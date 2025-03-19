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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 聚焦神州 國際評論

19/03/2025

特朗普製造險情，賴清德紅線危駕

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

 　　本欄上文指出，特朗普政府亞太政策的模糊與不確定性，導致中美兩國在西太平洋出現「紅線重疊」的危險狀況。話音未落，台島的賴清德即於上周四（13日），宣布將中國大陸列為「境外敵對勢力」，恢復類似於戒嚴時期的軍法審訊制。

 

　　賴清德之舉，等同將兩岸關係重新定義為「敵我矛盾」，無疑是1987年兩岸恢復交往以來最大的關係倒退。這說明，針對特朗普政府在涉華範圍釋出的鷹派訊號，賴清德不僅已收悉並做出了積極回應，更可能鋌而走險撕開中美紅線重疊的「敞口」(exposure)，透過將台海情勢升高，來引導特朗普的兩岸政策，走向對「台獨勢力」有利的分水嶺。

 

兩岸關係出現自1980年代以來最嚴重倒退；圖為台空軍演習。（美聯社）

 

 美台展示鷹派互動


　　賴清德敢於在中美兩國的紅線上危駕，有兩個重要但又相互矛盾的因素：一方面，特朗普上台後，任命有「反華急先鋒」之稱的鷹派人物魯比奧接掌國務院，給綠營帶來了新的膨脹空間；但另一方面，特朗普具有強烈的利益交易者(dealmaker)特質，眼見他對烏克蘭的無情背棄，又使得賴清德必須面對不可確定的未來，不知何時會淪為「特朗普交易」的棄子。

 

　　先看令「台獨勢力」膨脹的因素：魯比奧出任國務卿後，立即修改了國務院對兩岸政策的表述，剔除了「不支持台獨」字眼，又把「中華人民共和國」簡稱為「中國」，對兩岸釋出了一個危險訊號，即美方可能默許綠營推進「一中一台」。而事實上，賴清德上周的言論，可以被視為對魯比奧鷹派信息的積極回應。

 

　　在綠營人士眼中，美國新政府主導下的國際大氣候風起雲湧，也正在為其政治圖謀創造有利條件。就在賴清德發言次日，七國集團(G7)在外長會議聲明中，刪除了「支持一個中國」的字眼，顯然也是在向魯比奧的對華鷹派政策看齊，同時也使得島內綠營的險棋，與美國為首的G7之間產生了聯動關係。

 

　　此外，美國欲強行奪取巴拿馬運河港口；菲律賓前總統杜特爾特被捕，並押送到海牙國際法院；韓國總統尹錫悅在被關押52天後獲釋；美軍空襲也門胡塞武裝，白宮警告伊朗勿支援也門等事件，在短期內密集發生，也被綠營人士視為具有內在聯繫。他們的結論是，特朗普政府正在外交領域「硬起來」，包括開始推進所謂國際社會的「聯線抗中」，而台島作為抗中前沿，必將受到白宮的重視。

 

賴清德將中國大陸列為「外部敵對勢力」（美聯社）

 

「台獨工作者」難以安枕


　　但「台獨工作者們」又有難以安枕的一面：特朗普以商人思維治國，在「美國優先」的旗幟下，凡事都可以拿來做交易。尤其是在處理俄烏戰爭的問題上，特朗普為了實現停火，盡快從歐洲的戰爭泥潭中抽身，在白宮毫不留情羞辱到訪的烏克蘭總統澤連斯基。

 

　　猶記得在俄烏戰爭爆發後，綠營喊出「今日烏克蘭為明日台灣」，認定會在未來的台海事態中，像烏克蘭般獲得以美國為首的龐大外援。但特朗普在俄烏酣戰之際，卻拔除了對基輔的軍援，甚至中斷了情報分享。他對烏克蘭的冷血態度，狠狠敲打了島內「倚美謀獨」的幻想，導致「疑美論」再次抬頭。

 

　　特朗普上任後對華政策的曖昧與模糊性，無疑也會加劇綠營的焦慮。例如他在對華發起關稅戰時，又不時吹噓與中國領導人關係很好，稱中美合作可解決世界上所有問題，強調雙方均希望和睦相處。

 

　　此前美國媒體還放風稱，北京和華盛頓正在討論安排國家主席習近平6月訪美，與特朗普舉行「生日峰會」，一同慶生。特朗普周一（17日）也親口表示，習近平將在「不太遙遠的未來」到訪。

 

特朗普與國務卿魯比奧對台海發出混亂的訊號（美聯社）

 

 政策模糊刺激綠營冒險


　　賴清德在13日的發言，顯然也是要趕在中美首腦會晤之前，為綠營爭取主動。因此，賴清德是在既期盼獲得特朗普支持，又害怕淪為棄子的誠惶誠恐之下，走出上述險棋。

 

　　透過提高台海危險情勢，他既是在回應魯比奧的鷹派對華政策，又是在做一場火力偵察，判斷北京和華盛頓的反應，尤其是特朗普政府會否撐台的虛實；他同時也是在製造既定事實，企圖削弱中美透過元首對話，實現兩國「和睦相處」的可能。

 

　　這說明了特朗普政府在對華政策上釋放出的混亂、模糊和自相矛盾的訊號，可能刺激綠營冒險，造成難以預料的危險後果。從特朗普執政後的一系列外交政策來看，他雖有強烈的主觀意願，但卻低估了問題的錯綜複雜性。例如在俄烏停火問題上，普京和澤連斯基都沒有按照特朗普的主觀意願，盡快達成停火。

 

　　目前的台海局勢也因此出現「雙高」的危險，那就是一方面特朗普政府可能「高估」了對台海局勢的操盤能力，而另一方面就是島內「高估」了自身對特朗普政府的槓桿能力。台海局勢因此進入了一個高度不確定的時期，賴清德孤注一擲在台海的紅線上危險駕駛，一旦局勢失控，特朗普作為「美國優先」的交易者，會被「務實的台獨工作者」牽著鼻子走嗎？

 

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