家。」普京則回應稱，會考慮久加諾夫的話，包括連任後首訪中國。

 

　　俄媒詳細報道普京和久加諾夫的發言，顯然反映了以下要點：一、俄羅斯將進一步向遠東尋找戰略依托，與中國建立更緊密的協作關係；二、俄羅斯未來在遠東的布局，除了加強政治互信與合作，還力求與中國同乘經濟轉型的「高鐵快車」；三、考慮到俄共的影響力，建構以中俄合作為核心的遠東戰略腹地，在俄羅斯社會具有跨黨派共識，及相應的民意基礎，有助於兩國關係的長久穩定發展。

 

普京在勝利講話中強調中俄兩國領導人高度互信（資料圖片）


　　問題在於，上述舉動亦容易造成一種更為短視，及被西方媒體廣泛採用的印象，即中俄加強合作，將令普京在未來六年更有實力在歐洲東線奪取戰略果實。從當前國際形勢發生百年變局的客觀事實而言，這在一定程度上是正確的，尤其是美歐迫使弱國開放市場，並干預他國內政的所謂「新殖民主義」擴張將被遏止。

普京：吸血鬼的舞會快將結束

　　這裏可以引用普京的一段精闢發言：「過去幾個世紀，所謂的『黃金10億人』實際上寄生於其他地區的人民身上，他們撕裂非洲、剝削拉丁美洲和亞洲，已經習慣了『用人肉填飽肚子，用金錢填滿口袋』。但這場『吸血鬼的舞會』很快將結束。」

　　那麼，在「吸血鬼的舞會」結束後，中俄會為世界帶來何種新格局？這才是比之於俄羅斯在烏克蘭戰場取得的軍事勝利，更值得思考的深層次問題。目前擺在普京面前的困難是，歐洲各國對俄羅斯出兵烏克蘭的反應遠超其預期，導致雙方陷入持久而又全方位的決裂：

　　從經濟角度來說，北溪燃氣管道被炸，導致普京與德國前總理默克爾透過能源及投資互補，來推動歐洲和平與繁榮的努力化為烏有；從政治角度來說，法國總統馬克龍最近主張出兵烏克蘭，亦說明俄法兩國透過外交合作為歐洲和平「定錨」的可能性近乎歸零。就在俄羅斯舉行總統選舉前夕，北約被揭討論秘密出兵烏克蘭，促使普京在發表《國情咨文》時，再次警告將動用核武來維護國家主權。

中俄將對歐洲大和解起示範作用

　　俄烏戰爭的爆發導致俄羅斯和歐洲，無論是在政府間還是民間，都墜入相互高度不信任的漩渦，且在短期內難以化解。這場戰爭一方面刺激了歐洲國家對俄羅斯的恐慌，拉高了北約的存在價值；另一方面也刺激了俄羅斯國內的強硬派力量抬頭，要求普京政府進一步重奪蘇聯時期的地緣安全主動權。

 

克里米亞民眾慶祝回歸俄羅斯10周年（美聯社）


　　正是因為歐洲處於高度的，甚至是戰術核武層級的戰爭危險，中俄兩國在遠東的共同發展，對於如何化解俄羅斯與歐洲的矛盾，就將起到至關重要的示範作用。中俄作為兩個比鄰大國，既有歷史遺留的主權問題，也有大國間地緣安全的重疊，和政治、經濟利益的各自考量，如果普京政府能夠切實推進遠東的共同開發，達成中俄政治上深化互信、經濟上共同轉型的雙贏局面，他就有可能借用同一模式，在時機成熟時重建與歐洲的關係。

　　就此而言，中國在俄歐爭端中所扮演的大國角色，並不在於促成哪一方的勝利，而是協助雙方穿越敵對和矛盾，實現歐洲的大和解。基於北京積極倡議並推動的「人類命運共同體」理念，中國在烏克蘭戰場，以及潛在擴大的俄歐衝突中，仍會堅持發揮「止戰止亂」的作用，以建構政治上求共存異、經濟產業上高度互補的泛亞歐板塊。

　　這個目標不僅符合俄歐雙方利益，也有助於確定中國在亞歐事務中扮演持久的協調者角色。正如本欄前文所述，北京有必要締造更為新型的「安全空間」，來促成周邊地區的和平穩定發展。而在現實中，我們正目睹在泛亞歐板塊的歐洲地區，中國正在推動新一輪的俄烏停火談判；在中東地區，中國在透過聯合國要求以色列停止攻擊加沙的同時，又與伊朗和俄羅斯舉行了聯合海上演習，以阻嚇任何國家突襲德黑蘭的意圖。

 

中國駐聯合國大使張軍要求以色列停止攻擊加沙（美聯社）


　　在印度洋，中國軍事代表團訪問了馬爾代夫等國，協助各國提升國防力量；而在南海，中國在處理菲律賓海上爭端時，也在致力與其他東盟國家建立默契，以滿足各國不受域外國家政治干預，專心獲取經濟發展紅利的願望。凡此種種皆顯示，中國在周邊地區打造各國共享的多個安全空間，正從概念轉化為現實。

 

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