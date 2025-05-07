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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

07/05/2025

克什米爾的膽小鬼遊戲

#大國博弈 #政經范局 #國際評論 #印度 #巴基斯坦 #克什米爾 #美國 #萬斯 #莫迪 #恐襲 #關稅戰 #軍事衝突 #核武 #中美關係
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

 　　美國副總統萬斯正成為一位帶有不祥與災難色彩的戲劇性人物——上月18至24日，他帶同印裔夫人和子女，展開了上任以來最為重要的外交之行，先後訪問了意大利和印度。他在梵蒂岡拜會了教宗方濟各，然後轉往新德里，游說莫迪總理盡快同意白宮的關稅談判條件，以便將貿易打壓的槍口一致指向中國。

 

　　接下來發生的事件眾所皆知，且無不震驚全球——教宗在萬斯離開後的半夜死於中風引發的昏迷和心臟病；當萬斯抵達新德里次日，印控克什米爾地區又遭遇了血腥恐襲，26名印度遊客及當地人被殺，引發了印度和巴基斯坦近年來最嚴重的軍事衝突。

 

美國副總統萬斯舉家訪問印度（美聯社）

 

　　萬斯在「讓美國再次偉大」(MAGA)的道路上雄心勃勃，無奈在外交舞台上入世甚淺。美國面對的國際形勢一直充滿突變，且不乏鬼斧神工的天仙局。已故美國共和黨前防長拉姆斯菲爾德對此詭異現象有精闢總結，他說：「據我們所知，有已知的已知，也有已知的未知，和未知的未知。」

 

　　不管是「已知的已知」，還是「未知的未知」，克什米爾的恐襲與萬斯的到訪「撞期」，應該在客觀上提醒了美國的政客和商界，在打壓中國的道路上沒有那麼多的一廂情願。印度坐在地緣及宗教衝突的火山口上，有可能維持安定的國內及周邊形勢，順利取代中國成為新的世界工廠嗎？

 

巴基斯坦：你打我撒？

 

　　在恐襲後不到一個小時，莫迪政府就把恐襲定性為巴基斯坦幕後操縱，在印巴邊境擺出大軍壓境之勢。巴基斯坦則點起烽火台，信息部長塔拉於上月29日對外宣稱，印軍在24至36小時內就會發動戰爭。巴基斯坦官員的戰爭預告，無異於給印度製造了一個《哪吒》劇中的「太乙真人難題」：「你打我撒？」

 

　　自從特朗普政府對中國發動史無前例的關稅打壓以來，印度民間彌漫一派既樂觀又失落的矛盾情緒。一方面，中美相爭似乎給印度崛起帶來了無窮的憧憬與機遇，但另一方面，印度同樣遭到白宮的關稅打壓，導致民間不時傳出針對莫迪的質問：「為甚麼印度不能似中國般強硬起來？」

 

　　莫迪政府在回應今次克什米爾恐襲的問題上，顯然也蘊含了這種矛盾的情緒——對巴基斯坦動武，固然可以彰顯印度不可觸犯的國家和民族意志，但戰爭同時也可能摧毀印度爭取國際投資、一舉超越中國的歷史機遇。

 

 印軍空襲後，巴國民眾上街示威。（美聯社）

 

　　莫迪政府在爭取外資的「軟」，和宗教民族情緒的「硬」之間陷入兩難，36小時又36小時都過去了。直至本周二（6日），他宣稱與英國達成自由貿易協定，並向特朗普政府承諾取消對美國貨品的關稅之後，印度軍隊才於周三（7日）凌晨，向克什米爾巴基斯坦控制區，以及巴基斯坦境內六個目標發動了空襲。

 

「膽小鬼遊戲」華而不實

 

　　印巴之間的「膽小鬼遊戲」(The Game of Chicken)一向華而不實，就像兩國邊防哨兵虛張聲勢的步操表演般，雙方看似迎頭相撞，但實際上並不在同一條步操道上。

 

巴基斯坦與印度的邊防哨兵隔著鐵欄步操（美聯社）

 

　　印巴兩國間的小規模軍事衝突其實並不鮮見，雙方控制戰爭擴大失控的能力也算駕輕就熟。這一回，莫迪政府想重演一場華而不實的「膽小鬼遊戲」。為此，他還一展高超的話術，聲稱已授權軍隊來決定如何回應克什米爾恐襲。

 

　　這番話在強硬措詞下，其實隱含了一個限定「熱戰溫度」的暗語——基於印度總理握有核武庫鎖匙的事實，莫迪表態不參與軍事決策，即等於現階段無意在對巴基斯坦的衝突中動用核武。

 

　　不料，莫迪的「膽小鬼遊戲」這回碰了大釘子——巴基斯坦周三（7日）公開宣稱，在境內擊落了五架印度戰機。這使得新德里陷入前所未有的兩難：採取進一步報復行動，將意味著戰爭可能陷入持久，甚至遭遇失敗，擾亂印度的投資環境；但若息事寧人，則莫迪肯定會被國內情緒高漲的民族主義者唾罵。

 

金玉之身投鼠忌器

 

　　早前萬斯的到訪，佐證印度已得到白宮青睞，貴為金玉之身，哪還能跟巴基斯坦意氣用事？破天荒頭一遭，莫迪政府在貫徹其「獨立自主」對外政策時，變得投鼠忌器了。

 

　　印度空襲巴基斯坦後，特朗普隨即表態稱，對印方的行動感到「遺憾」，希望盡快結束。白宮確實有理由對南亞局勢感到憂慮——印度是美國對華產業脫勾的重要跳板，例如蘋果就計劃在2027年前，將供應美國市場的手機生產線，完全搬到印度來。

 

　　如果印度和巴基斯坦兩個核子國家的軍事衝突升級，或陷入持久狀態，顯然不利於美國公司的順利搬遷，和印度金融市場的炒作，從而令美國重新圍堵中國的計劃失算，以致決堤。

 

 印度學校舉行防空演習，以防巴基斯坦反擊。（美聯社）

 

　　印度空軍對巴基斯坦清真寺的空襲，還打開了另一個足以令白宮感到害怕的缺口——巴基斯坦背後有強大的穆斯林國家支持。目前特朗普正試圖控制中東戰火，以避免油價上漲刺激國內通脹。特朗普同時還將於下周訪問中東，印巴衝突同樣可能令他的中東戰略節外生枝。

 

　　而莫迪政府在此次印巴衝突中的表現說明，印度和美國可能會建立一種「牽鼻子」關係——莫迪會在「獨立自主」的旗幟下，被克什米爾局勢及國內民族主義牽著鼻子走，而美國的印太戰略則會被印度牽著鼻子走，就算最終造就了印度的崛起，也不會成全美國的再次偉大。

 

立即去片: https://www.youtube.com/watch?v=dqLch63EU3Y

 

 

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