  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
立會透視鏡
FOCUS時事要聞娛樂情報葉劉的地球儀政是有心飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

16/02/2022

當議會只有一把聲音……

#立法會 #防疫政策失效 #抗疫措施失當 #批評 #同心抗疫 #李家超
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　乜嘢係辯論？當然係各自表述自己嘅立場，反駁對方嘅觀點，過程針鋒相對在所難免，但最起碼嘅係，大家必然係喺言語上擦出火花。

 


（資料圖片）

 

　　今日立法會大會進行嘅施政報告致謝動議辯論，一早都知議員嘅焦點會放喺防疫抗疫之上，面對政府一連串防疫政策失效、抗疫措施失當，唔少市民包括Tina在內都期望，今屆立法會議員真係做到理性批評。Tina唔期望你地有驚天動地嘅意見可以解決危機，但最起碼都要指出政府施政失效嘅地方，鞭策政府官員好好反省、及早修正。

 

　　議員們喺Zoom 撳舉手制發言真係非常踴躍，但Tina聽咗頭十個議員就真係發現唔多對路，佢地個個侃侃而談，但係劇本似乎都係嗰個：多謝完習主席關心、再多謝醫護緊守崗位、之後再叫大家同心抗疫，最多都係提出一兩個額外又唔係話好特別嘅意見。總之，聽完之後你會覺得，將十篇講辭撈亂晒佢再分畀唔同人講，你係絕對搵唔到違和感嘅。

 

「一把聲音」？

 

　　喺一眾議員發言之前，其實政務司司長李家超亦都先行發言，佢喺講辭中講返政府嘅防疫抗疫政策，之後喺末段就提到「依家全社會要上下一心、全面抗疫，抗疫係需要全民參與，大家要認清現時全社會唯一敵人就係病毒，要將資源精神放喺建設之上，做到不分化、不內耗，共同團結起來，最終必能勝利」。李司長一句不分化、不內耗，足以睇到今次立法會嘅主調就係唔好再捉政府嘅痛腳，連小罵都唔應該，全面一致同心抗疫先係主旋律。而Tina聽聞，議員收到「信息」，發言「要有建設不要罵」云云。

 

　　Tina都打電話畀一位議員八過下，佢就話本身都無諗住要指摘政府，事關鬧都已經無補於事；依家香港搞到咁，已經唔係鬧就可以鬧到解決問題。至於係咪收到「信息」？佢就相信，依家同心抗疫主旋律，唔鬧係可以，但返去其他政策一有唔啱，佢都一定係會出聲，絕不會一把聲音咁話。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#立法會 #防疫政策失效 #抗疫措施失當 #批評 #同心抗疫 #李家超

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk