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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

04/06/2025

美防長獅城撥火，烏克蘭偷襲遠東

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　上周六（5月31日），美國防長赫格塞斯在獅城香格里拉安全對話上，就台海和南海局勢，做了一次高分貝的撥火演講。

 

　　他多次直接點名中國，挑撥地區矛盾，稱：「中國明顯且可信地準備動用武力改變印太地區勢力平衡。」、「中國構成的威脅真實存在，且可能迫在眉睫。」、「在南海，中國騷擾鄰國，而當中有許多國家今天都在場。」

 

　　赫格塞斯的話固然激勵了場內外「中國崩潰論」的信眾，認為是「歷任美國防長在香格里拉對話發表過最為強硬的演說」。單純以挑釁程度來說，此話確實客觀，但卻不能掩飾一個頗為危險的事實——從拉姆斯菲爾德數下來，赫格塞斯是水平最低的五角大樓首長，他演技有餘但心高手低。

 

赫格塞斯在香格里拉對話上劍指中國（美聯社）

 

美國史上最不夠格防長

 

　　赫格塞斯對所謂「印太安全」的認知水平如何，可參考今年1月14日，他出席參議院軍事委員會的防長提名聽證會。當時民主黨的泰國裔參議員達克沃斯要求他，至少說出一個東盟成員國名字時，他的回答是「我知道有韓國、日本和澳洲」。

 

　　若非共和黨在去年大選中奪下國會壓倒性優勢，赫格塞斯能否順利當上防長顯然會是一個大問號。赫格塞斯在提名聽證會上的「交白卷」表現，使得民主黨參議員怒轟他是「美國歷史上最不夠格的國防部長提名人」。美國網媒《赫芬頓郵報》也嘲笑他是地理白痴，直言「澳洲甚至都不在亞洲大陸上」。

 

　　簡言之，當赫格塞斯宣稱美國要前來保護亞洲，抵禦「中國威脅」之時，他並不清楚亞洲在世界地圖上的哪個位置，就更不要談亞洲的歷史了。今年3月29日，他赴硫磺島出席美日二戰陣亡者悼念儀式，以美國防長身份發言稱：「當年在硫磺島上，美日兩軍士兵展現出頑強勇氣和堅定信念。」

 

　　在此次香格里拉會議上，他將自己的老闆特朗普和新加坡已故建國總理李光耀相提並論，稱兩人都是強調國家利益和具有常識的「歷史性人物」，引來台下一陣嘩然。在地理位置上分不清東亞、東北亞、東南亞與大洋洲，在歷史上分不清二戰敵我陣營及亞洲擺脫西方殖民歷程的赫格塞斯，就這樣堂而皇之的扮演起亞洲守護者的角色。

 

　　但更為致命的問題是，作為一名深度參與軍事策劃工作的軍人，他同樣不合格。他把美軍攻襲也門胡塞武裝的作戰計劃，透過民用通訊平台告知家人。事件被媒體曝光後，赫格塞斯氣急敗壞稱是政治抹黑，暗示與家人的通訊對參與行動的美軍不構成威脅。

 

　　然而客觀事實是，美軍在也門的行動並不具有壓倒性的軍事優勢，其航母編隊時刻都在防範胡塞導彈的襲擊。胡塞發言人多次宣布美軍航母被擊中、無人機被擊落的消息，美軍三架F-18戰機也在各種離奇原因下墜海。對胡塞武裝尚且如此，美軍現在真要是在亞洲作戰，赫格塞斯的粗枝大葉將意味甚麼？

 

烏克蘭襲擊俄遠東戰略機場

 

　　想想台下那些聽他發言的各國軍事代表，如果真的按赫格塞斯要求，與美國建立某種台下交易，會有多少內容在社交平台上洩露出去？當然，赫格塞斯的高分貝演講，恐怕也只是為了挾持亞洲各國購買美國軍火，這也正是這位防長對亞洲安全構成的危險之處——他對亞洲一無所知，卻肆意在獅城施展了一場不計後果的撥火。

 

