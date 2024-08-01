  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
世事政情
政經范局
FOCUS政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

01/08/2024

被酒神作亂的巴黎奧運

#巴黎奧運 #酒神 #太陽神 #塞納河 #國際動態
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　如果2024年的巴黎奧運會是一場古希臘諸神的競技，那麼酒神顯然擊倒了太陽神。這個結論既令人震驚，又富含象徵意義--太陽神阿波羅象徵著形式美、自律、理性、以及光明等等，而酒神戴奧尼索斯則代表了狂喜、宿醉和縱慾，甚至還包括縱欲之後的消沉與頹廢。

 

巴黎奧運開幕式上演的酒神派對引發爭議（互聯網）


　　向古希臘競技精神致敬的現代奧林匹克運動會，無論從任何角度來說，似乎都應該追隨太陽神的陽光與美。但21世紀巴黎的文化精英們靈光一閃，決定在他們策劃的開幕式上發起「暴動」，向纏繞在戰爭和經濟危機中的全球觀眾，展示了一場酒神的作亂。

打著「包容」的旗幟排除異己

　　這場「暴動」之所以獲得一部分輿論支持，是因為單從文藝和時尚的角度而言，它並不缺乏哲學和文化批評的底蘊。巴黎奧運開幕式總監佐利（Thomas Jolly）和他的同謀們，可以說是藉這場開幕式，向19世紀德國哲學家尼釆（Friedrich Nietzsche），及其1872年著作《悲劇的誕生》表達了敬意。

　　例如在最具爭議性的一幕中，法國歌手菲利普凱特林（Philippe Katerine），以粉藍色酒神的造型唱出《裸Nu》，猶如超越時空回應了尼釆的預言：「我們今日稱作文化、教育、文明的一切，終有一天要帶到公正的法官酒神面前。」

　　與此同時，這場暴動之所以引發反感與惡評，歸根結柢的原因也正在於，巴黎的文化精英們似乎製造了一次category mistake，在錯誤的時間，把酒神送到了錯誤的場合。出於對酒神的崇拜與狂迷，他們強行「關押」了太陽神阿波羅，令他在一場復興古希臘競技精神的盛會中失去蹤影。

 

開幕式被指惡搞《最後的晚餐》引發基督教世界不滿（美聯社）


　　巴黎的文化精英們打著「包容」的旗號來發動這場暴亂，但把太陽神趕出奧運開幕式的行徑，卻本身就是在旗幟鮮明地排除異己，難言包容。這場刻意剔除阿波羅與奧運精神關聯，而一味歌頌酒神的開幕式表演，於是不斷呈現出隔離、分裂、矛盾和爭吵。

在錯誤的時間和地點歌頌酒神

　　為了施展對酒神的崇拜，開幕式上演這天，塞納河被拼湊成一個貌似法式「解構主義」的後現代舞台。身處現場的觀眾只能窺豹一斑，肢離破碎地看到瑪麗皇后被斬首，或是Les Miserables某個表演片斷，反而是全球各地的電視直播觀眾，才能經由不同位置和視角的視像直播，獲得完整的視覺體驗。

　　透過模仿和拼湊，塞納河化身成令人失魂的文化迷宮，但這場表面上前衛和崇尚自由的派對，其實有賴國家權力的護航--策劃者們為了確保酒神的表演不受宗教原旨的、極左極右的、以及流落街頭的、或非法移民等種種令人不快的力量入侵，用隔板把塞納河兩岸與巴黎市區分隔開，並出動了數萬名軍警沿分隔線布防，以保障酒神派對的自由與安全。

　　這場開幕式加劇了西方社會內部的分裂--在粉藍色酒神背後那張由變性皇后（drag queen）佔據的長桌--其中一位表演者還忘情的露出了半顆睪丸--被指惡搞達文西名畫《最後的晚餐》，從而引發了基督教世界，尤其是來自美國的震怒。美國共和黨總統候選人特朗普也看到了提升其民意支持度的良機，隔空開炮說，這種行為「可怕且可恥」，如果在他領導下的美國主辦奧運，絕不會讓世界各地基督徒的感情受到傷害。

 

奧運開幕式舉辦地點與巴黎人的日常生活一分為二（美聯社）

 

　　這場開幕式製造了各種自相矛盾的現象--它主張環保節能，拒絕為運動員宿舍提供冷氣之時，又取消了由運動員步行進入開幕場所的「低碳足印」傳統，改為用耗費能源的各類汽船，接載那些具有阿波羅體魄的運動員們，遠觀酒神在岸上的作亂。

　　而筆者更傾向於理性地認為，拒絕提供冷氣之舉，實出於制裁俄羅斯導致能源成本高漲。如果巴黎這個月的電費衝上雲霄，實不利歐洲央行減息以激活歐元區經濟。而現實是，巴黎氣象局在奧運開賽之初就發出了酷熱天氣警報，在環保覺悟上拖巴黎後腿的外國運動員們，紛紛自資逃入了冷氣全開的酒店。但很不幸，巴黎居然還一度發生了大停電。

巴黎的前衛早已死亡

　　能源供應的緊絀無疑再次提醒酒神，他在錯誤的時間和地點出現，因為在距離這場酒神作亂的2500公里開外，被拒絕加入酒神派對的俄羅斯，正在烏東發起夏季攻勢，而烏克蘭的外長面對無所適從的美國政治亂局，匆忙飛到了廣州籌措停火。

　　在酒神的亂性之下，巴黎奧運展現出一種玩世不恭的風格，例如把奧運的五環旗倒掛，把韓國錯唸成朝鮮。這與奧運競技場上追求的準確、完美和拼搏精神格格不入。無論是61歲的倪夏蓮走進乒乓球賽場，還是巴勒斯坦兩名代表走上田徑跑道，顯然都不是響應酒神的作樂號召。

 

作為背景的埃菲爾鐵塔象徵巴黎曾經擁有的前衛（美聯社）


　　在塞納河畔安排一場源自古希臘的酒神派對，並動用一系列明喻、暗喻，來拼湊一場後現代表演，其實也算不上前衛，更不具革命性。因為上述所有這些概念都已經誕生了很久。巴黎的前衛早已消亡，它的遺產現在就座落在開幕式的場內和場外，例如在騎士引領萬國旗幟一幕中充當背景的現代主義結晶--埃菲爾鐵塔。而馬奈那些曾經以現代城市漫遊者，或公子哥兒心態完成的玩世不恭畫作，例如《奧林匹婭》，此時此刻就懸掛在塞納河畔的藝術殿堂。

　　歐洲文化曾經擁有的靈光已經消失，在這場開幕表演的所有元素都源自作古之人，而粉藍色酒神的歌曲只是為戰火，和經濟不景氣的歐洲添加了衰落與末日感。只聽他唱道：

　　「我們就像穿著外套的猿猴，就像戴著帽子的鵜鴣，真糟！
　　…讓我們像出生時那樣生活，簡簡單單，全裸，簡簡單單，全裸…」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】有議員倡向來港高才專才派2萬元生育獎金，你認唔認同？► 立即投票

我要回應
更多政經范局文章

你可能感興趣

#巴黎奧運 #酒神 #太陽神 #塞納河 #國際動態
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 工銀亞洲98日最高4.1厘，188日3.95厘

02/08/2024 15:41

貨幣攻略

委內瑞拉沒有導彈之戰，再陷政變邊緣

31/07/2024 19:40

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk