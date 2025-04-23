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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

23/04/2025

關稅戰逼入窮巷，特朗普即將發爛渣？

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　自從在本月初接過關稅戰，和拯救美國金融市場的艱鉅任務後，貝森特財長為了收拾總統特朗普和白宮貿易顧問納瓦羅，在4月2日向全宇宙發動史詩級關稅戰而留下的爛攤子，也算是使盡渾身解數，且出手凌厲。

 

特朗普4月2日發動的關稅戰陷入僵局（美聯社）


　　他試圖力挽狂瀾，扭轉白宮對盟友打擊面過大的錯誤策略，於是首先迫使白宮同意放棄納瓦羅的魯莽行動，暫緩對75個「相對聽話」國家的關稅脅迫，然後採取有序的、逐個擊破的行動。

 

貝森特的制約式訓練

 

　　作為前華爾街傳奇式對沖基金狙擊手，貝森特顯然深明在混亂的群體中重建秩序，最有效的方法就是對群體展開一場「條件反射式」或「制約式」的社會行為訓練（Conditioned Stimulus）。

 

　　他於是形同在白宮的外牆開了一個洞，呼籲聽話的人逐個鑽過去。誰肯先鑽，就會有獎勵；誰敢反抗，就會受到懲罰和制約。感到害怕的，或是本來就聽話的，當然就會搶先鑽了，怎料鑽過去了還要被上鍊，叫你蹲在一邊等候指令，時機到了就去咬那些還不肯鑽洞的。

 

　　話講得很粗暴，但究其本質就是如此。貝森特顯然善於管理人性的弱點，卻不知他是否意識到，對其他國家採取這種「社會性訓練」，會令國際政治的未來墮入暗黑，更令人難以相信，美國能夠憑此再次偉大。

 

　　當然，「海畔有逐臭之夫」，總有人願意喜氣洋洋鑽過去的，甚至怨恨自己沒有鑽的機會。就像特朗普所吹噓的：「人們排著隊來吻我的屁股」。而且一旦鑽了洞，自我認知就會發生改變，還很有可能痛恨那些不肯鑽的人，到時就會死心塌地去撕咬一番。

 

　　相對於言詞粗鄙的特朗普，及他的那些鄉巴佬草台班子們，貝森特可算得上是鶴立雞群的白面書生，而美國MAGA運動的危險也正在於，即使是他亦弄不懂一個基本道理——即使搞霸凌，你也要給受害者一條生路，逼得他們走投無路的話，反抗就成了唯一的選擇。

 

白宮挑選了日本當樣辦

 

　　為了順利完成「制約訓練」，白宮挑選了日本當樣辦，以為一來日本經濟體量相對還大，二來又是依附於美國的「軟柿子」，可以迅速打開缺口。特朗普為此還破格親自與到訪的日本經濟再生擔當相赤澤亮正談判，試圖以居高臨下的姿態，幫日本爭取更多「獎勵」。

 

貝森特在特朗普的草台班子中脫穎而出（美聯社）


　　怎料白宮開出的交換條件，卻是日本這個依賴出口的國家萬萬擔當不起的——特朗普要求，日本對美國的貿易逆差要「歸零」，這就等同於，不讓日本走一條活路。石破茂氣得在國會公開表示，特朗普這種以總統身份與日方大臣直接談判的行為聞所未聞。

 

　　他還旋即委託公明黨黨魁齊藤鐵夫，在周二（22日）訪華時，向中國國家主席習近平呈交親筆信，表明「東京正努力避免捲入中美貿易摩擦升級的紛爭之中」。言下之意，石破政府並不願聽從白宮指示，在關稅戰中協助美國打壓中國。

 

　　就在這個周二，貝森特終於間接承認，他的策略對中國不奏效。他在一場會議中公開表示，中美兩國關稅戰不可持續，預料形勢在短期內就會和緩。接下來，白宮發言人萊維特和特朗普總統本人，都發表了類似的緩和言論，引發了另一場「條件反射」，就是由華爾街到亞洲的投資者們，因為憧憬關稅戰告一段落而興奮入場。

 

黃金暴炒意味亂世

 

　　那麼，白宮對中國的施壓是要緩和了，還是緩兵之計？前者固然是理想的狀況，但實情卻更有可能是後者。造成特朗普「突然緩兵」的原因是多方面的，其中一個最為突出的因素，是他被迫接受美國在金融戰場上的底氣，或者說戰略縱深，其實沒有預想的那麼高。

 

　　過去一段時間，每當特朗普喊打之時，華爾街即陷入「黑色星期一」，出現「股匯債」三殺，唯獨黃金直上三竿。黃金作為自古以來的「傍身資產」，直線炒高即等於預示亂世到來。而這個「亂」字，看來卻最先嚇倒了華爾街。

 

　　尤其引發關注的是，美債陪隨著美股和美元同被拋售，說明這個以往被投資者視為「避風塘」和「定海神針」的工具，在這次風浪中完全沒有發揮作用，出現了行內人士所稱的「買家罷工」（Buyers' Strike）。

 

　　特朗普和他的MAGA親兵們可以「唔知死」，但以貝森特等人之頭腦清醒，顯然會預見到問題的嚴重性：美國已非產業大國，能否透過關稅戰令製造業再次偉大仍是未知之數，但特朗普繼續這麼胡鬧下去，美國連金融帝國的地位都可能被動搖了。

 

白宮欲首先拿日本開刀，引起石破內閣抵制。（資料圖片）

 

特朗普盤算緩兵之計

 

　　這就是貝森特與特朗普的區別。前者可能在接手處理爛攤子之初，就知道納瓦羅搞的這場關稅戰是胡鬧，他只是在為美國找最佳成果，甚至是善後及退場的台階。但特朗普卻具有既不會認錯，也不會認輸的特質。簡言之，就算貝森特提出中美應該緩一緩是認真和理智的，但特朗普卻更可能是在盤算著緩兵之計。

 

　　世人對特朗普的行事風格不應陌生，他在首個總統任期內的政策朝令夕改，既喜歡全盤掌控，在鬧出風波後又喜歡推卸責任、轉移矛盾。他炒掉了大部分內閣首長，並和包括副總統彭斯在內，沒有被炒的官員關係破裂。他鋌而走險的性格，還最終導致了2021年1月6日的國會山莊暴亂。

 

　　就看這一回，當關稅戰陷入僵局後，特朗普先是把責任推給了他身邊本來的大紅人納瓦羅，然後把整個拯救計劃交給了貝森特。特朗普其實也還幫了倒忙，在上周末因為利率問題狂轟聯儲局主席鮑威爾，又製造了一場「黑色星期一」。

 

　　現在貝森特說中美間要緩一緩，根據特朗普之「前科」，他願意甘心坐看貝森特指揮大局，還是找地方製造更大的險情？

 

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