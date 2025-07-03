貿易談判喪權辱國，越南一夜回到解放前

美國總統特朗普周三（2日）單方面宣布，美國和越南已達成關稅和貿易協議。在中美激烈博弈之下，輿論自然集中於討論協議對中國的影響。然而，基於這份協議是由美越雙邊簽署的事實，有必要先評估一下對越南的影響。而結論就是，越南簽了一份「喪權辱國」的協議，其性質之嚴重，形同為國家前途按下了自毀鍵。

越南軍人今年慶祝越戰結束50周年（美聯社）

簡單而言，從經濟角度來說，越南是一個發展中國家，美國是全球單極強權國家，居然簽下一紙條約，越南向美國出口貨物要繳20%關稅，美國進口越南反倒門戶大開，實行零關稅。更重要的是，這一紙條約不僅僅會重創越南的經濟前景，從政治角度來說，越南的國際地位一夜之間「回到解放前」。

越南外匯儲備僅872億美元

不平等貿易協議將令越南經濟承受重壓（美聯社）

如果越南向美國出口要交稅，美國貨進入越南反而如入無掩雞籠，基於兩國間經濟實力的嚴重懸殊，越南將難以承受貿易收支的「再平衡」。其中一個重要的問題，就是越南央行將被迫貶值本幣，以提振出口競爭力。去年越南盾已貶值5%，外匯儲備僅有872億美元，可謂在匯率上弱不禁風。即使如此，越南也仍需要看美國眼色，以防被列為匯率操縱國。

對於越南來說，危險還不止於此。隨著美國貨品的競爭力上升，上至汽車，下至球鞋、牛扒，必然吸引更多越南富賈和中產，甚至市井小民購買。這就意味著越南在出口創匯能力受到削弱的同時，又會花費更多外匯來購買美國貨。這就導致越南未來可用於穩定金融，甚至是用於發展產業技術的外匯存底被進一步壓縮。

外匯流失並非單純的貿易收支平衡問題。近數十年來，東南亞國家因為這個問題而造成的經濟危機，甚至政治災難比比皆是。遠的來說，它催生了柬埔寨的紅色高棉革命；近的來說，它引發了1998年的亞洲金融危機。自從亞洲金融危機以來，東南亞國家紛紛儲備大量外匯以防不測，如果各國跟從越南簽署這種倒行逆施的貿協，這條防線在將來恐面臨破防的可能。

特朗普對越南毫不留情

中越兩國陸路交通緊密（美聯社）

從政治上來說，這一紙喪權辱國條約的簽署，也將損害越共的統治威信。越共當年在胡志明領導下，在反殖民鬥爭中，先後和法國、美國血戰了30年，以無數的生命代價換取到民族獨立。然而這一紙條約卻等同於說，今天越南的經濟命脈、民族尊嚴都仍然握在美國手中，甚至是被播撒了百草不生的劇毒橙劑之後，仍要回購美國農產品。

美越之間的不平等貿易條約，反過來也清楚勾勒出特朗普政府的對外政策本質：美國是一個曾在越南推動戰爭20載、對越南實施大規模地毯式轟炸的國家。雖然美國近幾屆總統都不斷強調要推動美越關係重修於好，但從此次特朗普在政治、經濟上對越南的嚴厲打壓來看，美方並沒有手下留情。

越南簽署自我毀滅條約

特朗普政府脅迫小國簽署不平等條約（美聯社）

因此，美國對越南的脅迫性貿易協議，顯然會在越南國內引起強烈不滿。有了這一認知基礎，才能準確而理性地討論該協議對中國的影響。總的原則是，特朗普政府對外的壓榨行為，縱使逼得小國被迫就範，也把自己塑造成了「暴秦」的現世版。於是，誰在製造毀滅，誰令弱小得以殘存，就成了中美博弈的分水嶺。

在此基礎上，才能談所謂的第三方經越南轉口至美國的40%關稅。現在就計算這個稅收比例對中國轉口貨物構成何種影響，其實為時過早，因為中美間的貿易和關稅談判尚未達成結果，不排除未來中國對美出口貨品的關稅率，也有下調的可能。

越南面對的災難性結局也正在於此：越南的所謂工業生產，例如其70%的電子零件依賴中國進口，她其實只是進行組裝，再轉銷至美國，同時獲取中國產業鏈的下游技術。如果越南敢於，或被迫協助美國來斬斷中國產業鏈結，她首先會冒失去中國產業鏈支持之險，同時又肯定得不到美國的技術填補。

正因為如此，越南在簽署這一紙協議後，反而更需要得到中國在其合作領域的「諒解」，才能避免其經濟生命線瞬間斷裂。美越不平等條約也應該給中國帶來警訊：世界上也許並沒有其他國家像中國，能夠在與美方的激烈博弈中聳立不倒。

不僅是越南等東盟國家需要看美國眼色，避免招惹制裁，就連目前與白宮互不相讓的日本石破茂政府，在本月28日參議院選舉塵埃落定後，也有可能軟化態度。至於馮德萊恩主政下的歐盟，更不應該抱有幻想。中國需要對關稅及貿易戰的最嚴峻狀況有所預判，但同時亦應認識到，沒有哪個國家甘願像越南這般，簽署一紙自我毀滅的條約。

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