內塔尼亞胡掌摑聯合國，打殘伊朗，拖死美國

美國副總統電視辯論於周二（1日）晚間舉行，這場辯論被視為大選投票前的最後一場競選盛事。共和黨候選人萬斯和民主黨對手沃爾茲此前傾力備戰，力求藉此戰定江山，把中間選民的關鍵一票搶下來。不料就在辯論拉開戰幕前，伊朗搶先向以色列傾瀉200枚彈道導彈，瞬間變成了辯論的開篇議題。

一枚枚伊朗導彈如連珠炮般射向目標，使得這場空襲看似風風火火，但實際上卻離不開近來的常規操作。那就是第一步，美國在伊朗發動襲擊前事先掌握情報，並公告天下，給予了以色列防範時間；第二步，伊朗如期發動空襲，集中攻擊以色列軍事及戰略設施。而以色列則早早準備好了攔截，並疏散了人員，沒有造成重大傷亡；第三步，白宮表達熱愛和平的訴求，伊朗則宣布行動勝利結束，呼籲以色列見好就收。

以色列大舉轟炸黎巴嫩（美聯社）

接下來，輪到以色列總理內塔尼亞胡決定下一步棋。他當然只會說：「你們見鬼去吧！」自從去年10月7日哈馬斯襲擊以色列拓殖區後，內塔尼亞胡抓緊時機先屠加沙，再襲黎巴嫩，像牽牛鼻子一樣牽著拜登政府團團轉，同時猶如在伊朗頭上揮舞起屠刀，把德黑蘭新當選的親西方政府嚇得心驚肉跳。

以色列欲建中東新秩序

就在上周聯合國在紐約舉行大會期間，新任伊朗總統佩澤希齊揚繼對美國表白，希望彼此可以當「兄弟」後，又宣稱可以和以色列交好。而內塔尼亞胡則在聯合國大會上發表演講，直言以色列有能力打擊中東任何一個角落。就在演講前，他還在下榻酒店親自下令對黎巴嫩發動代號「新秩序」的斬首行動，狠狠地掌摑了聯合國一把。

內塔尼亞胡親自下令擊殺真主黨領袖納斯魯拉（互聯網）

以軍戰機騰空而起，對深藏黎巴嫩地底的真主黨總部發動飽和轟炸，重型炸彈和鑽地彈夷平地面六座建築物，藏匿在地道的真主黨領袖、被稱為「黎巴嫩守護者」的納斯魯拉，被炸得只能靠手上的戒指來辯識屍體。正如本欄上周所寫，以色列具有壓倒性的科技優勢，那些敵對中東領袖藏得再深也逃不過追蹤，還活著只是因為死期未到。

包括中國在內的國際社會厲聲譴責也好，杯葛內塔尼亞胡演講也好，對於中東戰爭浩劫的擴大暫時起不到止血作用。針對聯合國，喊聲最響的是有「近東孤狼」之稱的土耳其總統埃爾多安。他周一（30日）表示，如果安理會無法制止對加沙和黎巴嫩的攻擊，聯合國大會就應該通過決議，採取包括武力手段在內的集體行動來維護國際和平。埃爾多安當然也知道，在美國積極為以色列護航下，他的建議也只是說說而已。

伊朗重返核協議無望

但埃爾多安確實也帶出了一個問題：在維護國際和平的問題上，聯合國究竟還能扮演何種角色？納斯魯拉死於飽和轟炸，真主黨高層被殺了個十之八九，指揮鏈瓦解，消息傳到德黑蘭，嚇得領導層緊急轉移至安全地點。是否真的安全，恐怕內塔尼亞胡更加清楚，就像他一再警告：「中東沒有以色列觸及不到的地方。」

在一年時間內，內塔尼亞胡在國際社會的眾目睽睽下，先後剿平了哈馬斯和黎巴嫩真主黨的大本營，等於斬斷了伊朗伸到以色列國境旁的一雙手。從地理位置來說，伊朗一但喪失了這對羽翼，與以色列直接爆發戰爭的危險隨之上升——這正是伊朗總統佩澤希齊揚一直試圖避免的災難。

伊朗導彈劃過耶路撒冷上空（美聯社）

佩澤希齊揚上台後不斷對歐美示好，以求重返在特朗普時代被撕毀的伊朗核協議，解除西方對伊朗的經濟封鎖。對於以軍在加沙和黎巴嫩的行動，佩澤希齊揚一直採取鴕鳥政策，避免刺激中東局勢升級。但以色列對黎巴嫩的攻擊，顯然把伊朗逼到了牆角。據報道，在以軍對黎巴嫩展開空襲後，德黑蘭的無動於衷引起了真主黨強烈不滿，質疑是否已被拋棄。

如果伊朗與以色列爆發戰爭，在沒有空中優勢的情況下，其國內的核子、能源、基建等設施，將成為任由內塔尼亞胡選擇的攻擊和毀滅目標。更為重要的是，伊朗一旦攻擊以色列，將喪失重返核協議的可能，今後將繼續在西方經濟封鎖下逐步枯竭。因此，當伊朗終於對以色列發射預先通知的導彈襲擊後，內塔尼亞胡在內閣安全會議上說：「伊朗犯了大錯。」

以色列發出導彈來襲警報，民眾紛紛到路邊躲避。（美聯社）

美國被拖在中東動彈不得

回到美國副總統候選人的辯論台上，民主黨候選人沃爾茲一開始就被問到，是否支持以色列攻擊伊朗。這是一個棘手的問題：如果他答不支持，將引發猶太力量及其支持者的不滿；但如果他答支持，又會觸怒民主黨基層及年輕反戰支持者。於是他選擇了耍太極，一方面強調以色列有權自衛，另一方面指中東局勢惡化，全因特朗普出任總統時撕毀了核協議。

輪到共和黨候選人萬斯表態，他指正是因為民主黨政府的軟弱，導致了中東局勢的失控。可以確定的是，無論共和黨還是民主黨執政，只要以色列和伊朗爆發衝突，都只會支持前者。正因為如此，內塔尼亞胡得以放手執行其「新秩序」戰略，把美國拖在中東動彈不得。

內塔尼亞胡接下來會走多遠？這就要看他如何評估伊朗的作用。伊朗的敵對宗教政權一息尚存，內塔尼亞胡都可以繼續利用它來製造一次又一次中東危機，從而避免美國把軍事力量完全抽調到遠東或歐洲，導致以色列陷入安全劣勢。就此角度而言，伊朗猶如一隻被貓死死捉住，卻又不斷被戲弄的麻雀。貓一天還沒玩膩，這隻麻雀就還有一天可以苟延殘喘。