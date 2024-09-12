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12/09/2024

美國大選 | 驚險而刺激的總統選舉，平庸和走題的電視辯論

#政經范局 #總統選舉 #賀錦麗 #特朗普 #社會矛盾 #美國大選
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　美國兩黨總統候選人賀錦麗和特朗普的首場電視辯論，由於迴避了美國當前最迫切需要解答的一系列問題，淪為了一場平庸和走題的電視真人騷淘汰賽。它固然有助於選民決定把票投給誰--根據CNN的民調，高達63%的觀眾認為賀錦麗擊敗了特朗普--但卻肯定不能選出一位給美國困境提供解方的總統。

 

美國公眾觀看賀錦麗與特朗普的電視辯論（美聯社）

 

　　這場「真人騷」的平庸和走題，與2024年美國總統選舉的驚險和刺激形成了強烈反差--當競選戰至中場時，共和黨候選人特朗普遭遇槍擊，如果子彈不是僥倖從他耳邊擦過，美國歷史撰寫者的筆鋒就可能急轉直下；隨後，陷入柏金遜症疑雲的民主黨拜登總統被黨內逼宮，放棄競選連任，臨時換上了輿論普遍不看好的賀錦麗。而後者在交棒後，憑借民主黨密鑼緊鼓的文宣造勢一路狂奔，居然在民調中追上了特朗普。

 

美國社會對核心問題麻木

 

　　伴隨著兩名候選人驚險的競選經歷，是美國政黨伐異和深層政府操控的交匯作用下，美國社會對自身核心問題的麻木和冷漠。表象之一在於，僅僅是在事發不到兩個月，美國公眾似乎就已經忘記了在這個選舉年，曾經發生過總統候選人被槍擊的惡性事件。

　　由白宮至國會，都沒有對槍手為何得以突破特勤局防線展開深度調查；而媒體至公眾社交平台，亦不再就槍擊事件反映出來的美國社會矛盾嚴重性，展示出足夠的重視和討論。總的觀感是，因為特朗普逃過大難，而行刺者反倒死了，所以整件事就像一段令人不快的小插曲而被社會集體遺忘。

　　另一邊廂，民主黨建制先是維護了一名已經口齒不清，連走路都東倒西歪的年邁總統競選連任，來領導當今世上最強權的帝國。然後，在拜登終於走不下去後，民主黨又在高層意志下篤定了本來並不受黨內外歡迎的賀錦麗接棒。而基於對特朗普重返白宮的恐懼，民主黨各州代表在黨大會照單全收，默許了建制高層再一次全盤左右總統候選人的產生。

　　上述事件至少反映出來的兩大美國核心問題，實際上已經眾所周知：一、美國社會矛盾和對立之嚴重，已經到了某些人士認為要刺殺總統候選人；二、美國政黨政治的結構性問題，正導致黨派之間無法挑選合格的政治家來領導國家，或至少是在政治舞台上演好白宮總統角色。

 

Taylor Swift在電視辯論後表態支持賀錦麗（美聯社）

 

Taylor Swift更適合當總統？


　　然而，當一位前真人騷主持人和一位前檢察官，走上這場本來驚險無比的選舉電視辯論講台時，媒體和公眾現在更為記得，或者在政治風向引導下「更應該」記得的，反倒是共和黨副總統候選人多年前譏諷賀錦麗的那句「不生育的貓女士」（childless cat ladies），而引發的有關性別平權的新仇舊恨。

　　雖然民調顯示賀錦麗在辯論中的表現較佳 -- 請留意，民調採樣範圍是已經觀看直播的公眾，並不包括根本大批不屑一看的人士 -- 而真正給予特朗普一記重拳的，是樂壇天后Taylor Swift隨即表態支持賀錦麗，稱其性格沉穩、才華出眾。她同時還提醒粉絲，自己就是萬斯口中的「貓女士」。

　　民主黨喉舌《紐約時報》則趕緊強調，Taylor Swift在Instagram擁有2.83億追隨者，對賀錦麗選情的重要意義不言而喻。但如Taylor Swift能對美國的競選政治產生這麼大的影響力，那麼她是否更適合當總統？

 

特朗普因輕敵而老貓燒鬚

 

萬斯因為發表「貓女士」論來惹來周身蟻（美聯社）


　　相較於Taylor Swift的號召力，此前總統候選人的辯論其實四平八穩，平淡無奇。原因在於，雙方都知道對方存在繞不過的弱點，並因此做足功課：對於特朗普來說，這包括「貓女士」和平權主義者對他的不滿；以及更為致命的是，他在2021年1月6日國會山莊騷亂事件中的角色。

　　對於賀錦麗來說，這包括過去四年民主黨政府在阿富汗、烏克蘭及以巴問題上的一系列失誤，以及對非法移民湧入的束手無策。雙方早就在這些問題上展開了攻訐，而這次電視辯論只是他們當著5770萬名美國觀眾，用更為認真的態度再爭吵一次。

　　不過，就辯論的表現而言，特朗普略顯輕敵而致老貓燒鬚。作為一位在中槍時高呼「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」而被支持者捧為「美利堅英雄」的前總統，他似乎認為自己入主白宮的四年執政經驗，及真人騷主持人的公關技巧，足以「吃定」只識哈哈笑的賀錦麗。在辯論過程中，他沒有著眼於交代自己的政策，而是試圖尋找賀錦麗的破綻，以便發起進攻，結果賀錦麗非但把自己防守得滴水不漏，而且還時常對特朗普報以冷嘲熱諷。

 

賀錦麗實現百分百政治正確

 

　　賀錦麗為迎戰特朗普，自9月初就閉關練習。她成功繞過了特朗普對民主黨執政弱點的攻擊，一再強調自己並非拜登，會為美國帶來新的道路。同時在親民主黨的主持人配合下，一有機會就大篇幅陳述她的政見。賀錦麗的努力顯然為她贏得了回報--辯論剛結束，其競選團隊就高調表示有意與特朗普再戰一場，說明民主黨對勝選的信心大增。

 

特朗普在辯論中老貓燒髯，賀錦麗成功實現百分百政治正確（美聯社）


　　反觀特朗普，在辯論中一度觸及到了雙方本該嚴肅討論的問題- 即如何制止「美國的衰落」（a nation in decline），但有關議題旋即轉變成他和賀錦麗的相互指罵。簡言之，特朗普認為，「關稅」會令美國再次偉大，而賀錦麗的答案則是，「晶片」才是制勝殺招。

　　特朗普同時認為，為制止美國衰落，必先封殺非法移民湧入，而且還特別指出，俄亥俄州斯普林菲爾德充斥著海地的人蛇，他們正在佔領城鎮，佔領建築物，且暴力地介入當地社會。為此特朗普還不忘畫蛇添足稱，聽說有人的狗被海地人蛇捉走，並慘遭吃掉了！

　　話音未落，賀錦麗難掩其鄙視的嘲笑，她終於捉住了痛擊特朗普的決定性瞬間。賀錦麗在這場辯論中的最成功之處，是她在表述過程中一個錯點都沒有，完美實現了百分百的政治正確。然而她的共和黨對手，卻把萬斯的「貓女士」災難，進一步伸延至海地人的「吃狗驚魂」。

　　至此，特朗普成功令自己得罪了「貓女士」和少數族裔兩大組群，雖然他在今年競選的早段一度遙遙領先，卻可能面臨「龜兔賽跑」的下場。反觀賀錦麗，如果政治正確是總統選舉的重要指標，那麼她已經在一場走題的辯論中，成功地引領了風騷。

 

 

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