歐洲重回20分鐘解決矛盾的時代

歐洲是現代戰爭的發源地，人類進入工業社會以來的兩場世界大戰，都是在此爆發。歐洲自此元氣大傷，世界權力中心的地位被炮火抹除，整整兩代歐洲精英消耗殆盡，用生命代價說明了戰爭的殘酷。

奇怪的是，諸如《1917》、《西線無戰事》、《鄧寇克大行動》等等影視題材翻拍又重播，卻並未能阻止歐洲再度「引領風騷」，趕搭上2024年的尾班車，率先重返了「20分鐘解決矛盾」的中程導彈核臨戰狀態。

拜登將俄烏戰事升級

歐洲重返「20分鐘解決矛盾」時代之際，正值俄烏戰事打到了千日。本來，這是歐洲內部的一場紛爭，基於地緣、歷史等因素，需要歐洲各方耐心拆彈。可惜，「戰爭與和平」的控制室卻在白宮。

拜登授權澤連斯基，用美製導彈攻擊俄羅斯。（美聯社）

即將卸任的拜登總統，為了阻止其國內政治宿敵特朗普，在重返白宮後順利調停俄烏戰爭，於是決定讓戰事升級——他為此打開了澤連斯基政府一直在乞求的綠燈，准許烏軍動用西方製造的遠程武器，攻擊俄羅斯境內軍事目標。自上周二（19日）起一連兩天，烏軍先後向俄羅斯境內發射了美製ATACMS戰術導彈，和英國「暴風影」巡航導彈。

自從白宮開綠燈後，烏克蘭民眾惶惶不可終日，因為普京的反擊必然會發生。烏克蘭社交網站出現大量有關「俄羅斯即將發動大規模導彈和無人機攻襲」的信息。為此，澤連斯基還發表講話，提醒公眾「恐慌只會有利於俄羅斯」。

美國大使館嗅到了危險

就算烏克蘭公眾在經過兩年多的戰爭後學精了，不再相信澤連斯基的安撫，他們此刻恐怕也僅僅是預期又一場空襲即將到來，只不過規模更大、更致命。畢竟戰爭打了快3年，基輔市面還能維持日常生活，比之於幾個月就變成人間煉獄的加沙，可要好得多了。

在俄羅斯境內撿獲的美製ATACMS導彈殘骸（美聯社）

不過，美國大使館卻肯定嗅到了非同尋常的危險，決定在上周三（20日）緊急關閉大使館以防不測。美國大使館還提醒美國公民，在聽到空襲警報時，立即做好避險準備。隨後，意大利、希臘和西班牙三國駐烏克蘭大使館也作出了關閉使館的決定。

基輔於是滲透出一絲詭異的氣氛——澤連斯基試圖安撫公眾之時，以美國為首的北約成員國大使館卻顯示出耐人尋味的恐慌。俄羅斯直接攻擊北約成員國大使館的機會基本上是零，因為此舉即意味著俄羅斯和北約的直接軍事對抗，這個結果並非克里姆林宮所願。

烏克蘭民眾被蒙在鼓裏

那麼北約成員國的大使館人員怕甚麼？從事後發展來看，其實拜登政府事先收到了來自克宮的通知，並可能轉告了其北約盟國，但烏克蘭民眾卻被蒙在鼓裏——烏克蘭即將遭受的不是一次導彈或無人機的群集攻擊，而是一枚中程導彈試射發出的核末日警告。

就在美國大使館緊急閉館當天，澤連斯基宣稱，俄羅斯在開戰以來首次動用了洲際彈道導彈攻擊烏克蘭。消息傳來，讓外間感到難以置信——俄羅斯洲際導彈射程動輒上萬公里，對緊鄰國界線、距離約1000公里的烏克蘭，根本不需要動用這種遠程戰略武器。

俄軍動用它的唯一作用，似乎只能是對外展示俄羅斯已經準備好打一場「洲際」核大戰。但如此一來，這個警告似乎又有點多餘，因為全球主要幾個核大國一直維持著「三位一體」的核威懾戰略，並擁有龐大的洲際彈道導彈及核武庫。從技術層面來說，世界並沒有遠離核戰威脅，不需要俄羅斯來特別提醒。

