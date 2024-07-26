美國政爭白熱化，亞洲須防範軍事冒險（一）

七月四日，中國海軍在浙江省錢塘江口對開水域，展開歷時兩天的導彈射擊演習。浙江海事局事先針對演習海域發布了禁航令。但就在演習期間，一艘日本海上自衛隊「秋月」級（Akizuki-class）護衛艦，駛入了中方演習區域附近。

本來，一國海軍演習時，出現外國軍艦、飛機跟蹤、監視，套取各種數據，甚至「埋身」互相比試，仍家常便飯之事。出現在浙江外海的日艦名為「涼月」號，過去一直負責跟蹤遼寧號航母等中國主力艦隻，甚至在2019年中國海軍建軍70周年之際，代表過日本海上自衛隊參加在山東舉行的國際軍艦閱兵式。

左圖，海上幕僚長酒井良被撤換。右圖，涼月號2019年代表海自參加在山東舉行的國際軍艦閱兵式（互聯網）



因此，一方面涼月號對於中國海軍來說並不陌生，而另一方面也可以說，該艦是海自與中國海軍交手的「熟手技工」，很清楚自己的每一個動作意味甚麼。而就在這一次，它做出了一個大幅度超越常規的危險動作，在監視解放軍實彈演習時，直接駛入了中國領海，並無視中方警告，強行巡航了約20分鐘。



日本政府事後向中方解釋稱，涼月號的異常舉動是因為發生了「技術性失誤」。這個解釋顯然極為牽強，一來以目前先進的導航技術，很難令人相信涼月號會迷航；二來，中方已當場要求該艦離開中國領海，但它實際上決定抗命；最後，涼月號闖入中國領海期間，海自大本營難道與該艦沒有任何聯繫嗎？



日艦「下剋上」擅闖浙江？



基於種種疑點，令人難以排除一個嚴重的可能性，即涼月號重演了日本軍國主義時期，日軍對文人內閣經常採取的「下剋上」行動。由於美國隨後發生了共和黨總統候選人特朗普遇槍擊事件，轉移了公眾對涼月號擅闖浙江的關注。



但此事實際上發出了一次嚴重預警，即在美國陷入政治動盪，民主黨的拜登退選賀錦麗接棒，特朗普可望回朝，並傾向孤立外交政策的當下，西太洋周邊部分極端反華的政府或勢力，有可能在美國11月5日總統選舉前採取軍事冒險行動，迫使中美走上更敵對的軌道。



涼月號事件就預示了這種危險 - 它闖入浙江海域的時間，距7月9日在華盛頓召開的北約峰會只有不到一周。美國總統拜登主持是次峰會的主要目標，就是推動北約與日、韓等亞洲盟國進行跨亞歐「串聯」，共同反中抗俄。在此敏感時刻，涼月號在抵近解放軍實彈演習區域，採取公然入侵行動，一旦引發軍事衝突，勢必成為北約東進亞洲的助燃劑。



由於美日締結了軍事同盟，即使涼月號在中國領海內引發中日衝突，也必然迫使美國拜登政府，考慮採取某種行動來維持其對日本的軍事調度能力，以及在西太平洋的整體軍事威權。簡言之，當天如果中方採取了強硬的軍事動作，那麼涼月號闖境事件就有可能在北約峰會召開之際，演變成中美緊張關係朝向軍事對抗方向升級的導火線。

岸田文雄在北約峰會與拜登共商反華抗俄（美聯社）



海自指揮層大地震



這次危險行動會是岸田政府自編自導的偽旗行動，以綁架北約峰會嗎？似又不太可能，因為日本自民黨政府的對華戰略一向是，拉動盟友當馬前卒，避免日本衝鋒在前。在安倍時期，這體現在「台灣有事即日本有事」，實際上就是激化台海對立，把中美軍事力量的刀鋒引向日本以南。在岸田時間，這又體現在日本對菲律賓的大力支持，試圖在南海引爆衝突點，削弱中國在東南亞的影響力。



涼月號闖浙江，一旦失控將直接把日本推到軍事衝突第一線，這恐怕並非內閣文官們所樂見。而就當時尚未陷入退選災難的拜登政府來說，涼月號的魯莽行為亦可能危及中美「鬥而不破」的默契，必因此對日方表達關注，甚至是不滿。事後，日本政府雖未詳細交代，涼月號闖入中國領海期間，海自大本營採取了何種措施，但海自隨即被翻了個底朝天。



首先，涼月號遭到了熄火處置，被取消了原擬在青森港和秋田港舉行的公眾參觀活動，顯然是全艦上下官兵要接受調查。這還不算，海自大本營主官被撤。7月8日是個特殊的日子，這天是前首相安倍晉三遇刺兩周年。還記得刺客山上徹也的背景嗎？他也是退役前海上自衛隊隊員。也就是在這天，官房長官林芳正表態稱，絕不姑息海自管理層的混亂狀況。



至12日，海自指揮層大地震，最高長官、海上幕僚長酒井良被撤換，事件還擴大至防衛省，事務次官增田和夫、統合幕僚長吉田圭秀，以及陸上幕僚長和航空幕僚長、情報總部長等218人受到不同程度的處分。雖然是次處分是基於今年四月對防衛省啟動的一項內部調查，發現自衛隊違規和貪腐情況嚴重，但日媒指出，自衛隊級別最高的5名部門主官同時受罰，範圍之廣乃極為罕見。



此時正值岸田文雄在華盛頓參加北約峰會，他被迫在會場就事件向國民致歉。這就令人感到很奇怪，內閣完全有權決定何時宣布防衛省的處置決定，為何非要趕在岸田參加北約峰會的節骨眼上，對外公開有關消息？較為合理的解釋，就是岸田政府需要立即對海自採取行動，拔除「下剋上」苗頭。而海自最高指揮官酒井良因「管理不善」被替換，也等於變相就涼月號擅闖浙江，同時對中美兩國做了交代。

特朗普遭槍擊改變選情（美聯社）



特朗普遇槍擊改寫選情



想不到，才隔了一天的時間，美國共和黨總統候選人特朗普在賓夕凡尼亞州拉票時遇到槍擊。槍手的子彈僅擦過特朗普右耳，他大難不死，被支持者傳頌成「上帝挑選的勇者」。一周後，美國總統拜登在逼宮壓力下宣布棄選，副總統賀錦麗接棒」。



拜登任內積極推動亞歐盟國聯手反華抗俄，帶給盟友無限的憧憬與遐想空間。但若特朗普復辟，他不僅會首先要求盟國支付美軍軍費，還極可能把拜登與盟友簽署的各種軍事合作計劃，諸如核威懾力伸延、戰略戰術合作計劃等全數扔進垃圾桶。在拜登任內推動反華最積極的國家、深層政府、利益團體將變得尤其焦慮，他們會安然坐等特朗普回朝嗎？