  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    消委會報告
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政經范局
FOCUS政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

22/07/2024

民主黨絕地反擊還看「閃電初選」

#美國大選 #拜登 #美國民主黨 #退選 #賀錦麗 #特朗普
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　一如美國民主黨元老、前眾院議長佩洛西「預言」，受到逼宮壓力而四面楚歌的拜登總統，果然在當地時間周日（21日）宣布退選。且一如所料，他屬意把選舉的接力棒交給副總統賀錦麗。過去四年主打「傻白甜大姐」形象的賀錦麗也不含糊，待得拜登那邊廂剛退選，這邊廂立即搶閘發出了接棒聲明。

 

民主黨高層欲內定賀錦麗接替拜登（美聯社）


　　緊接著，黨內元老們的支持來了——前總統克林頓、他的妻子及前國務卿希拉莉、前勞工部長萊克(Robert Reich)等等，紛紛表態站在賀錦麗後面。民主黨文宣也來了，媒體消息稱，此前接替拜登的大熱人選，如加州州長紐森、密歇根州女州長惠特默皆無意挑戰賀錦麗。

特朗普：拜登和賀錦麗都是笑話

　　既然拜登願退，「傻大姐」願接，黨大佬們支持，潛在大熱挑戰者退卻，迅速完成總統參選人交接，似乎合情合理。但這下子可就把民主黨人的眼中釘特朗普樂壞了，只見他在社交網站上發文稱，拜登是美國史上表現最差的總統，全靠謊言及假新聞才能勝選。

　　然後他話鋒一轉，奚落賀錦麗道，她和拜登「一樣是個笑話，對美國人民來說，賀錦麗甚至比拜登更糟」，如果是由她出選，將比拜登更容易擊敗。特朗普還不忘加上一句令民主黨高層們心驚肉跳的話：「很快會撥亂反正，令美國再次強大。」

　　特朗普所言非虛，賀錦麗除了當拜登及其背後政治勢力和金主的「應聲蟲」，確無領導民主黨絕地反擊的實力。似乎她最大的長處，就是無論遭遇再大的災難，都能展示一副正能量的笑容，因此必定可以笑著率領民主黨撤出白宮。

　　因此，民主黨推賀錦麗上台的話，幾乎百分百等同提前承認總統選舉落敗，接下來無非是依靠她的一副笑臉，力求國會及州長選舉不受拜登退選拖累。而黨內大佬們支持賀錦麗與否，其實也是各自打的小算盤。最為顯著的是克林頓夫婦，恐怕並不樂見奧巴馬一家子崛升為民主黨的頭號政治大家族。

 

四面楚歌的拜登被迫退選（美聯社）


佩洛西怕特朗普秋後算帳

　　說白了，希拉莉兩度問鼎白宮，2008年在初選階段敗給奧巴馬，2016年又在決賽階段敗給特朗普。既然她當不成美國首位女總統，會樂見一位叫「米歇爾．奧巴馬」的德高望重女子奪此頭籌？所以「傻大姐」能否打得過特朗普，倒真的在其次。

　　但克林頓夫婦最好也別忘了，希拉莉在2016年敗選的主要原因，是她在初選階段就利用建制勢力打壓其主要對手、左翼參議員桑德斯，迫使後者退選，結果激起了民主黨基層及年輕支持者對她的不滿。而這一回，他們又試圖透過內定方式給賀錦麗「加冕」，恐怕會再次激起黨內不滿。

　　更何況，若賀錦麗輸了，特朗普順利回朝，真正嚇死的是佩洛西。猶記得特朗普仍在白宮時，曾打算透過烏克蘭總統澤連斯基，秘密調查民主黨人在當地的貪腐和裙帶關係。不料小澤這傢伙吃兩家茶飯，又把特朗普秘密調查的事捅給了民主黨。此舉猶如捅了馬蜂窩，佩洛西利用其眾院議長身份，指特朗普與外國政府勾結打壓美國政界人士，對他發起了彈劾。

　　佩洛西與特朗普結怨甚深，而後者又是有仇必報，一旦回朝發動秋後算帳，再查民主黨海外貪腐罪行，怎不令前者心驚？因此，佩洛西必不願「傻大姐」笑笑臉，送自己入特朗普虎口，她必支持更有贏面的民主黨人出戰。事實上，拜登與克林頓家族迅速推賀錦麗上台的算盤打得也並不如意，因為參議員曼欽已經隨即跳出來，爭奪民主黨的總統候選人地位。

 

前總統奧巴馬與妻子米歇爾尚未表態（資料圖片）


奧巴馬：支持一場「閃電式初選」

　　接下來，自然要看奧巴馬和米歇爾夫婦的表態。值得注意的是，前總統奧巴馬身為美國首位非裔總統，卻並沒有立即表態支持「同聲同氣」的賀錦麗。據報道，他仍僅是表示：「在接下來的幾天，我們將在未知的水域前行，但我非常有信心，相信民主黨將能透過程序產生一位傑出的候選人。」

　　美國Politico新聞網站就此指出，在奧巴馬、佩洛西等人推動下，相當一部分民主黨眾院黨友正在推動一場「閃電式初選」(blitz primary)，趁民主黨代表大會尚有一個月才舉行，透過迅速而公開的黨內選舉程序，來決定拜登的競選接棒者誰屬。一旦初選的大門重新打開，賀錦麗就必須要面對潛在的，甚至比她實力更雄厚的挑戰者。

　　民主黨此誠危急存亡之秋，能否在這場「閃電式初選」中，推選出真正有實力接過競選旗幟的重量級候選人，將成為該黨扭轉乾坤的關鍵。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多政經范局文章

你可能感興趣

#美國大選 #拜登 #美國民主黨 #退選 #賀錦麗 #特朗普
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

台向美交「保護費」，換來過時軍火

23/07/2024 08:00

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk