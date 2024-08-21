俄烏戰爭 | 烏軍亡命草原，普京欲罷不能

正當全球焦點集中在伊朗與以色列可能爆發的全面衝突之時，烏克蘭卻突發一支奇兵，從漫長的烏東邊境線找到空隙，一舉突破俄羅斯境內的庫爾斯克州，攻「村」掠地上千里。雖然戰情緊湊，奈何俄烏之戰曠日持久，世人已漸麻木。這萬名烏軍精銳的拚死逆襲，倒更似一場喋血的角鬥士表演，觀眾席上那些政要元老，市井小民但求看個輸贏，哪管他們生死？

左圖，俄烏兩軍進攻形勢圖；右圖，普京聽取俄軍參謀部匯報戰情。（美聯社）



在這巨大的角鬥場上，俄軍之所以在庫爾斯克州被突破防線，要從這支軍隊慣用的「草原戰術」說起。俄羅斯幅員遼闊，大部分地區是草原丘陵。草原之上一望千里，既無天險，又無足夠兵力，因此俄軍的傳統作戰思維，並不執著於死守每一處，而是在前哨遇到攻擊時先遲緩敵軍攻勢，再集結大兵團，尋找合適的時機與戰場，或以優勢兵力正面擊潰，或以鉗形攻勢圍而殲之。

「草原戰術」支配俄地緣戰略



「草原戰術」自古已有。美國著名人類學家巴菲爾德(Thomas Barfield)撰寫的《危險的邊疆——遊牧帝國與中國》，就詳述了古代遊牧帝國的這種戰術，及其地緣政治影響。草原戰術思想導致俄羅斯的安全戰略出現三個特點：

一、由沙俄至蘇聯時代都不斷對外擴張，爭奪更多的緩衝地帶，以便在受到外敵進攻時，有足夠的時間和空間供部隊運動、集結並部署反擊。值得一提的是，近期俄軍大舉進攻烏東的哈爾科夫，及烏軍逆襲庫爾斯克，都不約而同說是要擴大自身的「緩衝地帶」，可見俄、烏兩軍「系出同門」，都信奉「草原戰術」思維。

二、由於俄羅斯政治和軍事核心，僅僅把國境線周邊的遼闊土地視為戰略緩衝區，沒有花心思發展地方經濟，結果導致邊疆區經濟凋零。從俄烏開戰後雙方發布的視頻可見，這些地區村莊疏落，經濟活動滯後，村民生活貧困。就像這次烏軍長驅直入庫爾斯克，深入俄境千里也只是佔領了不到一百條村莊。

三、「草原戰術」雖然強調運動戰，但俄軍本身又並不靈活，形成獨特的「北極熊」作戰方式，在戰場上顯得很「毛糙」，往往在一些局部戰場上反應遲鈍，戰鬥力拉垮，甚至被譏為「好戰但不善戰」。當戰爭不在其預想之內發生時，俄軍就容易「甩轆」。更可怕的是，如果俄軍在充分集結兵力後，仍在預定戰場被敵方擊潰，就會因為士氣崩潰而兵敗如山倒。

烏軍炸毀庫爾斯克一條大橋（互聯網）



1941年6月22日納粹德國對蘇聯發動巴巴羅莎計劃之初，蘇軍就遭遇過這種滅頂之災。在德軍發起進攻之初，蘇軍西部軍區將領思想僵化，麻痹大意，仍堅持一切按日常軍事條例辦事，甚至不敢打開軍火庫武裝部隊，結果被德裝甲部隊閃電破防。這還不算是最致命的事，德軍首階段的勝利，甚至是其後在明斯克的會戰，都還可以說只是對莫斯科拉響了戰爭警報，但至9月蘇軍元帥布瓊尼指揮的逾60萬部隊，在基輔防禦戰中被圍殲，導致蘇軍士氣瓦解，被德軍一直攻到斯大林格勒城下才喘過氣來。

「廣場革命」破壞俄安全緩衝



在基輔會戰結束大半個世紀後，美國和歐盟於2014年支持烏克蘭民族主義者在基輔發動廣場革命，推翻民選親俄政府時，理應充分意識到此舉將嚴重破壞俄羅斯的「安全緩衝」，必定撼動克宮及俄羅斯強硬派的神經。之後果然發生了「小綠人」搶佔克里米亞事件，並擴大至今天的俄烏戰爭。基於上述歷史和地緣政治的考量，美國和北約向基輔動手之初，就應該預期到俄羅斯會做出強硬的，甚至戰爭級別的反應。他們沒有料到的是，在烏克蘭引爆的代理人戰爭並未能把普京政權拖垮。

自從二戰以來，美國和北約一向輕視俄軍前線指揮官衝鋒在前的戰術，貶稱為「人海戰術」。其實這種講法並不準確，俄軍在進攻前非常注重火炮打擊，和重裝部隊的壓制。參謀部會預先進行仔細和繁複的運算，以確保足夠火炮、坦克的投入和彈藥消耗量。在二戰中，蘇軍一旦發起進攻就會一波接一波而沒有停歇期，導致德軍雖然戰鬥水平較高但最終仍被消耗乾淨。

