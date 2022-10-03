令人費解的俄羅斯核威脅

現在恐怕全世界都在思考和憂慮一個問題：到底普京會不會真的使用核武器？這當然引起世界輿論的軒然大波。接著，普京和梅德韋傑夫又再補充說，不排除使用戰略核武器，這就更令各國大為震驚了。然而，這種核威脅頗為令人費解，俄國到底想要達到甚麼效果呢？不妨分戰略核武器、戰術核武器和亞核武器三個層面來看看。

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非核保護傘範圍，烏克蘭無力反擊

先說戰略核武器，也就是原子彈甚至氫彈了，無論是通過陸基導彈發射，在深海值班的核潛艇發射，還是戰略轟炸機起飛投擲核彈，偵察衛星、預警飛機等天羅地網的偵察手段都盯得很緊，近日報道據說連號稱「末日飛機」的波音RC-135型的偵察機也出動了。故此，對於俄國的核武攻擊，美國和北約應該有足夠的感知和反應時間，哪怕是以分鐘計算。真正的較量，不是在第一次核打擊，而是在受到第一次核打擊之後，山河破碎、傷亡慘重，還能剩餘的核反擊報復能力，也就是第二次核打擊，這才是決定誰能「活下去」的底牌。

但問題是：就算擁有強大的偵察和預警科技能力，但被威脅被打擊的那個可憐國家烏克蘭，卻並不在核保護傘的範圍之內，無論是核武反擊的保護傘，還是確定核武反擊保護傘的國際條約保障（這是最具欺騙性的），她都不在範圍內。就算通知她，幾分鐘之後，將會遭到核彈攻擊，那可憐的她能做甚麼呢？反擊無力，疏散又不夠時間。粵語所言：唯有硬食！現在烏克蘭火速申請加入北約，其實就是把球踢回美國和歐洲各國，看看是否能讓她被納入到北約核保護傘之下。如果能夠納入，那麼俄羅斯的戰略核武器對烏克蘭的威脅，實際上就變成對整個北約全體國家的威脅，戰略威脅的效果大打折扣了；就算不能被納入北約成員國之內，俄國對烏克蘭的戰略核威脅效果也要細細掂量。真的在烏克蘭境內爆炸一枚千萬噸TNT當量的戰略核武器，就算真的把烏克蘭軍民給嚇住了，也只是暫時把烏克蘭軍隊的攻勢阻止住，但兩國之間的仇恨將進一步加深，俄國及其領導人將不可避免成為被全球徹底孤立和唾棄的對象。一年半之後，俄國和烏克蘭都將迎來總統選舉，沒有烏克蘭政客膽敢因為受到核武攻擊，就放棄與俄國的仇恨而簽訂停戰協定。同樣，沒完沒了的「特別軍事行動」不會因為使用了戰略核武器，就得到完滿的結局，俄國國際和國內處境不會得到改善，任誰參選總統，都要因應這個窘迫境地而提出改善政策政綱。

再從戰術核武器的層面來看，萬一使用的不是戰略核武，而是爆炸當量只在千噸、幾百噸計的戰術核武呢？不僅無需導彈潛艇轟炸機，只需近乎普通的載具發射器便可，不僅不易被偵察到(俄國使用是不易被偵查到，反過來如果烏克蘭或者西方採取報復時一樣不易被偵查到)，而且殺傷範圍有限，雖然也會帶來不小的傷亡，但未至於整個城市、整片國土被毀滅和核輻射污染。到時候，烏克蘭在北約的支援下(無論能否成功加入北約)對俄國採取等比例報復，扔回一個同等當量的戰術核武？然後俄烏兩國你來我往，一個接一個扔，直到累積疊加成相當於戰略核武的後果？或者最終乾脆扔大當量的戰略核武？如果千萬噸當量級的戰略核武器尚且不能為戰爭帶來滿足俄國決策層利益的結局，那何況當量級小得多的戰術核武器！

最後就是亞核武器，最為典型的就是大名鼎鼎的溫壓彈、雲爆彈，兩者原理相近但材料不同，都是使用燃料而非炸藥，有著不亞於戰術核武器的殺傷力，但沒有核武器的核輻射污染。無論美軍還是俄軍，都有這款亞核武器，都有使用這類武器的實戰經驗，包括在這次的俄烏戰爭當中！根據媒體報道，三月時俄軍已經使用過溫壓彈攻擊烏克蘭了，可是沒有起到摧毀烏克蘭軍民抵抗意志的戰略效果啊，戰爭不僅一直持續下來，而且雙方攻守之勢顯然已經逆轉了！

亞核武器，難磨滅烏軍民意志

說一千、道一萬，無論古今戰爭的武器裝備如何進步，決定一場戰爭結果的標準，不外乎兩條：

要麼其中一方的抵抗意志徹底瓦解，最後選擇認輸投降，這是對意志的摧毀打擊；

要麼對其中一方採取徹底毀滅的打擊，形同亡其種、滅其國，這是對肉體的摧毀打擊。

對於第二種標準，核武器當然能夠做得到，愈是戰略級高當量的核武器，愈是高效率毀滅，但愈是違背當今人類世界的道德倫理，愈是呈現出反人類傾向，終將受到世界的唾棄，總不可能把整個烏克蘭都滅種了吧。

對於第一種標準，則如上分析，三個級別的核武器和亞核武器，哪一種真的能讓烏克蘭軍民意志徹底屈服！