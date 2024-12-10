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10/12/2024

為特朗普而設的第一面照妖鏡

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　當敘利亞「反政府軍」攻陷大馬士革，總統阿薩德與家人乘上逃往莫斯科的專機時，世界的主要權力核心又一次需要在「戰亂與和平」的十字路口做出選擇。

 

特朗普的中東政策將是他的第一面照妖鏡（美聯社）


　　普京在莫斯科迎接其中東最忠誠盟友阿薩德到來之時，他的困頓躍然紙上 - 克里米亞半島才剛剛奪回來，俄國海軍位於敘利亞的塔爾圖斯(Tartus)軍港，卻可能在他的手中丟掉。克里米亞半島和塔爾圖斯港的得與失，是影響俄羅斯地緣戰略地位的指標性事件，將嚴重影響普京在俄國國內的民意支持與政治權威。

敘利亞國破山河在

　　普京2014年出兵收回克里米亞半島，最初看上去是贏得了一場兵不血刃的勝利，從而刺激了俄羅斯的樂觀情緒，但2022年的對烏克蘭戰爭一打就快3年，俄羅斯不僅蒙受了沉重的經濟和血的代價，而且還動搖了她在中東和非洲的戰略布局。

　　為了保存俄羅斯對塔爾圖斯港的控制，普京還於2015年出兵敘利亞打擊伊斯蘭國武裝，協助阿薩德收復失地。但俄烏戰爭嚴重消耗了俄羅斯的軍事投射能力，馳騁於中東和非洲的俄羅斯僱傭兵集團瓦格納，被回調至烏克蘭戰場，最終因為謀反而被懲治，自此一蹶不振。

 

反政府武裝向大馬士革進軍（美聯社）


　　當敘利亞「反政府軍」自北而南，沿高速公路向大馬士革進軍時，普京選擇了戰略收縮。阿薩德的精銳部隊並沒有主動和「反政府軍」積極作戰，而是南下至塔爾圖斯港外圍，與當地的俄羅斯軍隊建立防線。普京將以此為根據地，與敘利亞新政府展開談判，力保對塔爾圖斯港的控制權。

　　敘利亞國破山河在，阿薩德已安全抵達俄羅斯。普京目前的首要任務是等待美國候任總統特朗普重返白宮，待得俄烏實現停火，坐實對克里米亞半島的控制，並突破西方經濟封鎖和制裁，普京才有機會再抽出手來，在必要時扶助阿薩德回國。

北京能不搞地緣政治？

　　敘利亞變局對於中國戰略安全的影響也是不容低估的 - 北京近年來一直積極促成中東和平，為一帶一路經貿路線創造良好條件。就在去年亞運會期間，北京還派出專機護送阿薩德伉儷參加開幕式並訪華，與國家主席習近平共同宣布建立中敘戰略夥伴關係。

　　敘利亞的陷落，對中國的戰略安全和一帶一路建設，存在顯而易見的危險：一、敘利亞前景不明，中國可能又一次面臨利比亞撤僑的局面，並被迫放棄對當地的投資和基建規劃。

 

阿薩德是普京在中東最忠誠盟友（美聯社）


　　二、隨著加沙和黎巴嫩南部先後被以軍摧毀，及敘利亞阿薩德政府的倒台，以色列內塔尼亞胡政府直接對伊朗採取軍事行動的條件已經成熟，下一步則是等待白宮的綠燈。中東戰火一旦擴大，不要說拓展經貿，就連能源供應都受影響，無疑會壓縮中國的生存空間。

　　三、此次「反政府軍」的主力，得到土耳其總統埃爾多安的支持與默許。埃爾多安在以軍攻擊加沙期間，對以色列講了很多狠話，但卻是虛晃一槍，實際上卻向敘利亞動了刀。不要忘了土耳其支持誰，而在此前的敘利亞內戰期間，東突營就是一支反政府勁旅。

　　筆者一直用引號來括住「反政府軍」，原因即在於此 - 請問這些使用衛星通訊，會開坦克的武裝份子，究竟是何方人馬？中國近期一再強調不搞地緣政治，但你不搞地緣政治，人家卻放手搞，且愈搞愈耍家，確實是個大難題。現在看來北京仍然是以靜制動，該撤僑就撤僑，好在地理距離比較近，新疆就在附近，一步就能進國門，對吧？

特朗普外交團隊面向中東

　　沒辦法，莫斯科和北京都在等特朗普重回白宮，才能判斷下一步怎麼走。目前輿論的主流判斷是，拜登政府正在全球各地興風作浪，給特朗普回朝製造困難與障礙。這在歐洲是，但在中東卻未必。一方面，拜登與內塔尼亞胡關係並不友好，相反後者與特朗普卻很要好；另一方面，雖然中美、美俄關係發展備受關注，但特朗普的外交過渡團隊，卻清一色的是處理中東問題的專家。

 

阿薩德伉儷去年乘中國專機訪華（互聯網）


　　換言之，從外交團隊人事安排來看，特朗普班子欲盡快為中東布局，而這項工作肯定已經展開。特朗普在上個任期對伊朗態度強硬，取締了奧巴馬總統任內簽署的伊朗核協議。雖然在阿薩德政府倒台後，特朗普強調美國不應捲入這場戰爭，但這不等於他主張中東和平。

　　如前所述，中東未來可能面對的一種嚴峻形勢是，以色列掃清了加沙、黎南和敘利亞的敵對力量，鞏固了國境周邊安全後，進一步對伊朗發起毀滅性攻擊。推翻伊朗的伊斯蘭政府，是內塔尼亞胡為首的以色列強硬派長期希望達成的目標。特朗普只要默許以色列，並在必要時為以色列提供防空支援，就有可能令內塔尼亞胡如願。

　　因此，敘利亞的陷落也許仍舊只是整個中東戰局的前哨戰，伊朗才是最為關鍵的一役。也正因為如此，特朗普2.0時代會給世界帶來甚麼，也許並不需要觀看中美關係，或俄烏戰場的變化。中東是否會走向更大規模的動亂，甚至是戰爭，將是判斷特朗普是「聖」還是「妖」的第一面照妖鏡。

 

 

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