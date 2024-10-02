  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政經范局
FOCUS政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

02/10/2024

內塔尼亞胡掌摑聯合國，打殘伊朗，拖死美國

#政經范局 #以色列 #伊朗 #黎巴嫩 #內塔尼亞胡 #萬斯 #沃爾茲 #佩澤希齊揚 #真主黨 #埃爾多安 #土耳其 #美國 #大國博弈 #美國大選 #以巴衝突
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　美國副總統電視辯論於周二（1日）晚間舉行，這場辯論被視為大選投票前的最後一場競選盛事。共和黨候選人萬斯和民主黨對手沃爾茲此前傾力備戰，力求藉此戰定江山，把中間選民的關鍵一票搶下來。不料就在辯論拉開戰幕前，伊朗搶先向以色列傾瀉200枚彈道導彈，瞬間變成了辯論的開篇議題。

 

　　一枚枚伊朗導彈如連珠炮般射向目標，使得這場空襲看似風風火火，但實際上卻離不開近來的常規操作。那就是第一步，美國在伊朗發動襲擊前事先掌握情報，並公告天下，給予了以色列防範時間；第二步，伊朗如期發動空襲，集中攻擊以色列軍事及戰略設施。而以色列則早早準備好了攔截，並疏散了人員，沒有造成重大傷亡；第三步，白宮表達熱愛和平的訴求，伊朗則宣布行動勝利結束，呼籲以色列見好就收。

 

以色列大舉轟炸黎巴嫩（美聯社）

 

　　接下來，輪到以色列總理內塔尼亞胡決定下一步棋。他當然只會說：「你們見鬼去吧！」自從去年10月7日哈馬斯襲擊以色列拓殖區後，內塔尼亞胡抓緊時機先屠加沙，再襲黎巴嫩，像牽牛鼻子一樣牽著拜登政府團團轉，同時猶如在伊朗頭上揮舞起屠刀，把德黑蘭新當選的親西方政府嚇得心驚肉跳。

 

以色列欲建中東新秩序

 

　　就在上周聯合國在紐約舉行大會期間，新任伊朗總統佩澤希齊揚繼對美國表白，希望彼此可以當「兄弟」後，又宣稱可以和以色列交好。而內塔尼亞胡則在聯合國大會上發表演講，直言以色列有能力打擊中東任何一個角落。就在演講前，他還在下榻酒店親自下令對黎巴嫩發動代號「新秩序」的斬首行動，狠狠地掌摑了聯合國一把。

 

內塔尼亞胡親自下令擊殺真主黨領袖納斯魯拉（互聯網）

 

　　以軍戰機騰空而起，對深藏黎巴嫩地底的真主黨總部發動飽和轟炸，重型炸彈和鑽地彈夷平地面六座建築物，藏匿在地道的真主黨領袖、被稱為「黎巴嫩守護者」的納斯魯拉，被炸得只能靠手上的戒指來辯識屍體。正如本欄上周所寫，以色列具有壓倒性的科技優勢，那些敵對中東領袖藏得再深也逃不過追蹤，還活著只是因為死期未到。

 

　　包括中國在內的國際社會厲聲譴責也好，杯葛內塔尼亞胡演講也好，對於中東戰爭浩劫的擴大暫時起不到止血作用。針對聯合國，喊聲最響的是有「近東孤狼」之稱的土耳其總統埃爾多安。他周一（30日）表示，如果安理會無法制止對加沙和黎巴嫩的攻擊，聯合國大會就應該通過決議，採取包括武力手段在內的集體行動來維護國際和平。埃爾多安當然也知道，在美國積極為以色列護航下，他的建議也只是說說而已。

 

伊朗重返核協議無望

 

　　但埃爾多安確實也帶出了一個問題：在維護國際和平的問題上，聯合國究竟還能扮演何種角色？納斯魯拉死於飽和轟炸，真主黨高層被殺了個十之八九，指揮鏈瓦解，消息傳到德黑蘭，嚇得領導層緊急轉移至安全地點。是否真的安全，恐怕內塔尼亞胡更加清楚，就像他一再警告：「中東沒有以色列觸及不到的地方。」

