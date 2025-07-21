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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

21/07/2025

放飛米價「修成正果」，日本自民黨痛失參院

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　石破茂領導的日本自民黨，在周日（20日）舉行的參議院選舉中遭遇了滑鐵盧，與執政盟友公明黨加起來，也未能保住125席過半數票。

 

　　石破政府在迎戰今夏參院選舉的過程中，遭遇了兩大挑戰：一是美國單方面發起關稅戰，對日本開出了25%的稅率，對其出口導向經濟，例如汽車業，構成關乎生死存亡的打擊；二是國內物價上漲，尤其是米價失控引發民怨沸騰。

 

日本首相石破茂（前右二）為自民黨參院選舉拉票（美聯社）

 

　　關稅問題雖然動搖日本經濟，但卻並不是導致自民黨敗北的關鍵因素，因為它是由特朗普政府單方面挑起，日本算是「無端受害」的一方。且上台不久的石破政府也算強硬，直至參院選舉一刻亦未向白宮示弱。

 

自民黨不惜犧牲基層民生

 

　　通脹問題，尤其是米價的飛漲，才是真正反映了自民黨為操弄經濟數據，而不惜犧牲基層民生的特性，最終在選民怨聲載道下被唾棄。那麼，米價為何反映了自民黨操弄經濟數據？該黨究竟暗藏了甚麼小算盤？

 

　　從時序上看，日本米價上漲的導火線，是2022年初俄烏戰爭全面爆發：一方面日本加入對俄制裁，導致能源與化肥入口成本大增；另一方面，由於當時日本仍沿襲安倍經濟學的「超寬鬆貨幣政策」，導致了日圓的積弱，令大量依賴能源、生產原料入口的日本農業，及相關加工業和批發零售業成本百上加斤。

 

　　然而在此後3年間，自民黨首相歷經岸田文雄至石破茂，遲遲都未有對米價上漲作出反應，似乎這是一個因為存在各種複雜因素而「無解」的問題。米價就這般自由放飛，直至5月底連連突破歷史新高。超市5公斤大米均價此時飆至4285日圓（約230港元），達到了去年同期的兩倍。

 

小泉進次郎未能扭轉敗局

 

　　自民黨大佬們終於開始擔憂，民怨沸騰會打擊參院選情，才慌忙採取措施，要壓抑米價了。哪怕到了這個時候，石破內閣中有些官員仍顯得不緊不慢，例如本來應該負責解決米荒的農產大臣江藤拓，居然公開表示：「我從沒買過米，家裏都是別人送的。」又指「家中的米多得可以拿出去賣」。

 

　　江藤拓這副「事不關己」的嘴臉，猶如給捱貴米的民眾火上淋油，導致他匆匆下台謝罪，改換上前首相小泉純一郎的二公子——自民黨80後少壯派議員小泉進次郎披掛上陣，接過農相職務，擔起解決米荒的重任。自民黨當時還憧憬，進次郎一旦成功抑壓米價，就可以扭轉參院選舉的劣勢。

 

大米與日本民生息息相關；圖為當地一家清酒廠。（美聯社）

 

　　小泉進次郎接過處理米荒的燙手山芋後，立即向市場投放儲備米，各地超市門口隨即排起千人長龍，甚至通宵等候發售。然而，自民黨大佬們和進次郎最終都失算了。米價雖然回落，但並未能挽回該黨參院選舉的敗局，說明選民這回並不買帳。

 

　　說起來也是，日本作為亞洲唯一G7國家，擁有世界一流的農業、貿易和運輸業，在足足3年間，米價非但一直壓不下去，到最後連基本供應都成問題了，怎不令人感到奇哉怪也？小泉進次郎走馬上任後，一個開倉放糧的決定就為米價降了溫，不正說明壓抑米價並非不可為，而是自民黨政府不作為。

 

「米價」與「加息」瓜田李下

 

　　關鍵問題在於，自民黨政府為何不作為？其實，在當局仍由米價放飛之時，日本還同步上演了另一件大事，就是前首相岸田文雄在任內啟動了日本利率的正常化進程。石破茂去年10月上任後，更全盤接過了岸田的金融政策，矢言盡一切努力，為央行加息闖關。

 

　　說到這，米價與加息已隱隱約約，有了一層瓜田李下的關係。雖然直指自民黨政府「故意」透過米價來推高通脹，難免有些牽強，但客觀事實就是，米價推高通脹，為日本央行加息提供了理由。根據上周五（18日）公布的官方數據，日本6月食品通脹大增7.2%，米價上漲就是主要的「動力來源」。

 

　　再說，米價與加息之間的互動關係藏得再深，也終究會露出尾巴——本月8日，日本央行新任委員小枝淳子率先「打開了天窗」。她在上任後首次接受傳媒採訪時說：「我正在密切關注大米這種主食，對基礎通脹的潛在第二輪影響，大米和食品相關商品的通脹高於預期。」

 

日本央行認為米價推高國民通脹預期；圖為行長植田和男。（美聯社）

 

日本民間「自願」接受加息

 

　　小枝淳子今年3月才加入日本央行，是支持加息政策的新力軍。她也是首個挑明米價對日本央行政策走向影響的委員——她的算盤不僅僅是當前的CPI通脹數據，而是更具「政治色彩」的通脹預期。

 

　　事實證明，小枝淳子是代表央行對外放風。在她發言後一周，日本央行就發布了季度調查報告，指出85%日本家庭預計未來一年物價將上漲。因此，日本央行有意在本月30日至31日的貨幣政策會議上，上調當前財年的通脹預期，反映出「大米和更廣泛食品價格的持續上漲」。

 

　　報告還特別指出兩點：一是近期通脹數據相當強勁，特別是由於大米價格上漲，推高了其他價格，如外出就餐的價格，通脹速度超出了央行的預期；二是「隨著企業繼續通過漲價來轉嫁原材料成本，曾面對長期通縮的日本民眾，對未來價格走勢的看法正在發生變化」。

 

　　上述兩點解釋了為何營造「通脹預期」，是件具有政治色彩的工作：當年安倍推出超寬鬆利率政策，是「打劫」國民，尤其是退休人士的銀行存款，但他畫了一幅美圖——只要日企挾現金流擴張海外，日本就有可能再創昭和經濟奇蹟。

 

　　安倍經濟下線，自民黨政府重回利率正常化，意味著再創昭和經濟奇蹟的口號破產。而岸田及石破兩位首相，在重推央行加息的時候，均未能像安倍般，為國民畫出一張可供望梅止渴的藍圖。結果，民間的米荒之苦，居然成了推動通脹預期的主要動力。

 

　　轉換成較為淺白的說辭就是，無論是首相還是央行行長，現在拿揑的都是民生之苦。隨著米價一天天漲起來，民間終究會長嘆一聲：「我們買你怕，立即加息吧！」

 

　　只不過，日本選民也不是傻瓜。當年安倍好歹還肯給國民描述一幅人人有份的美麗新世界，現在自民黨已淪落到巧婦難為無米之炊，隨即就在政治選舉中遭受國民冷臉了。

 

立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=69jjfNbownE

 

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