冷戰期間，蘇軍又在「草原戰術」中強化了機械化部隊的作用，以坦克為主力的「鋼鐵洪流」威懾北約。扯遠一點，解放軍初期受蘇軍作戰方式影響，在善於集中優勢兵力打運動戰的同時，大力發展重炮打擊能力。至改革開放後受第一次波斯灣戰爭震撼，又開始狂追高科技武器和海陸空天一體化作戰能力，後者正正是俄軍在對烏戰爭中曝露的最大弱點。國內外均有軍事專家認為，解放軍的最大弱點是缺乏實戰經驗，但話說回來，外軍也沒有遭遇過解放軍這種結合美、俄兩軍作戰特點的部隊。真的打起來，恐怕後此都是新手。

俄軍加緊對哈爾科夫方向的進攻（互聯網）

哈爾科夫和庫爾斯克唇亡齒寒



回到俄烏戰場，其實這次俄軍主攻的哈爾科夫，和烏軍主攻的庫爾斯克，由於地勢平坦，在二戰時期就是蘇、德兩軍坦克集群大規模運動戰的「超級角鬥場」。蘇、德軍隊曾在哈爾科夫傾力而出，反覆交手，在包圍和反包圍的角力中，稍有不慎就會全軍覆滅。

而且，哈爾科夫和庫爾斯克兩大戰場唇亡齒寒。1943年7月，庫爾斯克發生過人類史上最大規模的坦克會戰，蘇、德雙方當時出動了近270萬兵力，和6000多輛坦克及裝甲車在草原上廝殺。雖然雙方在這場戰役中傷亡慘重，但蘇軍終於以25萬官兵陣亡的代價奪回戰略主動權，開啟向柏林進軍之路。

以史為鑑，俄烏兩軍當前在哈爾科夫和庫爾斯克的攻勢，其實也有二戰時蘇德兩軍互奪戰場主動權的影子。烏軍在庫爾斯克方面的行動，在很大程度上是想分散俄軍在哈爾科夫方面進攻的壓力，並形成突出部威懾俄軍後方，同時擴大基輔的安全緩衝區。但對比二戰時動輒出現數百萬將士和坦克集團軍的拚殺，目前的戰鬥規模算是「小巫見大巫」。

而俄軍被突破防線後，似乎又犯了老毛病。俄軍總參謀長格拉西莫夫甚至是當著普京的面，最初也稱只有約一千多名烏軍發動進攻，且已被俄軍頂住，但事實上參與進攻的烏軍達到上萬人。此後俄軍並沒有立即組織大規模反攻，而是加緊修建後方防線，阻止烏軍深入。與此同時，俄軍主力繼續在哈爾科夫方向強攻，力爭取得戰區主動權，然後抽調兵力截斷庫爾斯克烏軍退路。

二戰期間，庫爾斯克曾爆發人類史上最大規模坦克會戰。（資料圖片）



普京的有限度戰爭計劃失算



單就軍事實力而言，烏軍的這次突擊在沒有空中優勢和後勤保障的情況下，幾乎沒有贏的可能，而且也沒有完成佔領庫爾斯克核電廠的首階段任務，但這上萬名英勇之師的行動，仍給克宮帶來了政治和軍事層面上的打擊：一、軍事上，他們展示了在北約空天偵察技術的支援下，俄羅斯邊防的脆弱。這反過來可能會刺激俄軍在下一階段，擴大在烏克蘭境內的作戰範圍和規模，以奪取更多「緩衝區」，防止同類事件重演。但如此一來，俄烏戰爭更難在短期內透過談判實現停火。

二、在政治上，基輔敢於動用所剩不多的精銳部隊，發動此次「亡命」進攻，也正是趕在美國總統選舉前，刺激戰爭規模擴大和升級。如果目標達成的話，共和黨總統候選人特朗普即使是順利重返白宮，也未必能如他所言，在24小時內結束俄烏戰爭。而反過來說，普京同樣在等待特朗普上台，以便盡快扼斷美國對基輔的軍援。

這一層政治考量，無疑會使得普京在決定如何回擊庫爾斯克方面烏軍時投鼠忌器，須避免因戰事升級而刺激美國的反俄情緒，從而打擊特朗普的選情。但必須要正視的是，俄羅斯國境被突破，嚴重打擊普京在國內強硬派眼中的威信。此君有仇必報，定會選擇合適時機，向基輔展開針鋒相對的報復。

自開戰以來，外間一般相信普京會將戰事嚴限在烏東，沿第聶伯河與基輔及北約對峙，但今次事件後恐怕難說了。和談將變得更遙遠，普京原擬透過一場有限度戰爭來鞏固其西部安全緩衝的計劃，正在一步步被改寫⋯⋯