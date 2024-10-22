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22/10/2024

平壤揮軍援俄，北約趁機入亞？

#政經范局 #金磚會議 #烏克蘭 #澤連斯基 #南韓 #尹錫悅 #北韓 #俄羅斯 #北約 #俄烏戰爭
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　金磚成員國首腦前往俄羅斯喀山舉行年度峰會之際，朝鮮半島緊張局勢突然升高了--連日來，烏克蘭總統澤連斯基和韓國總統尹錫悅相繼發聲，指朝鮮正派兵馳援俄羅斯對烏作戰。韓國外交部為此於周一（21日）傳召了俄國駐韓大使，抗議朝俄的「非法軍事合作」。韓國的強烈反應，無異於對外說明有關消息並非空穴來風。

　　有關朝鮮軍隊援俄，最初消息只是稱朝方可能僅限於派出工兵協助修築工事，但澤連斯基隨後稱，平壤派出的兵力達到1萬人，而韓國政府則進一步提供衛星圖片等證據，指出援俄朝軍達到1.2萬人，且包括特種兵等各類兵種。如果消息屬實的話，這就意味著朝鮮部隊在俄烏戰場上發揮的作用，就不僅僅是修築工事那麼簡單，而有可能與烏軍，甚至是打著僱傭兵旗號的北約部隊正面交戰。

 

烏克蘭和韓國指朝鮮派出上萬軍人赴俄烏戰場（互聯網）


俄羅斯回應朝鮮出兵

　　值得注意的是，俄朝雙方並沒有主動公開消息，而是由烏克蘭和韓國兩國首腦曝光。經過一段時間沉默後，俄羅斯駐韓大使館終於在周一回應稱：「俄朝之間的合作是在國際法框架內進行，並不針對韓國利益。」此番言論一方面間接承認了朝鮮軍隊馳援俄羅斯的消息，或者說，至少是沒有否認有關消息；另一方面則告誡韓國，其實也包括積極加入制裁俄羅斯的日本，只要不主動配合美國挑戰朝俄軍事同盟，就不會引火燒身。

　　朝鮮出兵援俄的消息被曝光，而俄羅斯又是本屆金磚峰會的主辦國，無疑會給前往喀山的金磚國家首腦帶來一系列需要思考的問題：朝鮮軍隊直接投入歐洲戰場，會給亞歐地緣板塊帶來何種影響與變化？例如對於一直在美俄之間兩頭取利的新德里來說，這意味著必須要考慮它的外交活動空間會否被迫收窄，在歐美壓力下進一步疏遠俄羅斯。

　　對於北京來說，基於朝鮮半島就在其京畿門戶之外，俄朝軍事同盟關係的發展，更具有切身的戰略安全利益影響。尤其是考慮到，以美國為首的西方陣營及附庸國家，實際上把中國視為頭號針對目標，而北約亦正在日本的裏應外合下，積極尋找進入亞洲的突破口。朝鮮出兵俄烏戰場，是否恰好為北約的東進亞洲製造了借口？

　　從更廣泛的亞歐形勢看，拋開中東戰火的影響不說，俄朝與美日韓及北約的「陣營對抗」明顯化，甚至「條約化」，已經使得俄烏戰場和朝鮮半島東西兩端出現「聯動化」趨勢，這就使得北京必須警惕，並採取有效手段，制止遠東一端的形勢向不利於區域集體安全的方向發展。

北京須制止半島對抗

　　如果朝鮮半島的俄朝軍事同盟，與美日韓外加北約軍事同盟出現「硬碰硬」的態勢，無異於造成一個潛在的可能性，即在未來某個時刻，北京須出面制止1950年半島對抗局面的重演。這既是一個真實的挑戰，也是一項艱鉅的任務，因為在當前階段，北京在一定程度上似也只能被動接受半島陣營對抗勢態升級：

　　一方面，朝俄的軍事合作有其自身安全的動機。對俄方來說，是回應北約協助烏克蘭作戰。俄方指控，北約軍隊直接參加了入侵俄羅斯庫爾斯克境內的行動；對於朝方來說，則是回應美國加強對半島的核武部署，及韓國強化對朝軍事部署。

　　在俄羅斯急需為俄烏戰場爭取外援，而平壤又急需獲得俄羅斯安全保障的背景下，俄總統普京最近向國家杜馬正式提交了俄朝軍事同盟協定，承諾一方遇襲另一方全力馳援。至少是從目前來看，在普京的領導下，料將小心翼翼將俄朝軍事同盟的生效範圍，限制在兩國境內。
　
　　另一方面，中國自身也遭到西方陣營全方位圍堵和施壓，並把中國描述為俄羅斯發動對烏克蘭戰爭的主要支持者，這使得北京在當前局面下，很難像過去數十年間，在半島安全問題上與美日韓等國展開諸如「六方對話」等外交合作。結果，北京在新時期對朝鮮半島局勢的反應，須展示出一個化被動為主動的過程。

 

烏克蘭政府發放的錄影片段顯示，疑為朝鮮士兵正在俄羅斯接收軍用物資（互聯網）


防範北約趁機染指亞洲

　　稱之為新時期，乃是因為今天中國的綜合國力，與1950年已經不可同日而語。就在不久前，中國戰略部隊時隔44年首次向境外試射一枚洲際彈道導彈，就是對各方，尤其是積極在遠東擴大「核伸延威懾」的西方陣營的提醒。如果未來朝鮮半島發生嚴重事端，北京並不需要等待俄羅斯來建立「米格走廊」，就可以根據自身的戰略判斷，做出各種保障地區安全的選項。

　　換言之，今天沒有任何一方可以輕易令中國在被動情況下捲入周邊地緣衝突；也沒有任何一方可以無視中國對東北亞局勢發展的安全考量。將這點抽象的描述加以具體化和指標化，就是中國當前在東北亞的使命在於：一、她必須要讓美、日、韓、朝、俄皆深刻認識到，其舉足輕重的區域集體安全定錨者角色；二、她同時必須要讓北約深刻認識到，切勿視朝鮮援俄，為該組織染指亞洲的契機。

 

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