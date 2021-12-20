執筆之時，2021年立法會選舉所有嘅選舉結果都公布得七七八八，選舉日平民大眾選民忙住坐免費車四圍去，選舉氣氛係Tina接觸選舉以來最最最淡嘅一次，打開社交媒體的話，Wechat朋友圈同埋Facebook嘅Newsfeed，可以話係平行時空。

（Ronald攝）

縱然選舉係平淡，但功能組別個別戰場又出乎意料咁令人意外。第一個「意外」就係紡織及出口界，2012年起已經出任呢個界別嘅自由黨黨魁鍾國斌，輸咗畀第一次出選嘅陳祖恆，票數就非常懸殊，陳得票172，鍾只係有82票，新人票數竟然多出舊人足足一倍。

另一個意外就係金融服務界。又係2012年開始已經在任嘅經民聯張華峰，輸咗畀第一次參選嘅李惟宏，票數而都差距幾大，314票對169票。最重要嘅係，一直盛傳係「肥老闆」對手嘅詹劍崙最後無參選（後來爆出佢被廉署拘捕嘅消息），李惟宏先走馬上場同「肥老闆」對決，點知準備不足嘅情況之下贏得清脆利落，確實係跌爛唔少人眼鏡。

Tina今早立即八卦下兩位在任議員意外「墮馬」原因，有消息同Tina講，呢兩個界別現任議員丟失議席，敗因都係得一個，就係「中」字票源。佢指出，紡織及製衣界選民數目由2016年超過2000票，大削至今屆得返348票，全部都係團體票，變相更容易掌握，有「中」字背景嘅祝福就必定穩坐。金融服務界嘅情況亦都類似，全部都係團體票，大部分都係中小券商，而「中」字背景嘅有近200票，只要中字「冧」晒去邊一面，邊一面自然就準備定恭賀說話。

但最重要嘅問題就係，「中」字背景嘅點解會投晒新人而放棄舊人？消息就話，本來功能組別係任由參選人「Free Fight」，唔會有任何偏向，但係呢兩個界嘅現任議員，過去一啲政治上嘅決定同行為的而且確令到「中」字背景不滿，所以縱然無最後祝福名單，但係「中」字背景嘅票都係集中票源揀晒新人。消息仲補充話：「當然，咁樣亦可以起到一個效果，就係現任嘅就算係忠誠愛國愛港，但亦唔代表一定可以冧莊，選得就未必一定贏，等其他新任議員都有所警剔，要好好造好呢份『工』。」