制度可以改，但不可以破！

上星期有一場政治風波，揭示香港對於已有制度嘅遵從同破壞，已經有一套新嘅睇法同做法。

事緣上年國慶前後，有市民自發申請喺元朗一帶路燈懸掛1200面國旗，結果收到路政署一張6位數嘅帳單，合共15萬元行政費同巡查費。事件經過立法會議員跟進同傳媒廣泛報道之後，最終由特首李家超「一錘定音」，指示豁免有關收費，換句話說，呢15萬開支由政府一力承擔。15萬對於政府當然係小數目，但問題就係，守護制度、守護法律係政府一直強調的話，點解「愛國」就可以破壞制度？「愛國」係唔係都要尊重一下制度？

（資料圖片）

成件事問題嘅最大核心，係申請者申請嘅時候已經知道佢係要畀呢筆錢先可以掛國旗，而掛國旗喺燈柱，要由指定承辦商去做，仲要喺夜晚非繁忙時間，搵人封部分行車線先可以掛到，所以先涉及呢15萬元嘅行政費用。

你可以鬧政府收得貴，但掛之前你已經知道係要畀呢筆行政費，你亦係同意畀錢政府先幫你掛，但你萬萬不能點知到後來就竟然有議員覺得呢個係愛國嘅表現，所以政府係無理由亦唔應該收呢筆錢。

今次做咗豁免，將會令到路政署嚟緊陷入兩難局面。第一難，以示公平的話，路政署開放個個團體都可以喺燈柱申請掛國旗，太多人申請的話又要搞抽簽，咁全香港所有燈柱要都由承辦商去掛國旗，條數由政府一力承擔，亦即係話由市民荷包拎錢負責；另一難，如果政府免卻麻煩，唔再畀人申請，以後政府自己負責掛晒國旗的話，咁去年獲批免費掛國旗嘅團體就變成為「特權分子」。Tina真係想知，政府今年將會點解決。

制度破壞係好容易，特別係手握公權力、有話語權嘅人，要破壞真係輕而易舉，但係破壞咗制度之後所帶來嘅後果，係可以好大。制度定咗就大家要遵守，覺得制度不合時宜嘅，就唔該謀求共識去更改制度，否則日後一有咩事鬥大聲鬥牙力就可以破壞制度，咁香港仲有咩價值可言？