「洪門宴」對特首選舉的致命性

一單「洪門宴」，換轉係幾年前發生的話，應該夠新聞界玩足兩星期，追下各高官嘅下場、各議員嘅動員、有咩漏網之魚、甚或至搵到餐廳負責人出來指責派對搞手違規等等，但好可惜，今時今日嘅香港已經見唔到呢一套，反之，「洪門宴」消息極速冷卻，據聞就有高人喺背後打點一切。

剛剛周三(12日)舉行嘅答問大會，焦點落在林鄭點樣喺任期完結之前推出大規模改革政府架構嘅建議，無乜人再關注「洪門宴」，甚至係起身發言嘅議員更加無一個係問得深入，有嘅亦只不過係輕輕帶過，再將焦點落在防疫抗疫同追究國泰責任之上。

答問大會過後，Tina向幾位議員打聽，點解成個會無議員追問「洪門宴」單咁爆嘅消息，最起碼都要問特首將會點樣懲處涉及違紀違規嘅官員掛？點知幾位議員都分別同Tina證實，原來在答問大會之前，大家都已經收到溫馨提示，講明答問大會係唔容許再喺「洪門宴」之上找麻煩，罪責係好應該由監管前線不力嘅國泰去承擔，更唔應該將矛頭指向特首。

聽到呢個消息Tina終於明日答問大會點解連個「洪」字都無乜出現嘅原因。不過亦衍生出一個疑問，咁樣係唔係代表阿爺好支持林鄭所以要滅聲避免將責任放到佢身上呢？Tina再搵高人打聽，話件事唔係咁表面。高人話，事件曝光之後，據聞朝廷大怒，因為今次事件涉及太多官員同議員去過派對現場而要強檢或者隔離，唔單止令到管治班子顏面無存，更加令阿爺過去一兩年苦心編排嘅「良政善治」一掃而空，落晒阿爺面子。

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林鄭已經非常醒目，率先講明對民政事務局局長徐英偉表示非常失望，大有「祭旗」之意，但阿爺亦唔想立法會議員喺呢件事上面大做文章，搞到好似係特首受到議員脅逼而要怒炒英偉，所以先會下令要將事件降溫。不過高人強調，「愈唔畀你講就係愈緊要嘅事，你見有無人夠膽講國家領導人換屆嘅嘢？」今次「洪門宴」事件令到阿爺重新評估林鄭連任對特區未來五年管治嘅走向是好是壞，對於3月特首選舉嘅結果，確實起著致命性嘅影響。