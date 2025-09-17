美日南北夾擊，台海陷暴風眼

在美國聯儲局重回降息周期的這段時間，全球各地發生了一連串導致社會動盪，甚至是引發軍事衝突的重大事件。



在拉美，特朗普政府突然向委內瑞拉外海大舉派兵，以掃毒名義兩度攻擊該國船隻；在中東，以色列史無前例空襲了卡塔爾，並進攻加沙城，令地區衝突呈現擴大趨勢；在東南亞和南亞，印尼和尼泊爾相繼發生以「Z世代」為主題的大規模反政府示威，全球南方輿論普遍認為具有顏色革命特徵。

美日軍事集團在中國海岸線南北兩端舉行連場軍演（互聯網）



即使在歐洲，右翼政治團體亦組織了近年規模最大的反移民示威，與大西洋彼岸的特朗普政府隔海呼應。中國在金磚和上合等全球南方組織扮演領導者地位，國家主席習近平在天津上合峰會更提出了「全球治理」倡議，因此對於全球各地的連場動亂再難置之事外。更何況，這些事件對中國也存在各種潛在的不利影響。



例如，特朗普政府最近突然以打擊毒品為由，派出龐大艦隊至委內瑞拉外海，並兩度攻擊委國船隻，稱之為「運毒船」。假如特朗普下一步全面封鎖委國海上運輸，就會波及到該國的石油出口，而中國正是委內瑞拉的最大石油出口國。同理，目前美國積極支持以色列攻擊加沙城，如果下階段再次聯手出兵伊朗，將同樣威脅到中國的石油供應。



ATI顛覆「一個中國」共識



不過上述事件再危險，都及不上一個問題更值得警惕，那就是台海形勢的急劇變化 - 美國在台協會(AIT)上周五（12日）語出驚人，拋出了中美建交以來聞所未聞的一段表態，稱「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」等二戰文件，並沒有決定中國台灣地區的「最終政治定位」。

韓國民眾反對美日韓舉行軍演（美聯社）



由「反華急先鋒」魯比奧主理的美國國務院，立即為此背書，稱：「AIT已準確傳遞訊息」。換言之，AIT的表述得到了特朗普政府的認准，絕不是一時口誤，而這番言論已經改寫了中美間在「一個中國」表述上的共識，從而顛覆了兩國間交往的最重要基石。



伴隨著AIT對台表述的「突變」，美日軍事集團過去一周拉動韓國和菲律賓，沿中國海岸線由南至北，啟動了三場大規模軍演，和一場核戰兵棋推演，包括：一、9月11日在日本九州與沖繩舉行的，歷來最大規模的美日「堅毅之龍」聯合軍演；二、同日啟動的美日菲聯合海空軍演；以及在15日啟動的美日韓「自由之刃-25」軍演；四、美韓還同場舉行了模擬反制朝鮮核攻擊的「釘錘」兵棋推演。



如果將上述演習串連起來看，分明是預設西太平洋某個區域爆發軍事衝突，駐九州及沖繩的美軍，聯同日本自衛隊首先加強對日本本土及離島的防衛，同時與菲律賓在南海實施海空警戒，甚至採取某種程度的封鎖行動。隨後，美日韓又在朝鮮半島採取聯合行動，預演與朝鮮爆發核衝突。



在這些演習中有一個被小心翼翼避開的區域，就是台海。從美日軍事集團的推演圖來看，台海更像是東亞戰雲之中的「暴風眼」，在短暫的平靜中不斷積蓄動能。綜合美方最新動向，一方面試圖在法理上推翻中美間就台海問題達成的基礎共識；一方面在軍事上對台海形成南北挾持的威懾勢態，皆預示特朗普政府仍有意在台海上空，製造一場摧毀力空前的風暴。





9.3閱兵展示解放軍先進戰鬥力（美聯社）



特朗普扮和平使者欺敵



雖然特朗普政府上台後絞盡腦汁想辦法從俄烏戰爭中抽身，使他乍看起來戴上和平使者的「光環」，但事實上，特朗普本人及其主要外交戰略掌門人魯比奧，在中東堅定支持以色列軍事行動，在拉美醞釀武力推翻委內瑞拉政府，說明白宮的決策者們在本質上是好戰的。



有一種樂觀意見認為，由於美國國力下滑，則最終會在西太平洋與中國展開合作，實現太平洋容得下中美兩國的理想。這固然是良好的預期，但並不能因此低估特朗普班子的好戰本質。其展示出來的和平光環，對諾貝爾和平獎的高調追求，或許只是一種欺敵行為，以掩飾其把軍事力量的主要矛頭轉向亞洲，尤其是中國。



但是，美國執意在中國的核心利益問題上製造對抗，甚至是衝突，卻反可能對自身造成更大傷害。最根本的原因在於，北京9.3大閱兵已經展示了中國動用政治和軍事力量維持國際秩序的實力：在政治上，中國已經獲得全球南方國家的廣泛支持。

福建號日前穿越台海（互聯網）



在軍事上，解放軍在空天、網絡、無人作戰體系等領域的軍事技術水平，比美國有過之而無不及，而中國第三艘航母「福建號」也正好在此時穿過了台海，準備正式服役。可見，美國現政府若在法理上改變台海現狀，就可能發現世界並不站在她這邊，而軍事上威懾中國就更顯得軟弱無力了。



因此，圍繞著AIT的發言，和美日軍事集團的軍事部署，台島內外各派人士縱然各有解讀，但基本事實就是，如果中美間連「一個中國」的基本前提都「無法可依，不得要領」，那麼最終就只能靠雙方的「硬實力」對決，來確定其歸屬。就此角度而言，美方在台海的玩火，實已到了不可收拾的臨界點。