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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

01/04/2025

全世界都不就著他，小特寶可要生氣了

#大國博弈 #政經范局 #國際評論 #特朗普 #格陵蘭 #俄羅斯 #加徵關稅 #俄烏戰爭 #國際動態
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　「爹哋，媽咪，我想要格陵蘭！」

　　「吓，小特寶，你才想要加拿大、烏克蘭、巴拿馬，還揍了也門，會不會想要的東西太多了？」

　　「哇，哇，我就要！我就要！不給我的話，我可要生氣了！！」

 

外交場上諸事不順，令特朗普生氣了（美聯社）


　　一般小孩子鬧到這，最多在地上轆幾個圈就沒事了，但像小特寶這種被父母寵壞的熊孩子，早把全世界當成了他的玩具屋，可得提防他要砸東西搞破壞了……

特朗普展露「暴力傾向」

　　本周日（30日），就在中國救援隊深夜抵達緬甸7.9級特大地震災區時，美國總統特朗普卻在接受NBC新聞台報道時，因為全世界未按其旨意行事，發起了小脾氣，警告要手撕俄羅斯，王炸伊朗，武力奪下格陵蘭。

　　他點名俄羅斯總統普京說：「我很生氣。如果我和俄羅斯無法就停止烏克蘭流血衝突達成協議，而且如果我認定是俄羅斯的錯，那我就會對所有來自俄羅斯的石油加徵二級關稅。」

　　特朗普還生怕全世界不知道他的關稅大棒有多厲害，威脅說：「這意味著，如果你從俄羅斯購買石油，你就不能在美國開展業務。所有俄羅斯石油都將被徵收25%的關稅 -- 所有的石油，關稅將在25%到50%之間。」

　　特朗普對伊朗也展露出「暴力傾向」，針對核協議他警告說：「如果他們不達成協議，就會捱炸，捱以前從未試過的王炸！」

　　特朗普上台兩個月以來，除了對以色列言聽計從以外，把該得罪的盟友都得罪了，但他的外交宏圖卻還停留在草稿階段。他對普京百般奉承，想不到人家根本不買帳。甚至是那個貌似軟柿子的哈梅內伊居然也突然硬起來，拒絕跟他直接談。小特寶處處碰釘子，氣得腦袋瓜一轉，就想搞「王炸」了。

 

特朗普以為可以把俄烏問題當成生意，圖為克里米亞俄裔居民對普京表達支持（美聯社）


欲美俄瓜分烏克蘭

　　但小特寶就不想一下，小朋友們為甚麼不跟他玩？不錯，俄烏戰場上正在流血，但他把止戰促停當成了一門生意，顯然是在不適當的地方做出不適當的行為。他對普京發出的訊息是：「我們把歐洲國家都趕出烏克蘭，就我們兩個來瓜分，你要土地，我要礦產，哦，對，還有能源，以前蘇聯建的核電站也歸我哦！」

　　小特寶還覺得自己很聰明，做了連串小動作：他先單方面放出風聲說，會和普京在沙特阿拉伯會面，妄想按他的美式快餐思維，把美俄峰會「生米煮成熟飯」；然後他不斷吹噓跟中國領導人的交情，宣稱雙方很快就會見面，從而離間中俄，給普京施壓，意味「你不跟我談，我就跟中國談。」

　　然後，他還回頭給歐洲打了一記耳光，要把格陵蘭搶到手。表面上，歐洲是被打腫了臉，但俄羅斯同時也收到了警號 -- 美國要來搶奪北極的航道和資源了。俄羅斯民族主義靈魂人物杜金就坦率地指出：「得北極得天下，美國為此染指加拿大、格陵蘭，這兒未來可能會爆發激烈的戰爭。」

普京：格陵蘭計劃早就存在

　　上周四（27日），普京想改變一下小特寶伸手就要的壞習慣，專程去了俄羅斯在極地的軍港城市摩爾曼斯克，視察了阿爾漢格爾斯克號核動力巡洋艦。他在對官兵的講話中表達了三個點。

　　針對戰爭形勢，他說：「當前局勢原則上很清楚，俄軍在整個戰鬥接觸線掌握戰略主動權，有理由相信我們必將徹底打敗烏軍。」

　　針對俄羅斯與美西方關係，他說：「烏克蘭及其西方幕後操縱者的行為不一致，一直試圖愚弄我們。但沒關係，我們已經習慣了，我希望我們不會因為對我們所謂的合作夥伴過度信任，而犯這樣的錯誤。」

　　針對北極地緣戰略，他說：「美國針對格陵蘭的嚴肅計劃早就存在，有著歷史根源。美國將系統性地繼續攫取自己在北極的地緣戰略、軍事政治與經濟利益。」

 

萬斯不請自來格陵蘭，向美軍發表講話（美聯社）


　　簡而言之，普京發出的訊息是，俄軍在烏克蘭戰場上掌握主動，而特朗普政府插手歐洲事務既不可信，且動機不純，俄羅斯沒有必要跟後者的節奏走。特朗普想和俄羅斯瓜分烏克蘭，還要分到北極利益的一杯羹，結果普京非但未中計，反而還得罪了一眾歐洲盟友。

　　上周五（28日），美國副總統萬斯在當地一片噓聲中強行訪問格陵蘭，而且還公開對格陵蘭的宗主國丹麥開罵，說：「你們沒有為格陵蘭人民做好工作，你們對格陵蘭人民的投資不足，你們對這片美麗而了不起的土地安全體系投入不足，這片土地上都是了不起的人。」

　　身為北約成員國的丹麥外交部長拉斯穆森隨即做出回應，敦促華盛頓停止發出敵對信息。他說：「我們不喜歡這種語氣，這不是你對親密盟友說話的方式。」剛在本月贏得大選的格陵蘭總理尼爾森也回敬萬斯說，格陵蘭是非賣品。

　　小特寶惱羞成怒，當著NBC記者對丹麥叫陣說，美國將百分百拿下格陵蘭島，不排除武力奪島。他說罷令歐洲各國朝野震驚 -- 天啦，要是特朗普的MAGA大軍對丹麥動武，根據北約條款，美軍可是有義務保護這個成員國的。如此一來，美國要想對丹麥動武，就得先從北約退群。

　　事情愈說愈複雜，小特寶一轉念，又想王炸伊朗，畢竟在那邊他有內塔尼亞胡這個同黨。怎料得，前陣子想痛揍也門，居然扯出了自己的豬隊友 -- 他的國安顧問沃爾茲，竟把記者當成自己友，拉入了國會團隊的群聊名單。而且炸伊朗，波斯灣石油運輸必受干擾，百分百刺激美國通脹抬頭。所以就算欺負這個軟柿子，也不能不計後果。

 

格陵蘭民眾舉行示威，強調不是售賣品（美聯社）


海格塞斯對中國喊打

　　剩下來就只有玩「中國概念」了……上周，特朗普一手提拔的MAGA衛兵、國防部長海格塞斯高姿態訪問菲律賓和日本。他在馬拉尼發表了對抗「共產中國」的講話，在東京他宣布駐日美軍升級至作戰司令部，並敦促日本自衛隊走上未來戰爭的前線，大有「今夜準備打仗」的勢頭，想跟誰打自然不言而喻。

　　也正是在海格塞斯喊打的時候，緬甸發生了特大地震，人家忙著救災呢，他可好，記掛著要打架。所以說呢，以小特寶為首的MAGA熊孩子們，是既不守規矩，又無止境的，全世界都要提防他們侵門踏戶來搞事。

　　對於那些膽子小的人來說，就算是裝也要裝得「硬淨」些，因為誰先腳軟，誰就會被熊孩子們按在地上，狠狠欺凌一番。

 

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