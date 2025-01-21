特朗普為「美國世紀」劃上句號

周一（20日）舉行的美國總統特朗普就職典禮，是一場充滿矛盾與分裂的政治雜匯，甚至連天氣都產生了象徵意義 -- 當民主黨盤踞的加州被漫山野火蹂躪時，共和黨在大選中奪下的華府卻換上銀妝，被罕見的嚴寒席捲，以至於特朗普被迫放棄聲勢浩大的28萬人室外普天同慶，而與800名「小圈子賓客」躲進國會山莊的室內場館，見證他為美國歷史劃下分水嶺。

特朗普終結「美國世紀」，開啟MAGA時代（美聯社）



早在1941年3月，《時代》(Time)雜誌出版人魯斯(Henry Robinson Luce)為了打破美國的「孤立主義」，推動這個新興工業強國加入全球事務，而在其雜誌中提出了「美國世紀」這個口號。作為創辦了《時代》、《財富》、《生活》三大美國雜誌的傳媒大亨，魯斯的口號產生了巨大影響。在隨後的80年間，尤其是冷戰結束後，全世界都生活在「美國世紀」的影響之下。



特朗普欲重回300年前？



就在特朗普舉行就職典禮之際，《時代》雜誌再次把他搬上了封面，只見他坐在白宮辦公室，如秋風掃落葉般，把前任拜登留下的法案一古腦掃到地上。在他身後的窗外烏雲密布，預示著一場暴風雨即將到來。



特朗普領導的「讓美國再次偉大」(MAGA)運動，在去年11月的大選中獲得了美國公眾壓倒性的支持，標誌著魯斯提出的、面向世界的「美國世紀」告別巔峰，從此步入「美國優先」的中興時代。



有輿論認為，「美國優先」反映了特朗普重回「孤立主義」的懷舊情結。更為尖銳的意見則乾脆指出，特朗普希望把美國帶回300年前的殖民開拓時代，一如他現在宣稱要吞併格陵蘭、控制巴拿馬運河，並把加拿大收為第51州。

《時代》雜誌再次以特朗普為封面人物（互聯網）



上述舉動使得特朗普2.0時代更像是一次君主復辟 -- 加州的山火並沒有打消他登基的興致，因為那只是活該了佩洛西和她的州長侄兒紐森。特朗普大帝和重新戴上第一夫人后冠的梅拉尼婭抵達白宮後，雙雙以勝利者的姿態，欣賞了為他們安排的盛大煙花表演。



拜登：美國迎來寡頭政治



作為登基的即興環節，他們還各自拋出了以「特朗普」和「梅拉尼婭」命名的加密幣，瞬間激起市場上的一片歡騰。在投機者的熱炒情緒下，誰還記得白宮上一位主人的臨別演說？拜登於上周三（15日）發表他告別半世紀政治生涯演講時，警告美國正在走向寡頭政治。



諷刺的是，當他發出此一警語之時，美國公眾的腦海中固然會冒出馬斯克、特朗普的家族和子女們，但他們難道不會同樣聯想到拜登和佩洛西的子女、甚至是侄兒們？拜登不久前利用總統職權特赦了他的長子亨特，後者的加州豪華住所，此刻已被山火付之一炬。山火還正在摧毀民主黨州長紐森競選下屆總統選舉，挑戰特朗普的機會。

卡特國葬儀式，特朗普批評他讓出了巴拿馬運河控制權（美聯社）



美國「軟實力」的消亡



拜登的四年民主黨敗政，加速了「美國世紀」的崩塌，同時為MAGA焚風添加了乾柴，燃點了反建制的烈火。新登基者與「美國世紀」的上層人物勢如水火 -- 曾在總統任內締造《核不擴散條約》的前民主黨總統卡特不久前去世，特朗普在其國葬之際，不忘批評他讓出了巴拿馬運河的控制權。



「美國世紀」崩塌的另一個象徵性事件，是它的文化界代表人物大衛連治在上周三，已就是拜登發表告別演講的同天去世。在戰後出世的大衛連治，屬於把世界文化中心從歐洲轉移到美國的一代，曾批評特朗普破壞了美國的一切。特朗普對此耿耿於懷，反譏這位《藍色夜合花》與《迷離劫》的導演「在荷里活混不下去了」。



特朗普對美國政治、文化精英階層的不屑，也標誌了美國曾經傲視全球的「軟實力」正在消亡。美國前外交高級官員及哈佛學者奈伊(Joseph Nye)曾回憶，當他在上世紀九十年代提出美國「軟實力」這個概念時，連時任中國領導人都曾請教過他，如何建立這種實力。

大衛連治去世標誌美國軟實力終結（美聯社）

而在特朗普伉儷以勝利者姿態在白宮欣賞煙花表演之際，美國發生了一件前所未見的「軟實力」破防事件，數以百萬計美國「TIKTOK難民」，湧入了中國的小紅書，開啟了中美民間交流的新氣象。