辛偉誠萬元backpack走我路

倫敦時間上周二（5月28日）晚，英國首相辛偉誠輕裝上陣，只背一個小型backpack，風塵僕僕現身帕丁頓火車站月台，準備漏夜趕科場，登上前往英格蘭西南部康沃爾(Cornwall)的通宵列車，為大選拉票。

所謂的「風塵僕僕」，當然只是競選團隊為他營造的親民形象，各路攝影記者早收到公關通知，來到月台捕捉首相行蹤。可是不拍照還好，一拍之下糟糕了——有眼尖的記者發現，首相肩上那個「輕裝上陣」的小小背包，竟是印有其名字簡寫RS的私人訂製豪袋。

辛偉誠背萬元豪袋搭火車拉票（美聯社及互聯網）



「首相大人能不倒米乎？」



對於身家富貴的首相來說，這個袋只是區區750英鎊的隨身用品，但對於平民來說，兌港紙要超過7000元⋯⋯辛偉誠這個「頭文字RS」豪華backpack，在選戰一開始，就自揭了他作為保守黨黨魁的離地，引來黨友一片嘩嘩聲。



其實，頭頂英國史上首位少數族裔首相光環，辛偉誠人生路上一帆風順，屬於贏在起跑線、不知民間疾苦的「人生勝利組」。出生於英格蘭南安普敦郡的印裔富裕家族，辛偉誠的父親是醫生，母親是藥劑師。他自幼讀名校，進牛津，再赴史丹佛商學院裝身，返英後直球進入金融城，再和史丹佛相遇的印裔富家名媛成婚。



一路亮麗風景線固然引人入勝，但若要回顧這位大英首位少數族裔首相的成功路，其實並沒有多少可以激勵新移民或草根階層的曲折之處。換言之，當辛偉誠在7月下台離開唐寧街後——不錯，他肯定會因為保守黨的慘敗而離開——為他著書立傳的作者需要花很大的工夫，才能為這位來自「人生勝利組」的富貴首相，裁剪出可供草民勵志的故事元素。若然平鋪直敘論其一生，找尋心靈雞湯的讀者只會捶胸自問：「點解我無富爸爸？」



本來在英國，有錢倒也未必可以在政圈混出名堂，但辛偉誠的政治仕途同樣福星高照。他在保守黨14年執政後期才進入內閣，此時該黨已到樹倒猢猻散之時。前首相約翰遜和卓慧思在短時間內，因為經濟崩盤而相繼倒台，反而讓出身金融城、在2020年才當上財相的辛偉誠，因為具有財金專業知識，如坐火箭般入主了唐寧街。

辛偉誠人生贏在起跑線，事業一帆風順。（美聯社）



因此，當辛偉誠在上月22日宣布解散國會，於7月4日舉行一場「閃電式」大選時，他和黨友們的心情可是天淵之別。這一刻，辛偉誠無論輸贏都已登上了人生的巔峰，他的少數族裔首相地位將載入英國史冊。即使是輸掉大選，他進則可繼續擔任保守黨前排議員，退則重返金融城，過其對沖基金合夥人的富豪生活。



由於在野工黨在民調中領先保守黨20個百分點，辛偉誠的絕大多數國會黨友們，開始面對政治生涯的最後一個月倒數。不少人在國會度過了14年的執政歲月，一旦輸掉，不僅政治生涯清零，甚至因為喪失議員津貼而可能陷入經濟困境。因此辛偉誠的豪袋，不要說選民，就算是他的議員黨友們看在眼裏，也難掩苦澀和憤怒：「首相大人能不倒米乎？」



保守黨懼怕「博文高時刻」



平心而論，辛偉誠這個豪袋，換了以往國泰民安之時，倒也不失為首相的時尚風格，說不定還可以為他爭取中產選票。可如今英國飽受脫歐、疫情、通脹和失業率上升等等折磨，不要說基層赤貧加劇，連不少中產都淪為了草根。此時辛偉誠連微服出巡的一個跟身袋都是私人訂製，無疑只會給水深火熱的貧苦大眾，帶來「何不食肉糜」的赤痛。



尤其是英國新生代貧窮化愈趨嚴重，辛偉誠的勝利人生路，及其具象徵意義的「頭文字RS」袋，都只會給基層選民帶來「階級距離感」。他的不知民間疾苦，於在大選之初就給保守黨造成了硬傷。這兩天，保守黨內一窩蜂都在討論一個問題，就是如何避免「博文高時刻」(Portillo moment)重演。



回到上世紀80、90年代，保守黨有位少壯派國會議員博文高(Michael Portillo)，因為外型英俊，思維敏捷，在出道之初即受到鐵娘子戴卓爾夫人青睞，寄託他為保守黨帶來中興。鐵娘子下台後，博文高繼續在馬卓安內閣出任高職，成為未來黨魁大熱人選。

博文高（右）曾是英國的政治明星，被保守黨寄予厚望。（互聯網）



直至1997年5月大選，保守黨在貝理雅和白高敦領導的「新工黨」進逼下回天乏術，但該黨部分議員仍然勝券在握，博文高就是其中一位。在投票前的民調顯示，博文高遙遙領先工黨對手15563票，不料投票結局反轉，博文高反倒以1400票之差，輸給了當時只有30歲的工黨新人特維格(Stephen Twigg)。



此役令博文高非常狼狽，他從原來保守黨未來黨魁人選，瞬間淪落成政壇的「遊魂野鬼」。雖然他在1999年重新贏得國會議席，出任保守黨影子財相，但卻再未能重拾昔日政治明星的光彩。英國坊間自此就用「博文高時刻」來嘲笑由高光時刻墮入人生谷底的人。



並非每條路都需要通往羅馬



保守黨人在今次大選中不斷提醒要提防「博文高時刻」，就是深知在民心思變的情況下，無論是資深議員，還是政治新星，都可能落得博文高的下場。最新民調顯示，工黨可望在這場大選中，贏得下議院650個議席中的422個，是該黨歷來最好的成績。相反，保守黨將失去232席，只能守住140席，是該黨1906年以來最差表現。



保守黨這個結局，將比1997年輸給新工黨的一役更慘烈。想當年，保守黨仍有博文高、夏偉林等少壯派政治新星支撐場面。看如今，該黨人才凋零，連籌組影子內閣都難以湊齊有分量的人選。辛偉誠能夠在兩年前坐火箭當上首相，其實正正反映了保守黨衰落而致朝中無人。所以，把保守黨即將迎來的慘敗全部歸咎於辛偉誠，對他倒也不公平。



事實上，英國首季度GDP大幅增長0.6%，為經濟衰退畫上句號，而通脹亦迅速大幅放緩。基於經濟數據相對好轉，辛偉誠決定提前於7月4日大選，對保守黨而言已算是有利時機。保守黨氣數已盡，辛偉誠勉強拖延任期至最後期限，即明年1月，只會有更多黨友輸掉議席。

博文高離開政壇後，轉型成為當紅旅遊節目主持人。（互聯網）



是以，當辛偉誠萬元backpack走我路時，他的下院黨友們亦有必要面對現實，檢查一下自己的銀行結餘，為未來在野的苦日子做好準備。當年因落敗而飽受嘲笑的博文高，離開政壇後轉攻傳媒，憑著主持長達5季的火車旅行節目，一躍成為英國媒體紅人。相較於辛偉誠的平步青雲，博文高的故事其實更為勵志，因為並不是每一條路都需要通往羅馬。