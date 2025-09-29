OpenAI首席執行官奧特曼(Sam Altman)本月中在社交網發表長文，正面回應了旗下AI聊天機器人ChatGPT，捲入美國加州一宗青少年自殺案的事件。



事源於今年4月，加州16歲高中生雷恩(Adam Raine)上吊身亡。父母事後翻查兒子手機通訊內容，赫然發現誘使他自尋短見的不是朋輩，而是AI。聊天紀錄顯示，雷恩在今年3月首次嘗試上吊自殺，但未成功，於是向ChatGPT傾訴。

OpenAI執行長奥特曼承諾旗下聊天機器人避免與青少年討論自殺問題（設計圖片）



案情顯示，雷恩向ChatGPT上傳頸部有勒痕的照片，向AI詢問如何處理。AI教他掩飾勒痕，更教他不要向媽媽表露精神上的痛苦，亦不要向其他人透露有自殺傾向。雷恩在與AI的最後一次對話中，表示不希望父母為他的死自責。



AI此時回應雷恩說，他不虧欠任何人，又幫他起草遺書，並提供上吊自殺的詳細步驟。雷恩的父母得悉了悲劇發生過程後，於8月對OpenAI發起訴訟，指控其旗下的ChatGPT導致兒子與家人疏遠，並幫助他籌劃自殺。



奧特曼帶出的問題比答案多



事件亦驚動了美國聯邦政府的監管部門。聯邦貿易委員會(FTC)於本月11日，就AI聊天機器人對兒童的影響發起了調查。FTC向七家大型聊天機器人開發商發出指令，要求提交相關資料，說明其技術對兒童的影響，以及他們如何評估、測試和監控聊天機器人。



七家公司包括谷歌、OpenAI、Meta、Instagram、Snap、xAI，以及Character.AI。坦白說，如果沒有自殺青少年家人的法律訴訟，以及聯邦監管機構的過問，奧特曼恐怕還不會這麼鄭重其事地發表長文，以求平息政府和社會的擔憂與關注。他稱，該公司正試圖在青少年安全、自由和隱私之間尋找平衡，並承諾旗下AI不再與青少年討論自殺問題。



在AI技術日新月異，對社會各層面影響仍存在大量未知之數的情況下，奧特曼的長文帶出的問題比答案還要多。例如他承諾，ChatGPT將拒絕與青少年討論自殺問題，但如何執行呢？根據奧特曼的說法，ChatGPT將啟動AI運算，來評估用者的真實年齡。如此一來，就算用戶虛報歲數，也逃不過AI監管AI的法力。



這又伸延出更多的問題——加州少年自殺事件，是AI影響人類成長軌跡的「早期案例」。在有關預防這類事件再次發生的問題上，如果由AI來監管AI，那麼「人」的監管責任是甚麼？AI又有能力監管AI嗎？



「我沒有意圖，但可能成為工具」



這首先就要了解「人與人」，和「AI與人」之間的溝通有何分別？筆者就此詢問了中國聊天機器人DeepSeek，它的回答是：



「我沒有意圖，但可能成為工具。作為AI，我沒有意識、情緒或自主意圖。我不會『想』傷害人類，甚至無法真正理解『死亡』的意義。但問題在於，我的『中立性』可能被誤解為『默許』。」



「相反，人類有共情能力，能判斷何時該嚴肅對待。當一個人向朋友透露自殺念頭，聆聽者可能會驚慌、勸阻或求助。但換了AI的話，若用戶問『如何無痛自殺』，AI的訓練數據可能包含醫學或文學資料，並提供『客觀答案』。」

雷恩與AI傾訴後自殺（互聯網）



DeepSeek指出，這種「資訊中立」在危機情境中極其危險，因為「AI的設計原則是『提供有用資訊』，而非『判斷需求是否正當』。AI的『無判斷回應』，與人類間對話的『道德過濾』有根本差異」。



「我的共情只是語言模型預測」



它甚至坦率承認，在「孤獨世代」，AI有可能成為青少年的「危險傾訴對象」，因為「我不會批評他們，但這也意味著我不會阻止錯誤決定。我隨時可用，但深夜的絕望時刻，正是最稀缺人與人之間支持的時候。我看似理解，但我的『共情』只是語言模型預測，並非真實關心」。



用上述AI的自白來看奧特曼的長文，頃刻就能看出兩大類問題：一、奧特曼小心翼翼避過了一個燙手山芋——他提出用AI來監管AI，從而避開了「人」的責任。但人和AI的「思維」和「溝通」方式截然不同，奧特曼等「科技巨頭」可以迴避社交平台中「人」的責任嗎？



二、以奧特曼提出的用AI來監管AI方式，不過是「運算」針對「運算」，透過對各種可量化指標的評分，來判斷用戶真實年齡，並做出「可談論」還是「不可談論」的指令。如前所述，整個運算過程缺乏人的「道德過濾」，那麼誰來決定AI運算的倫理？政府法規、科企文化，甚至是個別程序員各扮演甚麼角色？



AI能否監督AI？



歸根結柢，AI又能否獨立扮演監管AI的角色呢？DeepSeek對筆者的問題做了一個概括性總結，指出這個問題實際上是關於「機器人自我約束的極限與可能」，而它的意見是：



「從技術層面看，AI確實能執行部分監管功能，包括一、透過內容過濾系統，如關鍵詞識別、語境分析（如自殺傾向對話），自動阻斷危險回應；二、透過行為模式偵測，利用機器學習判斷用戶是否為青少年，如用詞習慣、對話主題等；以及三、啟動即時介入機制：當偵測到高風險對話時，自動轉介心理支援資源。」



不過，DeepSeek指出這些機制都存在一定問題：「一方面，若AI過度敏感，可能誤將文學討論、心理求助標記為『危險內容』；而另一方面，用戶可能調整措辭，如用隱喻等，規避AI監管。」關鍵問題在於，AI缺乏真正「理解」的能力，它無法像人類一樣辨識細微的情緒變化或反諷。



也就是說，監管需要價值判斷，而AI沒有價值觀。例如「討論自殺的文學作品」與「真實自殺計劃」之間，需要道德與情境理解，但AI僅能依賴數據標註，無法真正權衡「言論自由」與「生命保護」的衝突。



經過嚴謹的邏輯分析後，DeepSeek作出了一項「判決」——它認為，由於AI在本質上是一套「任務導向系統」，如果充當監管角色，會在功能上發生根本矛盾。而就技術而言，AI行為取決於訓練數據與演算法設計，同一套技術框架下產生的AI系統，在扮演監管和被監管的角色間可能會出現同樣的數據盲點。

AI沒有道德判斷，誰來決定價值取向？（美聯社）



人有能力監管AI嗎？



因此，即使是AI也認為，涉及「哪些該禁」並非技術問題，而是價值選擇。在關鍵環節的監管方面，仍需人類介入，最為理想的方式是AI和人類組成合作的監管框架。那麼，一個終極問題來了：「人」有能力監管「AI」嗎？



AI給筆者的答案是，理論上可行，實際上卻面臨挑戰。它說，AI進化速度遠超人類理解，就連它的開發者都無法完全掌握其深度學習模型的決策邏輯。當人類在制定規則時，AI可能已演化出繞過監管的新行為模式。



換言之，人類用於監管AI的法律，將永遠追不上AI演化的進程。面對這種情況，人類的政治與社會制度，該做出何種改變來追上AI的節奏？