白宮與克宮罕有共同否認

果然，圍繞著俄烏戰場上演了戲劇性的一幕，無論是試圖刺激戰事升級的白宮，還是矢言要大報復的克宮，居然不約而同否認了澤連斯基的「洲際導彈」說法，指該武器是一枚從俄羅斯阿斯特拉罕州發射的新型高超音速中程導彈。

烏軍撿獲的「榛樹」殘骸（美聯社）

普京總統於上周四（21日）發表電視講話，親自宣布了該枚「榛樹」導彈試射成功，並將進入量產。五角大樓則表示，俄方事先通知了有關試射，以防美俄兩軍戰略部隊發生誤判。拜登政府為何會罕有地「配合」普京？因為拜登需要淡化其升級俄烏戰爭，給歐洲帶來的禍害。

但這枚導彈不是洲際導彈，而是中程導彈，恐怕反而令歐洲感到更加害怕了——當冷戰末期美蘇關係走向緩和時，美國總統列根和蘇共總書記戈爾巴喬夫於1987年12月8日簽署了《中程導彈條約》，決定各自銷毀其中程導彈，使得歐洲從冷戰期間中程核導彈攻擊的陰影下解脫出來。

不過，隨著美俄兩國關係圍繞著北約東擴再度繃緊，在2019年2月1日，美國時任國務卿蓬佩奧單方面暫停履行有關條約，俄羅斯總統普京則於次日作出同樣宣布。即使如此，歐洲在安享了30多年和平日子後，似乎仍然沒有意識到會有一天重回中程核導彈陰影之下，直至「榛樹」橫空出世這一天。

「榛樹」20分鐘覆蓋歐洲

北約似乎沒有察覺，俄羅斯正在研發「榛樹」。英國媒體按照俄方公布的資料推算，「榛樹」可以攜帶多枚核彈頭，在不到20分鐘時間內飛到歐洲任何城市上空。具體時間表是，如果從俄羅斯阿斯特拉罕州的卡普斯京亞爾導彈試驗場發射，該導彈將在12分鐘內飛到柏林，14分鐘內飛到羅馬，15分鐘內飛到布魯塞爾，16分鐘內飛到巴黎，17分鐘內飛到倫敦。

俄羅斯這回動用配備常規彈頭的「榛樹」，攻擊了烏克蘭城市第聶伯羅彼得羅夫斯克的導彈生產基地，如果換上核彈頭的話會是甚麼後果？北約又會作出何種反應？俄羅斯自開戰後就已說明，一旦北約直接出場，就不排除動用核武。普京動用「榛樹」的含意也很明顯：他避免了挑戰美國，而是專注威嚇歐洲的北約國家，不要對俄羅斯輕舉妄動。

普京降低核武使用門檻，並宣布「榛樹」中程導彈成功試射。（美聯社）

就在拜登升級俄烏戰爭勢態之時，普京還更新了俄羅斯核威懾原則，降低了俄軍使用核武器的門檻，尤其是針對俄烏戰場，指出當非核國家在「核國家參與或支持」的情況下，對俄羅斯發動攻擊，將被視為「對俄羅斯的聯合攻擊」，俄羅斯可以使用核武器回應對俄「主權和領土完整構成嚴重威脅」的常規攻擊。

拜登對於「榛樹」的到來也不甘示弱，據《紐約時報》透露，他有意在離任前，把蘇聯解體後從烏克蘭清除的核武器，交回給澤連斯基。報道指，這將對俄羅斯產生巨大的威懾作用。但換個角度看，這等同於說歐洲率先進入了中程核導彈陰影下的新冷戰時代。

冷戰結束、全球化啟動的數十年來，歐洲各方非但未能以更為成熟與和平的方式來化解矛盾，反而重新回到「20分鐘解決問題」的核末日境況，對歐洲是一種悲哀，對亞洲則是一個警號——如果第一島鏈也展開中程導彈競賽，有多少城市、多少億人口會處於20分鐘毀滅圈內？