 

　　在一年時間內，內塔尼亞胡在國際社會的眾目睽睽下，先後剿平了哈馬斯和黎巴嫩真主黨的大本營，等於斬斷了伊朗伸到以色列國境旁的一雙手。從地理位置來說，伊朗一但喪失了這對羽翼，與以色列直接爆發戰爭的危險隨之上升——這正是伊朗總統佩澤希齊揚一直試圖避免的災難。

 

伊朗導彈劃過耶路撒冷上空（美聯社）

 

　　佩澤希齊揚上台後不斷對歐美示好，以求重返在特朗普時代被撕毀的伊朗核協議，解除西方對伊朗的經濟封鎖。對於以軍在加沙和黎巴嫩的行動，佩澤希齊揚一直採取鴕鳥政策，避免刺激中東局勢升級。但以色列對黎巴嫩的攻擊，顯然把伊朗逼到了牆角。據報道，在以軍對黎巴嫩展開空襲後，德黑蘭的無動於衷引起了真主黨強烈不滿，質疑是否已被拋棄。

 

　　如果伊朗與以色列爆發戰爭，在沒有空中優勢的情況下，其國內的核子、能源、基建等設施，將成為任由內塔尼亞胡選擇的攻擊和毀滅目標。更為重要的是，伊朗一旦攻擊以色列，將喪失重返核協議的可能，今後將繼續在西方經濟封鎖下逐步枯竭。因此，當伊朗終於對以色列發射預先通知的導彈襲擊後，內塔尼亞胡在內閣安全會議上說：「伊朗犯了大錯。」

 

以色列發出導彈來襲警報，民眾紛紛到路邊躲避。（美聯社）

 

美國被拖在中東動彈不得

 

　　回到美國副總統候選人的辯論台上，民主黨候選人沃爾茲一開始就被問到，是否支持以色列攻擊伊朗。這是一個棘手的問題：如果他答不支持，將引發猶太力量及其支持者的不滿；但如果他答支持，又會觸怒民主黨基層及年輕反戰支持者。於是他選擇了耍太極，一方面強調以色列有權自衛，另一方面指中東局勢惡化，全因特朗普出任總統時撕毀了核協議。

 

　　輪到共和黨候選人萬斯表態，他指正是因為民主黨政府的軟弱，導致了中東局勢的失控。可以確定的是，無論共和黨還是民主黨執政，只要以色列和伊朗爆發衝突，都只會支持前者。正因為如此，內塔尼亞胡得以放手執行其「新秩序」戰略，把美國拖在中東動彈不得。

 

　　內塔尼亞胡接下來會走多遠？這就要看他如何評估伊朗的作用。伊朗的敵對宗教政權一息尚存，內塔尼亞胡都可以繼續利用它來製造一次又一次中東危機，從而避免美國把軍事力量完全抽調到遠東或歐洲，導致以色列陷入安全劣勢。就此角度而言，伊朗猶如一隻被貓死死捉住，卻又不斷被戲弄的麻雀。貓一天還沒玩膩，這隻麻雀就還有一天可以苟延殘喘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】以色列遭受伊朗導彈襲擊，拜登稱不支持攻擊伊朗核設施，惟與G7領袖同意以方「合乎比例」回應，你是否認同？► 立即投票

我要回應
更多政經范局文章

你可能感興趣

#政經范局 #以色列 #伊朗 #黎巴嫩 #內塔尼亞胡 #萬斯 #沃爾茲 #佩澤希齊揚 #真主黨 #埃爾多安 #土耳其 #美國 #大國博弈 #美國大選 #以巴衝突
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30週年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

渣打：恒指最樂觀上望24500點，看好科技通訊服務股

03/10/2024 13:48

傾力救市

以色列企圖塑造中東新秩序，反危及國際秩序

02/10/2024 18:26

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦...

29/09/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk