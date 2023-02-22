在《射雕英雄傳》系列小說中，西毒歐陽鋒的絕學武功是「蛤蟆功」，該武功是先俯下身來，形同蛤蟆，意在積聚實力，然後對敵人奮力一擊，一招擊殺之。顯然，現在無論是俄國，還是烏克蘭，都在積聚最大的實力，為最後的決戰作最充分的準備。俄國方面，號稱組織了包括瓦格納僱傭兵在內的50萬大軍，在烏克蘭東部發起了數次反攻，雖略有戰果，但還不到決定性會戰的程度。烏克蘭方面，總統澤連斯基則四處外訪，尋求美國和北約國家的軍事援助，包括坦克、裝甲運兵車、精準射擊火箭炮、防空武器，甚至最先進的戰鬥機，並不急於對俄軍作出大規模反攻，能頂住上述在烏東前線的俄軍進攻便可，顯然是要盡最大可能積聚實力，爭取發動一場決定性的大反攻戰役，須知道坦克和裝甲運兵車，這些都是陸地作戰的攻擊矛頭。

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消耗戰 VS 殲滅戰

在西方兵學理論當中，有「消耗戰（Attrition）」和「殲滅戰（annihilation）」兩種樣式。消耗戰，顧名思義，就是敵我雙方沒有能力在一次或數次大戰役中打敗對方，瓦解對方繼續戰鬥的意志，最後不得不死捱下去，各自投入更多資源上戰場，直到其中一方無力再戰，或者失去戰鬥意志為止。中國抗日戰爭就是一個典型的例子，日軍無法達到開戰初期的「三個月滅亡中國」目標，被迫捲入中國戰場這個泥沼之中；同樣，中國方面也沒有能力「速勝」日本，老蔣說的「苦撐待變」，毛提出的「論持久戰」，都是消耗戰的體現，用中國廣大的國土資源和人力資源，耗盡資源匱乏的日本戰力。持久戰在現代中國兵學中地位尊崇，但在西方從古到今的兵學傳統中，卻不是一個首選的樣式，殲滅戰才是首選。無論是西方兩位近代兵學殿堂級大師克勞塞維茨Clausewitz將軍，以及約米尼Jomini將軍，還是歷代名將，幾乎沒有一個主張消耗戰的，都是力捧打殲滅戰。用中國人的話來說，就是速戰速決。

正如打拳擊boxing，一下knockout技術性擊倒對手，總比數點數count out來的痛快。克勞塞維茨和當代美軍都把能夠瓦解對方戰鬥意志的關鍵點，借用物理學概念而稱之為「重心（centre of gravity）」，相當於對方的軟肋，所謂打蛇打七寸，只要找到和集中全力打擊之，對方就會「失去重心」，轟然倒塌，不一定是大比例殲滅對方軍事實力，最重要是瓦解對方戰鬥意志，讓對方覺得自己已經沒有可能打贏了，輸定了，便會放棄戰鬥，選擇投降或者作城下之盟的談判。

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雖然在西方世界的戰爭史中，持久戰、消耗戰多的是，有英法百年戰爭，這是人類歷史上持續時間最長的戰爭，從公元1337年打到1453年。有被譽為開啟近代國家主權觀念的「三十年戰爭」（1618-1648年），有第一次在全球範圍內進行的「七年戰爭」（1754-1763年）。連最近期的美國阿富汗反恐戰爭，也熬了足足二十年（2001-2021）！但這些都是不得已而為之，實際上在戰爭過程中，敵我雙方都一次又一次想打決定性戰役，迅速解決問題。奈何一次又一次的戰役打下來，都不能達到決定性的結局，由此而不得不繼續打下去，期待下一場戰役就是決定性的戰役，最終變成了消耗戰。

為什麼會這樣呢？原因可以有很多，但其中有兩點是最為常見的，就是敵我雙方對於對手能夠組織動員的戰爭資源和潛力有所低估，對於對手抵抗意志更是有所低估，以至於錯誤地以為通過一兩場戰役，便能消滅對方主力，繼而瓦解對方繼續戰鬥下去的意志。誰知對方愈戰愈勇，愈戰愈多資源投入，至少沒有因為一兩場戰敗就勇氣盡喪，實力盡喪。在一兩場戰役中找到和擊中對方的重心，這個不難，例如在去年9月，烏克蘭軍隊聲東擊西，在哈爾科夫地區反攻俄軍，一下子收復了大量領土，俄軍一下子敗退千里，幾近潰亂。這就是烏軍擊中了俄軍的重心:重點防守南部而疏忽了戰線北部的哈爾科夫。但俄軍最終還是守住了戰線，煞停了潰敗。烏軍贏了一場漂亮戰役，卻仍未能徹底擊潰俄軍和瓦解其戰鬥意志。

在整場戰爭中找到和擊中對方的重心，這在大國之間是非常的難。國大資源多，自然耗得起，捱得久，不會輕易講和或投降。難，不等於不行。雖說俄烏雙方都有充足資源可以繼續投入，俄國地大物博人多，烏克蘭背後則有四十多國支援，但彼此都不會想這種「燒銀紙」耗人命的遊戲長期持續，尋找能夠決定全場戰局的對方「重心」，繼而集中最大的資源力量全力出擊，這種決定性戰役還是期待進行的。

找尋敵方「重心」，才能決定戰局

俄國的全局性「重心」在哪裏？當然是在克里米亞，這對於俄國來說，無論是軍事價值、經濟意義，乃至歷史文化意義，都是不容低估的。用一個不太恰當的類比，克里米亞對於俄國來說，相當於台灣對整個中國的意義。烏軍如果在烏東地區打退俄軍，收復頓巴斯所有領土，對於俄國的打擊固然很大，但畢竟與俄國本土是完全相連接，今天退守，明天可以再打回來。但克里米亞就不同了，這個半島三面環海，陸地連接烏克蘭本土，俄國一旦再次丟失，就很難再反攻回來了。克里米亞一失守，俄國軍民對於普京當局的政治支持就徹底會瓦解，無以再戰了。雖然近日美國情報部門公開宣稱，烏軍沒有能力在短期內收復克里米亞半島，但當澤連斯基積攢到有足夠數量的坦克、裝甲車和防空力量，裝備部隊而形成戰鬥力之後，應該全力向克里米亞出擊，一戰定江山。

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至於烏軍的全局性「重心」又在哪呢？人命！或者說對於士兵傷亡的忍耐程度。俄軍雖然也傷亡慘重，但畢竟有大把僱傭兵，無須動員太多國民參軍服役，傷亡對國民生活的影響有限，對普京政治支持度的打擊也有限。但烏克蘭部隊是以本國國民為主，成年男性都不能離境，隨時準備參軍參戰，因此傷亡對於國民的影響不小。戰死一人，對於全軍來說比例有限，但對於死者家人來說，就是一切。因此，俄軍的重點不在於爭奪一兩個城鎮，而在於對烏軍帶來持續的傷亡，使得烏克蘭軍民的戰鬥意志下降乃至瓦解，哪怕要死幾個僱傭兵才能換來一個烏軍傷亡，俄國也覺得自己耗得起。很殘忍，但這疾呼是俄國逼和烏克蘭的唯一一招，問題是俄軍的裝備和士氣，不見得真的能造成大量烏軍傷亡。近日幾場俄軍反攻，似乎也沒有造成烏克蘭不可承受的人命損失。

終極的大決戰，很快就會到來。