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關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

29/05/2024

超越現實的對華冷戰封鎖線

#政經范局 #台灣 #兩岸關係 #美國 #中美關係 #中國 #大國博弈 #聚焦神州 #拜登
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　就在賴清德發表5.20「新兩國論」就職演講，和獨派調動民間力量在台北立院外集結之時，美國的拜登政府和國會也在行動。

　　首先，美國國務卿布林肯在5.20當日發給賴清德的賀文中，故意只用「台灣」，而全然不提「中華民國」；至上周三（22日），眾議院軍事委員會在國防預算中撥出專款，要求五角大樓研究在中美一旦發生武裝衝突時，美軍如何封鎖中國的海上石油運輸戰略水道；到了周日（26日），眾議院外交事務委員會主席麥考爾(Michael McCaul)率跨黨派訪問團啟程訪台，於周一（27日）上午會見了賴清德。

　　無論是布林肯的賀辭、眾議院要求美軍研究封鎖中國戰略出海口，還是眾議院外交代表團親臨台北，無不說明了一點，美國在賴清德就職之際與之高度互動及密切配合，是其「新兩國論」演講、獨派包圍立院的幕後支持力量。認為美方難以掌握賴清德動向的看法，也因此是天真的。

 

賴清德發表「新兩國論」演講，反映島內獨派在美方支持下冒險主義抬頭。（美聯社）


白宮與眾院打同一手牌？

　　真正值得關注的問題是，拜登政府和美國眾議院在台海問題上打的是同一手牌嗎？目前正值美國大選年，民主、共和兩黨黨爭白熱化，拜登的弱勢政府能否捱過11月選舉是未知之數，美國的對外政策亦因此呈現碎片化且脆弱多變。按常理，美國國務院是處理對華外交政策的主責機構，但頻頻在台海問題上出手的美國眾議院，卻是由共和黨主導。

　　其中，眾議院軍事委員會的專案撥款，是由德州共和黨議員傑克遜(Ronny Jackson)提出。他曾任軍醫和白宮醫生，參加過伊拉克戰爭，是退役海軍少將、對華鷹派要員。如果用傳統角度來形容，他屬於共和黨中的「台灣派」，主張把台島武裝成新冷戰刺蝟。

　　眾議院外交事務委員會主席麥考爾和傑克遜是黨友，兩人的對華鷹派立場高度一致。在前者率領的六人訪問團中，有四人來自共和黨。作為5.20後首個到訪台北的美國政界代表團，麥考爾在行程中也毫不掩飾共和黨對於發動新冷戰的執著。他把中國、俄羅斯、伊朗形容為「邪惡聯盟」，宣稱加快對台售武，尤其是提供魚叉反艦導彈等海上武器，把台島再一次打造成冷戰前沿。

 

賴清德與美國眾院代表團在孫中山像前合照（互聯網）


　　由此可見，雖然拜登政府和美國國會共和黨人都對台海問題擺出強硬姿態，但出發點和目的卻是各異的。拜登政府打台灣牌的原因至少有三：一是推動產業鏈重組，在經濟及產業技術上「鎖死中國」；二是以此作為籌碼，逼迫中國在對俄關係、購買美債等問題上讓步；三則是拜登政府目前在俄烏和以巴兩場衝突中進退失據，尤其是以色列對加沙巴人的滅絕，正大幅削弱其競選連任機會，因此有必要將矛頭轉向中國以扭轉形勢。

共和黨執著於「冷戰懷舊」

　　相對於民主黨政府的逐利與務實，共和黨則更執著於意識型態上對冷戰的「懷舊」。正如以上提到的兩名共和黨眾議院要員，俱有狂熱的「台灣派」和「抗中」色彩。基於共和黨人傾向於盡快在俄烏戰場上與俄羅斯達成均勢，以便掉轉矛頭全力打壓中國，因此勢必對台島走向全民軍武化起推波助瀾作用。

　　但從客觀來看，共和黨基於老派冷戰意識形態而提出的「抗中」設想，其實嚴重脫離現實。例如傑克遜提出的專案，就向美軍提出了「不可能的任務」，要求在中美爆發衝突時，封鎖台灣海峽、南海、東海、馬六甲海峽及巽他海峽。換言之，就是全面封鎖中國的戰略出海口。

 

共和黨要求美軍全面封鎖中國出海口已變得不現實；圖為中國海南號兩棲攻擊艦。（互聯網）


　　在現實中，既使美日菲、美日韓、AUKUS，再加四方五眼等等，也無可能在西太平洋全面封鎖中國的出海口。因為若有這一天，任何參與對華封鎖國家的船隻，將同樣難以安全出入西太平洋。所以傑克遜等共和黨眾議院黨團在此時提案，無非是把「封鎖中國」的概念擺上枱面，為島內獨派打氣。

　　可悲的是，來自美國眾議院這種遠離現實的、海市蜃樓般的打氣，雖然沒有兌現的可能，卻仍會給島內獨派帶來無窮的憧憬，並推高其冒險性。這就是為甚麼當獨派力量在內圈包圍台北立院、解放軍在外圈包圍台島，在對外部勢力展示拒止能力的同時，制約島內的冒險主義抬頭。

 

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