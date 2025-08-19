  • 報價
世事政情
政經范局
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

19/08/2025

特朗普的玩具和普京的牌

#大國博弈 #政經范局 #國際評論 #特朗普 #普京 #阿拉斯加 #B-2 #軍事 #俄烏戰爭 #烏克蘭 #中國
  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　當俄羅斯總統普京在東道主美國總統特朗普的陪同下，於上周五（15日）踏上阿拉斯加的紅地毯時，一架B-2隱形戰略轟炸機和四架F35隱形戰機組成編隊呼嘯而來，從他們的頭頂掠過。

 

　　普京故作平靜，只是稍微抬了一下頭，就想繼續走他的紅地毯。但特朗普卻特意停下來昂首望天，還特意鼓起掌來，似是提醒他這位「來自莫斯科的老友」：「你看我的玩具厲害不厲害？」

 

美俄元首在阿拉斯加召開峰會（美聯社）

 

B-2在伊朗留下洞穴

 

　　就在不久前，特朗普下令出動七架B-2，集群空襲了伊朗的核設施。B-2投下的鑽地彈，在伊朗福爾多(Fordo)核子地堡的大門外炸出了數個大洞，結果被一些軍事專家們嘲笑美軍欠缺準繩，奈何不了伊朗。問題是，假設未來B-2再次出動，順著這幾個大洞投射一批鑽地彈，會是甚麼後果？

  

　　德黑蘭局勢近年風雨飄搖，與俄烏戰爭不無關係。俄羅斯民族主義者們預期3天就能打完的「對烏克蘭特別軍事行動」，一拖就是3年。俄羅斯直接捲入了一場代理人戰爭，而對手烏克蘭的背後，有整個美歐軍工體系的支持。面對曠日持久的消耗戰，俄羅斯被迫採取戰略收縮。

 

　　俄羅斯在中東最忠實的盟友——敘利亞阿薩德政權在去年崩潰。由於俄羅斯空軍全力投入烏克蘭戰場，而瓦格納僱傭軍也在戰鬥中消耗殆盡，普京只能接受阿薩德家族逃亡的事實。

 

　　以色列總理內塔尼亞胡亦看準了俄羅斯的弱點，在美國軍事技術支持下，以軍先是剪除了伊朗支持的加沙哈馬斯武裝，和黎巴嫩真主黨武裝，爾後又趁敘利亞阿薩德政權倒台，一舉越過戈蘭高地，逐步控制敘國南部地區。作為金磚成員國的伊朗，現在隨時都可能遭受新的軍事打擊。

 

普京不可能擁有美國玩具

 

　　從普京頭頂上掠過的B-2編隊，無疑是在提醒他上述殘酷的事實——俄烏戰事已經削弱了俄羅斯的全球投射實力，導致其地緣利益萎縮。但更為令普京尷尬的事實是，特朗普的B-2「玩具」，早在1980年代開始研發，1997年服役，已經被白宮的主人們玩了快30年。

 

美軍B-2轟炸機編隊掠過美俄元首頭頂（互聯網）

 

　　克里姆林宮的主人不僅在此期間只能遠觀這些美國「玩具」，而且在可見的未來，也不可能擁有它們。事實上，最近還有消息指，俄羅斯海軍打算放棄維修其唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫號」。

 

　　如果普京往B-2編隊上方，更為接近外太空的方向仰視，他的焦慮恐怕還會直線上升。因為在現在到未來的戰爭中，無論是引導無人機作戰，還是偵測敵方動向，都少不了龐大的衛星陣容。俄羅斯雖然被視為戰鬥民族，但缺乏海、陸、空、天立體作戰體系，將來就可能在潛在的地緣衝突中，淪為待宰的羔羊。

 

　　就在最近，巴基斯坦空軍駕駛中國殲10C戰機，擊敗了配備法國陣風和俄製蘇30戰機的印度空軍。伊朗也在遭受以色列及美軍空襲後，迅速採用了中國的北斗系統來加強空天反制能力。而就在阿拉斯加峰會兩周後，普京將踏上中國，獲邀登上天安門城樓，檢閱中國最尖端的作戰部隊方陣。

 

　　很難理解，普京會容許特朗普安排B-2編隊，從他的頭頂上掠過。按照外交慣例，美俄雙方必然會就峰會的安排事先進行溝通，但阿拉斯加峰會卻有可能出現「意外」：一來安排峰會的時間緊迫，二來特朗普與他的內閣班子與眾不同，行事「以我為主」，可能不按外交慣例行事。

 

俄羅斯在烏克蘭戰場陷入消耗戰（資料圖片）

 

俄羅斯需重建生存支點

 

　　如此一來，特朗普在阿拉斯加峰會上的「玩具騷」，可就損人不利己地為美俄關係「倒了把米」——普京在登上權力巔峰的道路上，從來沒有擁有過白宮主人們手中的奢侈「玩具」，但他善於在傳統的牌局中運籌帷幄。如果特朗普自詡為交易高手的話，普京在蘇聯瓦解後的破碎牌局上，找尋新的遊戲秩序，則是其政治生涯中最為悲壯的一幕。

 

　　那些左右普京民意支持度的俄羅斯民族主義者們，在阿拉斯加峰會的新聞直播中，目擊了B-2掠過普京頭頂的一幕，現在必然會等待北京9.3大閱兵這一刻的到來。在天安門城樓上，普京將獲得真正的禮遇，中國既是俄羅斯最大的能源出口市場，也有俄羅斯需要的工業技術產業鏈，就看普京怎麼在中美間出牌。

 

　　收復克里米亞半島本該是普京政治生涯的收官之作，然而這場衝突如同捅了歐洲的馬蜂窩，導致戰爭一路擴大升級。對於普京來說，這場戰爭如有閃失，也將令他在俄羅斯歷史上的地位改寫。因此，在經過3年苦戰之後，普京現在不得不承認克里米亞問題將是俄羅斯和歐洲之間無法化解的地緣矛盾，需要取得整個烏東來為克里米亞提供安全緩衝。

 

　　而普京顯然清楚知道，特朗普刻意炫耀的「玩具」，表面上是美俄實力懸殊的赤裸展示，實質上則是美國在冷戰勝利後遺留的餘威。作為一名久經沙場的牌手，他需要在衰落的美歐、崛起的全球南方，和擁有高端科技、工業技術的東方產業鏈大國之間，重建俄羅斯的生存支撐點。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

