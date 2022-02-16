當議會只有一把聲音……

乜嘢係辯論？當然係各自表述自己嘅立場，反駁對方嘅觀點，過程針鋒相對在所難免，但最起碼嘅係，大家必然係喺言語上擦出火花。







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今日立法會大會進行嘅施政報告致謝動議辯論，一早都知議員嘅焦點會放喺防疫抗疫之上，面對政府一連串防疫政策失效、抗疫措施失當，唔少市民包括Tina在內都期望，今屆立法會議員真係做到理性批評。Tina唔期望你地有驚天動地嘅意見可以解決危機，但最起碼都要指出政府施政失效嘅地方，鞭策政府官員好好反省、及早修正。

議員們喺Zoom 撳舉手制發言真係非常踴躍，但Tina聽咗頭十個議員就真係發現唔多對路，佢地個個侃侃而談，但係劇本似乎都係嗰個：多謝完習主席關心、再多謝醫護緊守崗位、之後再叫大家同心抗疫，最多都係提出一兩個額外又唔係話好特別嘅意見。總之，聽完之後你會覺得，將十篇講辭撈亂晒佢再分畀唔同人講，你係絕對搵唔到違和感嘅。

「一把聲音」？

喺一眾議員發言之前，其實政務司司長李家超亦都先行發言，佢喺講辭中講返政府嘅防疫抗疫政策，之後喺末段就提到「依家全社會要上下一心、全面抗疫，抗疫係需要全民參與，大家要認清現時全社會唯一敵人就係病毒，要將資源精神放喺建設之上，做到不分化、不內耗，共同團結起來，最終必能勝利」。李司長一句不分化、不內耗，足以睇到今次立法會嘅主調就係唔好再捉政府嘅痛腳，連小罵都唔應該，全面一致同心抗疫先係主旋律。而Tina聽聞，議員收到「信息」，發言「要有建設不要罵」云云。

Tina都打電話畀一位議員八過下，佢就話本身都無諗住要指摘政府，事關鬧都已經無補於事；依家香港搞到咁，已經唔係鬧就可以鬧到解決問題。至於係咪收到「信息」？佢就相信，依家同心抗疫主旋律，唔鬧係可以，但返去其他政策一有唔啱，佢都一定係會出聲，絕不會一把聲音咁話。