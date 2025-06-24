大中東計劃進入終章，最後一枚釘子將被拔除？

美國特朗普政府直接對伊朗核設施發動空襲後，旋即宣布以色列、伊朗同意分階段停火，為更持久的和平協議鋪路。至此，特朗普口中的「12日戰爭」似要告一段落了。

從牌面上看，這場衝突是以色列內塔尼亞胡政府主動發起，但遭遇了伊朗出乎意料的「導彈雨」還擊。以色列「鐵穹」防空系統不負重荷，特拉維夫、海法等戰略城市紛紛陷入火海，最終迫使特朗普拍板美軍親自上陣，透過B2隱形戰略轟炸機空襲伊朗三大核設施，總算是為以色列壓住了陣腳。

美國B2轟炸機空襲伊朗核設施（設計圖片）



一場惡戰下來，以色列向伊朗展示了精確斬首、空中破防，重創伊朗的殺傷力；美國展示了B2集群出擊，阻止伊朗核計劃的戰略威懾力；伊朗則展示了高超音速導彈的反擊能力，以及能屈能伸、隨時願意談判的「韌性」。目前，以色列「鐵穹」系統彈藥已被大量消耗，美軍在中東也還沒有完成大規模集結，其實也不具備全面打擊伊朗的條件。因此，美以和伊朗暫時形成了對峙，這將帶給伊朗寶貴的喘息機會。

德黑蘭戰略安全不靠中俄

但是，德黑蘭在這場戰爭中的某些表現，再次引起了輿論的批評與嘲諷：她被以色列情報網滲透，清楚掌握其政治領袖、軍事指揮官及核子專家行蹤，導致在斬首行動中損失慘重；她的防空系統如同虛設，以色列的各類戰機出入如無人之境，完全掌握其制空權。

尤其是俄羅斯總統普京被問及會否援助伊朗時，冷冷地回應說：「我們曾提出和伊朗合作開發防空系統，但被他們拒絕了。」因此有意見認為，伊朗落得今天的危局，是沒有及時向俄羅斯，甚至是中國靠攏的結果。這種觀點忽略了兩個事實：一是中俄目前都沒有向中東投射軍事力量的實力或戰略意向。

伊朗導彈重創以色列（美聯社）



俄羅斯自身困於俄烏戰場，去年並未能成功守護其在中東的最主要盟友：敘利亞阿薩德政權。而中國軍事實力目前主要投射在西太平洋地區，沒有在波斯灣亮劍的戰略意圖。雖然從客觀來說，如果沒有中國在西太的軍事牽制作用，以及中俄潛在對伊朗的軍事技術支援，德黑蘭此次承受的軍事打擊力度，恐怕也會更大。

第二個被忽略的事實，是根據德黑蘭的戰略安全判斷，能保障其國家安全的定海神針，並不是來自中俄的外援，而是發展核技術。這種思維是有歷史根源的：進入21世紀以來，被美國及北約軍事摧毀的國家，如伊拉克、利比亞、敘利亞，都沒有掌握核技術，但成功研發出核彈的朝鮮卻保住了政權。

因此，伊朗近年的安全戰略其實只有一個，就是不計一切代價，為其濃縮鈾計劃爭取時間。而以色列內塔尼亞胡則反過來也不計一切代價，試圖摧毀伊朗的核子設施，以確保以色列對伊朗具有壓倒性的核戰略優勢。伊朗因此在外交領域上，不斷爭取歐洲，甚至是美國國內較為鴿派力量的支持。

德黑蘭的微妙外交處境

這就使得伊朗的對外政策處於一種微妙的處境，她有時看起來更親美歐。此外，基於聯合國安理會五常均不主張核子擴散，如果伊朗堅持開發核武，就必然對其主要的戰略夥伴留一根筋。舉個例子說，如果伊朗採用俄羅斯的防空系統，她必然要將這些系統部署在核子設施周邊，從而要承擔在關鍵時刻位置外洩的風險。

以色列「鐵穹」被伊朗導彈穿透（美聯社）

而在此次戰事中，伊朗雖然軍事及核子科學家被殺了一大批，但美以軍事及情報機構似乎並未能準確掌握伊朗核材料，包括濃縮鈾的下落，以及空襲行動的切實效果。接下來伊朗必須小心翼翼處理其核計劃，最為可能的策略是先達到核武級濃縮鈾的臨界點，一旦在未來遭到美以大規模軍事攻擊，就正式宣布擁有核彈。



如果伊朗擁有了核彈，配備其高超音速中程導彈，將對以色列構成致命威懾，但同時也會改變整個中東的核戰略平衡，這會給其在金磚和上合組織的夥伴國家帶來棘手的外交難題。因此以目前情況看，在伊朗核問題上，美國形成威懾，中俄保持距離，以伊達成停火，似乎是最現實的臨時解決方案。

內塔尼亞胡和特朗普真的會停手嗎？

但這也還不足概括整個事件的嚴重性，因為有一個關鍵問題有待回答，那就是即使伊朗同意暫停核計劃，內塔尼亞胡和特朗普真的會收手嗎？

特朗普宣布對伊朗空襲取得成功（美聯社）

特朗普在拍板空襲伊朗前，一度稱給予對方兩周時間談判，但瞬間又決定出兵，表面上看起來行事「飄忽」，但剔除他的「瘋狂」和「失信」，卻會發現對伊朗的打擊行動，符合他兩任總統期間的一致鷹派立場。例如他在首次出任總統之初，就取締了奧巴馬政府的伊朗核協議。事實上，特朗普是近年來最為配合內塔尼亞胡中東政策的美國總統。

這就不得不令人擔憂中東上空的更大面積政治陰霾：美以兩國的最終目的不是解決核問題，而是以此為戰機，完成新保守主義者提出的、內塔尼亞胡推動的、由共和黨小布殊政府開始實施的所謂「大中東計劃」。而自敘利亞阿薩德政權在去年底倒台後，伊朗成了這個計劃的最後一枚眼中釘。



因此，特朗普行事雖然「飄忽」，但實際上卻符合共和黨過去四分之一個世紀於中東政策所定的長期目標。而「大中東計劃」劍之所指，顯然也不止於推翻中東的「敵對國家」。以下是曾在特朗普首個總統任期，出任國家安全事務助理的佛林中將(Michael Flynn)，對美以對伊朗空襲行動的一段「公開告白」：

「美以聯合作戰的目的就是為了推翻伊朗政府。不管在伊朗的戰後廢墟上冒出哪個政府，只要美國與之建立積極正面的關係，就是美國的勝利，尤其是在打擊中國的問題上，因為這將削弱中國。」