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關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

13/11/2024

與其緊張盧比奧，不妨讀讀李清照

#政經范局 #盧比奧 #國務卿 #中美關係 #大國博弈 #逆水行舟 #特朗普 #格雷內爾
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　美國媒體傳出「反華急先鋒」盧比奧要當國務卿，給本已緊張的中美關係再添三分懸念。筆者反倒建議為之擔憂者，不妨讀讀李清照年青時寫的《浯溪中興頌詩和張文潛二首》，以下是一段節錄：

 

在特朗普眼中，盧比奧亦只是一枚與深層政府鬥法的棋子。（美聯社）

 

　　「五十年功如電掃，華清花柳咸陽草。五坊供奉鬥雞兒，酒肉堆中不知老。胡兵忽自天上來，逆胡亦是奸雄才。勤政樓前走胡馬，珠翠踏盡香塵埃。」

 

　　這首詩透過描寫唐代安史之亂的禍因，影射了北宋外敵當前，內政不修的危險處境。李清照時年不過十八、九，卻道出中國自古以來追求勤政自強的真理，即使放眼今天的大國博弈仍有啟發價值：

 

　　先看「逆胡亦是奸雄才」，你的對手既然包藏禍心，自當狠招盡出，怎會給你留下餘地？再看「勤政樓前走胡馬」，大國政治如逆水行舟，容不得絲毫鬆懈，否則外強侵門踏戶攻到上京，珠翠踏盡香塵埃，後悔可就來不及了。

 

大國政治如逆水行舟

 

　　在當今仍是由西方主導的叢林世界，國與國之間縱然談不上殘酷無情，也總不會把自身的安全與未來，押注於一廂情願的善意。實力是決定一切的基礎，美國如是，中國亦然。本欄前文提出，香港要參與緩和中美緊張關係，就非出於不切實際的東郭先生情結，而是百年變局之時，香港終歸要幫自己找些有意義的工作，才不致因無所事事而自我消沉。

 

　　更重要的是，中國現在有伸出橄欖枝的實力。若沒有實力，就談不上在國際社會討論友誼。上述認知決定了我們對中美關係和特朗普上台總的看法。有了總的看法，也才能分析所謂盧比奧懸念的奇怪之處：所謂特朗普有意提名盧比奧出任國務卿的消息，居然是親民主黨的《紐約時報》之流率先披露的，你說奇怪不奇怪？

 

民主黨叛將加巴德的去向仍然未明。（美聯社）

 

　　特朗普和左翼媒體勢同水火，像國務卿這麼重要的人事安排，怎會先讓「敵報」掌握了內情？從消息披露過程來看，筆者傾向於相信，事件反映了特朗普正圍繞內閣職位的人事安排，與深層政府(deepstate)鬥法。據報道，特朗普本來考慮的人選，是曾任國家情報總監和美國駐德國大使的格雷內爾(Richard Grenell)，如是者，他和國務院、情報界的職業官僚，意即深層政府的一路人馬，本該是更易打交道的。

 

　　但《紐時》稱，特朗普突然改變主意，開始考慮盧比奧，且強調還沒有最終拍板。盧比奧作為共和黨鷹派參議員，是特朗普重出江湖的積極支持者。如果改為起用這名作風強硬的政客來領導國務院，最先惶恐不安的，恐怕是該部門的職業官僚們，尤其是本來效忠民主黨，主張積極支援烏克蘭對俄作戰的那班人馬，於是才有了《紐時》的搶先曝光。

 

　　也就是說，特朗普目前對盧比奧的人事考量，恐怕還不是為了針對中國，而是要委派一個他信得過的強勢政治人物，來管束國務院的深層政府勢力。只待盧比奧確保政令出得了白宮，進得了國務院，特朗普才能盡快調整其全球戰略優先秩序。

 

蓬佩奧、黑莉是前車之鑑

 

　　因此，盧比奧真的當上了國務卿，他需要迅速壓制國務院內的不服從情緒，控制俄烏戰爭不走向升級，同時協助以色列完成其戰略意圖。這樣，特朗普政府才能騰出手來全力壓制中國。如果不能完成對俄烏、中東戰爭形勢的控制，盧比奧恐難鼓起腮幫替「白宮大統領」吹響「反華集結號」。

 

前國務卿蓬佩奧被特朗普封殺，應令盧比奧引以為戒。（美聯社）

 

　　特朗普「黑君重臨」，盧比奧在他眼中也不過是一枚棋子，蓬佩奧、黑莉的下場就是前車之鑑。國務院工作專業水平要求高，內部又有強大深層政府勢力，盧比奧如果是主動來搶這個位子，極可能因為「心高手低」而最終灰溜溜離場。而特朗普又是一副「獅子王」的領導風格，以盧比奧鋒芒畢露的脾性，兩者能好來好去嘛？

 

　　另一邊廂，圍繞著國務卿之職除了盧比奧、格雷內爾，其實還有一位呼聲極高的人選，就是在今次大選中倒向特朗普陣營的原民主黨女將加巴德(Tulsi Gabbard)。事實上特朗普目前仍沒有公布她的動向。而反觀盧比奧，留在國會領導共和黨黨團力量，擴大自身政治影響力，對於他來說倒也不失為更「安全和明智」的選擇。

 

 

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