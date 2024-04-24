動物農莊的胡蘿蔔斷供了

最近在華盛頓發生的一件事，似乎並沒有引起媒體坊間足夠注意——話說美國財長耶倫結束訪華後，旋即回到華府主持一系列重要的全球財經盛會，包括打頭陣的國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行春季會議，以及隨後舉行的七國集團(G7)和二十國集團(G20)財長和央行行長會議。

除此之外，耶倫還特別主持了首屆美日韓三邊財長會議，以凸顯在拜登政府推動下，三國「堅若磐石」的多方位緊密合作。然而也正是在這場會議上，日韓兩國面對美元獨強、本幣瀕臨崩盤的危險，居然罕有地斗起膽來聯手唱反調，當著耶倫面對美國的持續高利率政策表達了「嚴重關切」。耶倫一時之間被弄得下不了台，只能在聯合聲明中冷冷表示，已「知悉」(acknowledge)日韓對本幣貶值的擔憂。

耶倫在三邊會議上請日韓財長就座（美聯社）



本幣崩盤，日韓聯手造反



耶倫在訪華期間，為配合拜登總統向汽車工人拉票的競選需要，公然要求中國綠能業界「自閹產能」，在一片嘩然聲中灰溜溜地離開北京，結果在華盛頓又遭遇日韓的聯手「造反」，確是好笑至極——美國特朗普及拜登兩任總統試圖對華脫勾斷鏈，結果反而導致「動物農莊」的胡蘿蔔斷供了，現在非但未能把中國這隻肥羊趕回欄杆裏，連幫忙幹活的牧羊犬們都要餓肚子了。



按理說，耶倫回到華盛頓主場開會，有天時地利人和之便。然而從IMF和世界銀行春季會議開場，就瀰漫著一股對東道主深深的怨氣。IMF在會議期間發表名為《大選年的財政政策》報告，罕有批評了美國政府的赤字政策，呼籲拜登政府不要為了競選目的，進一步擴大財赤，影響世界各國的財政穩定。IMF第一副總裁戈皮納特(Gita Gopinath)就在會上不客氣地指出，未來數年美國赤字料持續擴大，為全球債務曲線最陡峭的國家之一，並因此導致持續的高利率和強美元。



然而就在同一會場，美國聯儲局主席鮑威爾卻發表了一通火上淋油的演講，稱通脹仍然高居不下，聯儲局可能要更長時間才會減息。這番言論無異於給赴會的各國財長和央行行長，當頭淋來一盆冷水。美元續走強打壓各國貨幣的消息，一時之間在會場傳得沸沸揚揚。

面對席間不滿，連親民主黨的美國《彭博社》都發表分析文章說，鮑威爾的言論令世界各地同行的日子變得更難過。如果各國央行置美國於不顧，自行開始減息，可能會導致本幣貶值，推高進口成本，令通脹再度惡化；但若不放鬆貨幣政策的話，又可能會危及經濟穩定。

日韓首腦緊跟拜登政府，導致民意支持率低迷。（資料圖片）



文章形容，美元每走高一個點，發展中國家的日子就會變得更艱難。以在東盟國家中經濟發展形勢本來不錯的印尼為例，本幣兌美元4年來首次跌破1.6萬印尼盾的低位，導致央行在面對加息壓力的同時，又要承擔龐大經濟代價。如果說印尼等G20國家還不在美國的利益小圈子的話，日韓同聲同氣表達關注，可就令會議氣氛變得尤為尷尬了。



神田真人：這是嚴重關切



今年以來，日圓兌美元已下跌約9%，韓圜兌美元下跌約7%。鮑威爾的鷹派言論，進一步加劇了兩國貨幣的跌勢。其實，在財長和央行行長赴會前夕，日韓兩國國內就已經有了協同動作，例如日媒發文苦諫岸田政府，要求在會上表達日方對美元獨強的關注；而韓國政府亦率先發表聲明，指韓日兩國均同意密切關注匯率問題。



本來是展示美日韓緊密合作的三邊財長會議議程，結果被「美元獨強」的不快問題掩蓋，於是就有了耶倫被動表示「知悉」兩國憂慮的一幕。日本副財相及外匯事務最高官員神田真人會後意味深長地表示，三國財長在聯合聲明中就貨幣疲軟的措辭達成一致，本身就是一項成就，在近幾年是從未有過的。他還特別強調：「這是嚴重關切，而不是普通關切。」



待得華盛頓的三邊財長會議結束後，身處東京的日本首相岸田文雄，和身處首爾的韓國總統尹錫悅，還特別通了電話，展示日韓緊密合作。更有趣的是，兩國不僅在華盛頓就本幣貶值向美國提出了「嚴重關切」，在稍後於紐約聯合國安理會舉行的巴勒斯坦入聯投票中，兩國亦投了支持票，與美國的一票否決形成強烈對比。

日韓首腦矢言加強合作（資料圖片）



日韓兩國政府在華盛頓的反常表現確也是時勢所迫。先看岸田內閣，日本央行在對聯儲局即將進入減息周期的預期下，啟動了結束負利率的操作。怎料日方踏出這一步後，聯儲局不僅按兵不動，鮑威爾還不斷打擊減息預期，導致日圓急速滑坡。



尹錫悅總統的日子也不好過，他在執政初期曾積極向拜登政府靠攏，以求在美國主導的政治、經濟洗牌中佔據上風，但目前看來他並沒有如願所償。一個最為明顯的事實，就是韓國並未能如願進身八國集團(G8)。而就在日圓滑坡之時，韓圜亦跌到1美元兌1400韓圜的低位，使得韓國這隻「金絲雀」的安危再度引起關注。



牧羊犬會不會出現在菜單上？



過去一段時間，拜登政府一方面積極鼓動尹錫悅政府加強對三八線以北施壓，在半島制約朝鮮和俄羅斯的活動空間；另一方面則指示日本南下與菲律賓合流，為美國部署中程導彈創造條件，以整固對中國的第一島鏈封鎖能力。凡此種種皆為指使日韓揮舞大棒子之舉，但若連她們都吃不上紅蘿蔔，又哪來的氣力跟著美國打群架？



事實上，日韓兩國首腦都因為過度緊跟拜登政府，而付出了慘重政治代價。岸田內閣的民調支持率已經連續六次低於30%，即使是早前親赴白宮，與拜登一同在座駕上親密自拍，也只是令他的內閣支持度由20.1%上升至23.8%，這就使得自民黨內更換黨首的呼聲再起。

岸田早前與拜登在車上合照，但未能刺激民意支持度上升。（互聯網）



尹錫悅的狀況也好不到哪裏。在月初的國會選舉中，最大在野黨共同民主黨一舉拿下254個議席中的161個，而執政國民力量僅獲得90個席位，使得尹錫悅在餘下的任期淪為跛腳鴨總統。而他本人的民意支持度，在華盛頓會議那幾天也跌到與岸田「難兄難弟」的23%。



一場脫勾斷鏈搞得動物農莊沒有了胡蘿蔔，再忠誠的牧羊犬，如果餓著肚子的話，又能跑多遠？更為恐怖的是，如果牧羊犬無法完成趕羊入圈的工作，自己會不會淪為盤中餐？一如布林肯所言：「如果你不坐在餐桌上，你就會出現在菜單上。」