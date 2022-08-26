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26/08/2022

立法會補選「大黨」被勸退

#立法會 #選委會界別 #立法會補選 #民建聯 #工聯會 #勸退
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　立法會畀新政府捉走咗幾個議員「賣豬仔」入去政府做官之後，令到立法會得返86席。4個位估計月內就會有補選安排，由於4個位都係選委會界別，所以好大機會會喺年底選委會選出新一屆人大代表嘅時候，會一併選埋4位議員。

 

（資料圖片）

 

　　4個入咗政府嘅原議員，兩人係有政黨背景，分別係民建聯嘅張國鈞同埋工聯會麥美娟，另外兩人就係無黨派獨立人士。按照一向以來嘅「小圈子政治倫理」，民建聯同埋工聯會嘅議席，正常係會畀返兩個黨去出選，亦因為係小圈子選舉嘅關係，好有可能都係兩個黨嘅人馬奪得。

 

　　但係最新嘅消息就係，兩個代表基層嘅政黨都未必會派員出選。Tina打聽過，其實自從兩個黨友去咗政府之後，黨內對立法會議席有返咁上下興趣嘅黨員都已經蠢蠢欲動，「執輸行頭慘過敗家」，紛紛同黨領導報到，表示自己嘅出選意願，而當時黨嘅領導層都話，暫時未有任何補選嘅消息，等落實先再算數。

 

　　咁點解搞搞下兩大黨反而變成未選先輸？據有勢力人士所透露，兩個大黨喺立法會入面的確係有返咁上下勢力，甚至係超過當初預計嘅勢力分布；為咗唔想出現個別政黨太過「人強馬壯」，所以一早就已經放定聲氣，令到兩大黨高層有晒心理準備，而近日亦都正式拍板，4席補選兩大黨將唔會派人出選。

 

　　另外Tina亦聽到一個說法，就係新立法會運作大半年後，西環見到唔少獨立專業議員都能夠獨當一面，就不同議題發聲，多一把聲音就總好過畀多個位政黨，事關政黨嘅聲音得一把，等多個人代表不同領域發聲，對立法會都會係好事，所以估計嚟緊補選，有專業背景嘅候選人能夠入閘嘅機會係會秤高一啲。

 

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