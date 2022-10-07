江玉歡「為民請命」陷困局

呢個星期成個立法會最出位嘅議員，非江玉歡莫屬。



可能有讀者都未係好知江玉歡底細，佢係一位女律師，自細家境就非常差，由養母領養成長，中學更加要兼職幫補家計，憑自己努力考入港大讀法律，正式係以「知識改變命運」嘅獅子山下故事。

(CNS圖片)





江玉歡做咗立法會議員之後，稱得上係敢言嘅議員，喺議事堂上已經唔止一次對政府施政以至立法提出好尖銳嘅提問。今次佢就喺facebbok上強烈批評醫務衞生局局長盧寵茂，質疑佢宣告7名涉嫌濫發醫學豁免證明書（俗稱免針紙）嘅私家醫生，所簽發嘅2萬多張證明書無效，欠缺法律依據，更用到「如今是誰壞了法治？」咁重嘅語氣去公開質問政府官員，確實係成個議會無晒泛民主派以來，第一次有議員講出呢啲咁有份量嘅質疑。



就江玉歡喺免針紙上面嘅質疑，Tina聽聞立法會入面不同黨派、不同Whatsapp群組都第一時間轉發江嘅文章。佢地私下第一個反應就係「係唔係食咗豹子膽？」、「佢咁勇，唔驚畀人照肺咩？」有議員就話，政府唔係唔批評得，不過站在今次事件上面，醫護界大多被歸類係「黃」，而死都唔肯打針嘅市民亦都被視為係不信任政府甚至係反政府，所以有醫生咁樣濫發免針，發嘅人同攞嘅人唔多唔少都當咗係「黃」，「江玉歡呢番批評，唔知真係以為係泛民議員重奪議席！」



不過亦資深嘅建制議員同Tina講，江玉歡呢一篇文刊登出來就容易，難就難在佢之後會做咩後續動作。「你係唔係帶頭去幫呢批懷疑係買針紙嘅市民搞司法覆核？聽聞政府一早就已經就事件拎晒法律意見，認為局長咁做係非常穩妥，唔怕受到任何法律挑戰，但如果你真係行到呢一步，會唔會有更高層次嘅人認為你係挑戰緊新任政府嘅權威？咁樣又係唔係完善選舉制度之後阿爺希望見到嘅情況？」所以呢位資深議員相信，江依家係陷入一個兩難嘅情景，再喺法律層面追落去會有好大嘅政治壓力，唔追落去又好似對唔住一班日日向佢訴苦嘅無針卡市民，所以江最大可能會做嘅就只係繼續「打咀炮」，至於實際行動喎，應該唔會見到。