　　宣稱要保護亞洲的赫格塞斯，甚至還搞不清楚這個世界正在發生何種狀況。正當他在獅城撥火之時，執行代號「蛛網行動」的烏克蘭特工們，駕駛著滿載自殺式無人機的貨車，悄悄接近俄羅斯位於歐洲境內的，甚至是遠至西伯利亞的戰略軍事基地，並於周日（1日）發動了俄烏開戰3年來，最深入俄羅斯境內的遠程打擊。

 

衛星圖片顯示俄羅斯遠東戰略軍用機場被炸，多架戰略轟炸機被毀。（互聯網）

 

　　衛星情報顯示，俄軍在此輪襲擊中至少損失了13架大型軍機，包括8架可掛載核彈的圖-95戰略轟炸機。俄烏開戰3年多以來，俄羅斯一再警告如果北約直接出兵助烏克蘭，將不惜打響核戰，不料這回在俄烏新一輪停火談判即將在土耳其舉行之際，反倒是烏克蘭先襲擊了俄羅斯的核戰略部隊。

 

　　克里姆林宮陷入了沉默，白宮則強調事先不知情。烏克蘭的行動必然導致俄烏談判擱淺，普京必然反擊，白宮稱事先不知情也肯定不是撒謊，因為俄烏戰爭持續，並不符合特朗普政府拉攏俄羅斯、集中力量打擊中國的戰略利益。

 

　　聆聽赫格塞斯演講的亞洲各國軍事代表則有必要警惕，俄烏戰爭不斷擴大升級，伴隨著一些歐洲國家不斷叫囂北約進入亞洲，烏克蘭也已經轟炸遠東了。在「蛛網行動」中被重創的西伯利亞伊爾庫次克戰略軍用機場，實際上就位於蒙古項背之上。

 

烏克蘭用貨車運載無人機發動攻擊

 

　　俄烏戰爭是美國為首的西方，與俄羅斯在歐洲一端展開地緣鬥爭而引發。美國民主黨奧巴馬、拜登政府當初推動北約東擴，但戰爭爆發後又不敢直接下場「保護」烏克蘭，反而不惜以烏軍傷亡來消耗俄羅斯。待得共和黨特朗普政府上台，180度大轉彎，轉為向克里姆林宮示好，但此時戰爭已經失控，甚至是向核衝突的方向發展了。簡言之，美國勇於撥火，但不知如何收攤。

 

中國防長保持靜默

 

　　俄烏戰事擴大升級，美國還可順利調動軍事力量，在亞洲碰撞中國？與赫格塞斯形成鮮明對比的是，中國防長董軍今年沒有出席獅城的對話。輿論普遍認為，這是在中美關係緊繃的情況下，北京拒絕與華盛頓接觸。

 

　　這種意見忽視了一個要點，即香格里拉安全對話並非僅限於中美，還包括中國非常重視的東盟成員國，和來自其他地區的代表團。如果中國防長避會僅僅是出於關閉溝通渠道的話，他同時也放棄了在周邊安全問題上，向東道主、東盟等國家和組織反駁美方指控，及解釋中方立場的機會。

 

　　為甚麼北京會有此安排？較為明顯的原因，是香格里拉安全對話為西方話語主導，已不能公正反映中國等亞洲國家的合理地位，而中方其實並不缺乏與區內各國的溝通渠道。但更應該引起注意的是，基於香格里拉安全對話是一場具有「軍事專業」特徵的交流，就有必要從軍事角度來理解中國防長的「缺席」。

 

中國防長董軍沒有參加香格里拉對話（美聯社）

 

　　按照香格里拉對話的慣例，中、美兩國防長如赴會的話，都會安排專場演講，並回答現場代表的問題。董軍的缺席，在會場上代表著中國選擇了「沉默是金」，但在軍事術語上更意味著中國軍隊已處「保持靜默」狀態，不作任何對外發言以免暴露自身軍事部署。

 

　　這是特朗普政府上台後，在政治、經濟及軍事上，對中國採取一系列高風險動作的結果。問題在於，不知道中國的「保持靜默」，會否引起亞洲區內國家警惕，做出正確選擇，避免重蹈歐洲捲入俄烏戰爭的覆轍？更不知赫格塞斯會否意識到，他對中國做出的軍事冒險行為，隨時會觸響戰鼓，加速美國喪失對西太平洋第一島鏈的控制權？

 

立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=YallGcplCek

 

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