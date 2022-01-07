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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

07/01/2022

只許高官派對，不許百姓晚飯？

#立法會 #徐英偉 #政治 #林鄭月娥 #立法會議員 #派對
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　千算萬算都算唔到，完善選舉制度之後官政界第一大花生，甚至話係官商名流政圈嘅一次地震，竟然係源於一個派對。

　

　　噚日喺政圈最早率先傳開嘅，係民建聯立法會議員陳仲尼嘅助理，同一位初步確診者有接觸，所以陳好早就主動申報並且同媒體講，自己會去做檢測。立法會第一次會都未開，隨時爆出「立法會群組」，當然夠晒可觀性，陳同埋初步確診者有接觸呢個消息廣傳之後，立法會議員邱達根同陸瀚民亦都牽扯入其中。

　

　　由於愈來愈多人涉及事件，終於令到呢場「Omicron派對」曝光。原來1月3日係人大代表洪為民嘅生日派對，賓客過百人，當然亦係衣香鬢影，官商雲集，出席過嘅政府官員據特首林鄭月娥主動向傳媒透露，有十人之多，包括要即時送去檢疫隔離嘅民政事務局局長徐英偉，連「一哥」蕭澤頤亦都在場，花生指數直線飆升。

　

　　官場嘅花生朋友就話，洪為民唔係官唔係議員，但佢喺政界都算係一號人物，但比起其他嘅達官貴人仍然係仲有一段距離，「換咗係第二個更加有影響力嘅搞派對，我肯定高官到嘅數目更多、級別更高、留得更長！今次真係不幸中之大幸……」事件的而且確令到政府以至整個政治體系形象受損，呢頭準備今晚禁食肆夜晚堂食，嗰頭官商名流爆出派對播毒，真係「只許高官派對，不許百姓晚飯」。

　

(晴報圖片)

 

　　至於點收科，花生朋友形容，林鄭想低調處理呢個爛攤子都難，因為今次派對換轉係喺國內發生，所有參加派對嘅政府官員肯定已經烏紗不保；林鄭昨晚主動見記者，用其他官員到一到場恭賀下就走做對比，對徐英偉留足全場表示非常失望，並透露會對個別官員採取行動，已經係保存大局之中見最少血嘅處理方法。「臨近特首選戰，手起刀落要令局長落馬，我相信已經放喺林鄭嘅口袋名單之中，所以徐英偉都聞到陣除，要喺個人facebook到鄭重道歉，話以後不能再犯，仲想封後門話以後會努力做好工作；但問題就係，抗疫係國家嘅主旋律，炒徐一個人保住其他赴宴官員同林鄭自己嘅政治前途，條數絕對係計得過。」

 

 

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